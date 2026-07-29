в среду, субботу и воскресенье в 05:00

Чеченская республика запомнится вам грандиозными современными мечетями, небоскребами, ухоженными парками и цветущими улицами. Вы отправитесь исследовать ее на автобусе. Наш профессиональный гид расскажет о местных традициях, истории и природе, покажет всё самое интересное и сделает так, чтобы путешествие вам понравилось!

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Описание экскурсии

Грозный. Вы увидите современный комплекс небоскребов Грозный-Сити, подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь городом с высоты. А также посетите знаменитую мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле, храм Архангела Михаила и Цветочный парк.

Аргун. Здесь вас ждет еще одна великолепная мечеть — «Сердце матери». Наш гид раскроет, кому она посвящена, как проходило ее строительство и в чем особенности архитектурного стиля хай-тек.

Шали. Третий город и третья мечеть. Вы осмотрите изнутри самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман», выполненную из белого мрамора. Раскроете, сколько человек она вмещает, как она связана с греческим островом Тасос и чем украшена люстра в главном зале.

Организационные детали