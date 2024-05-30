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🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 14 часов 299 отзывов Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 263 отзыва Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 507 отзывов Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске Расписание: Каждый день в 7:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 302 отзыва Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за человека

10% скидка Мини-группа 16 часов 85 отзывов Групповая экскурсия по Чечне: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска Откройте новые горизонты в путешествии по Чечне, встречая гостеприимство и уникальную культуру Начало: Место вашего проживания Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье 6100 5 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 153 отзыва Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 252 отзыва Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска 3 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Мини-группа 13 часов 115 отзывов Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии Начало: Заберем вас от вашего отеля Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов 57 отзывов Домбай в мини-группе из Кисловодска Начало: Место вашего проживания Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 8 отзывов В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит» Начало: Ваш адрес в Кисловодске от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 61 отзыв По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 69 отзывов Знакомство с Кисловодском Начало: Колоннада, Курортный бульвар Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 17 часов 109 отзывов Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов Начало: Проспект Мира 1, колоннада Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00 4 500 ₽ за человека

18% скидка Групповая 12 часов 151 отзыв Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск Расписание: ежедневно от 4520 3 706 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 108 отзывов Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00 4 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 46 отзывов Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер Начало: От вашего отеля Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15 3 200 ₽ за человека

Групповая 12 часов 3 отзыва Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания Расписание: Ежедневно в 7:00 4 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 36 отзывов Замки Кабардино-Балкарии Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1 Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 70 отзывов Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су Начало: Ваш адрес в Кисловодске от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 1 час 144 отзыва Обзорная экскурсия по Кисловодску Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00 1 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 37 отзывов Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 11 часов 9 отзывов Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы Начало: Место вашего проживания Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 54 отзыва «Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17 Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 21 отзыв Два курорта: путешествие из Кисловодска Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада Расписание: Вторник, пятница в 14:00 1 700 ₽ за человека

18% скидка Мини-группа 12 часов 2 отзыва Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска Расписание: ежедневно 5500 4 510 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1 Расписание: Ежедневно по договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Мини-группа 11 часов 23 отзыва Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема Начало: Забираем по адресу проживания Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 11 часов 106 отзывов Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье Начало: КМВ Расписание: Каждый День 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 3 отзыва Завораживающая красота Домбая Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ Расписание: ежедневно 7:00 3 700 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники Начало: Ваш отель, Кисловодск Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат) Начало: Кисловодск, Колоннада, пр. Мира,1 Расписание: ежедневно от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания Расписание: Ежедневно 7.00 3 700 ₽ за человека

Групповая 16 часов 1 отзыв Грозный и Аргун Расписание: Суббота, воскресенье в 05:00 4 500 ₽ за человека

Групповая 5 часов 1 отзыв Пятигорск. По местам Лермонтова Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00 1 700 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады Начало: Кисловодск Расписание: Каждый день с 7 утра 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады Начало: Ваше место жительства в Кисловодске Расписание: ежедневно от 22 200 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 14 часов Куртатинское ущелье. Северная Осетия Расписание: Среда, Воскресенье в 06:00 4 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 14 часов Колыбель Балкарии: максимально горный тур Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер Начало: По договоренности Расписание: Согласно календарю 4 500 ₽ за человека