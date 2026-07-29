Чеченская республика запомнится вам грандиозными современными мечетями, небоскребами, ухоженными парками и цветущими улицами. Вы отправитесь исследовать ее на автобусе.
Наш профессиональный гид расскажет о местных традициях, истории и природе, покажет всё самое интересное и сделает так, чтобы путешествие вам понравилось!
Наш профессиональный гид расскажет о местных традициях, истории и природе, покажет всё самое интересное и сделает так, чтобы путешествие вам понравилось!
Описание экскурсии
Грозный. Вы увидите современный комплекс небоскребов Грозный-Сити, подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь городом с высоты. А также посетите знаменитую мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле, храм Архангела Михаила и Цветочный парк.
Аргун. Здесь вас ждет еще одна великолепная мечеть — «Сердце матери». Наш гид раскроет, кому она посвящена, как проходило ее строительство и в чем особенности архитектурного стиля хай-тек.
Шали. Третий город и третья мечеть. Вы осмотрите изнутри самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман», выполненную из белого мрамора. Раскроете, сколько человек она вмещает, как она связана с греческим островом Тасос и чем украшена люстра в главном зале.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка в Грозном-Сити — 200 ₽, мечеть «Сердце матери» — 200 ₽, мечеть «Гордость мусульман» — 200 ₽
- Если локации не перекрыты, то доплата 500 ₽ с чел. за посещение городов Шали и Аргун и подъем на крышу торгового центра
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Возможен трансфер из Ессентуков, Грозного, Эльбруса и Осетии — подробности уточняйте в переписке с гидом
в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|5000 ₽
|Дети до 14 лет
|4700 ₽
|Пенсионеры
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 12 часов
Провели экскурсии для 1875 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 101 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
съездила на экскурсию в Чечню,гид Александр просто все время нам что то рассказывал,интересно очень,спасибо ему большое Экскурсия организована хорошо,все четко и по времени,на локациях были минут по 40,все все успели посмотрели мечети и снаружи и изнутри,багатые и очень красивые
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В
Маршрут экскурсии выбран грамотно, знакомишься с 4 республиками Северного Кавказа, культурой народов. Минус, в Северной Осетии не останавливались, проезжали по пути. Поэтому 9 баллов из 10 ставлю как турист
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спасибо большое гиду Эмме, много рассказывала. было очень интересно и познавательно.
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Потрясающая экскурсия! Насыщенная эмоциями, впечатлениями и информацией. Выезжали на рассвете и двигались по трассе Кавказ. Благодаря этому имели возможность наблюдать во всем великолепии снежные вершины Кавказа: Эльбрус, Казбек, Пик Пушкина
+2
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Спасибо огромное Юле за организацию данной поездки и за индивидуальный подход к месту сбора группы, а также огромное спасибо водителю Роману за аккуратное и быстрое вождение и гиду Александру за мастерство подачи информации. Я поражена как человек может в течение 12 часов постоянно что-то рассказывать 😃 столько много интересной информации, супер поездка! Мне безумно понравилось 😍
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М
Ездили в Грозный 24.08. Огромнейшее спасибо великолепному гиду Александру!!! Лучший из лучших! Отдельное спасибо водителю Евгению за комфортное вождение. Экскурсия насыщенная, интересная, все продумано! Везде без задержек. Александр прекрасный человек,
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