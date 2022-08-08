в среду, субботу и воскресенье в 05:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Грозный. Вы увидите современный комплекс небоскребов Грозный-Сити, подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь городом с высоты. А также посетите знаменитую мечеть «Сердце Чечни» в османском стиле, храм Архангела Михаила и Цветочный парк.
Аргун. Здесь вас ждет еще одна великолепная мечеть — «Сердце Матери». Наш гид раскроет, кому она посвящена, как проходило ее строительство и в чем особенности архитектурного стиля хай-тек.
Шали. Третий город и третья мечеть. Вы осмотрите изнутри самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман», выполненную из белого мрамора. Раскроете, сколько человек она вмещает, как она связана с греческим островом Тасос и чем украшена люстра в главном зале.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 35 человек
Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка в Грозном-Сити — 100 руб, мечеть «Сердце Матери» — 200 руб, мечеть «Гордость мусульман» — 200 руб.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Кисловодске
Провела 28 экскурсий для 37 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Юлия, я представляю лицензированное туристическое агентство в Кисловодске с большим опытом работы. В нашей команде только профессиональные гиды, транспорт — комфортный и надежный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
8 авг 2022
Нам очень сильно повезло: нашим гидом был Александр. Это поразительно: он начал свой рассказ с момента, как мы сели в автобус (водителю Руслану отдельное спасибо), а это 5 утра, и вел его вплоть до окончания экскурсии. Мы узнали всё: историю, географию, обычаи, особенности флоры и фауны. Причём это было настолько увлекательно!!! Кроме того, Александр показывал, где вкусно и недорого поесть, купить сувениры и фрукты. Остановки были продуманы заранее так, чтобы мы не оказались с толпой других групп. Огроооомнейшее ему спасибо!!! Получили столько позитива и впечатлений!!! Очень советуем эту поездку, именно с Александром!!!
Ирина
25 июля 2022
Хорошая организация поездки: осмотр, рассказ, фотосессии, питание и санитарные комнаты - все четко и своевременно. Александр - очень грамотный и знающий гид. Сразу видно, что он отлично знает историю и местные особенности. Спасибо ему за то, что поделился своими знаниями. Мы путешествовали на микроавтобусе, благодаря этому нигде не стояли в очередях, быстро передвигались и вернулись в Кисловодск даже раньше, чем ожидали.
Екатерина
21 июля 2022
Добрый день! 20.07.2022 у нас была данная экскурсия с гидом Александром и водителем Михаилом. Водитель очень хороший, аккуратно ехал и не было ни одного момента плохого на дороге. Наш гид потрясающий, если кому то очень очень важна и нужна история максимально много, то это к нему. Стооооолько информации было, он не умолкал в хорошем смысле слова более 10 часов. Сама экскурсия длилась ровно 19 часов. Дорога дальняя, не рекомендую маленьких детей, д и думаю до 10 лет им вообще не будет интересно. Места в которых мы были потрясающие. Если вы приезжаете на Кавказ, то Грозный один раз стоит посетить. Цена качество соответствует. Спасибо за экскурсию)))
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