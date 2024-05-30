Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 48 экскурсий в категории «История и культура» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
214 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
9 июня в 05:00
10 июня в 11:00
4 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
299 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500 за человека
Три сердца Чечни: Грозный, Аргун и Шали в мини-группе из Кисловодска
скидка
10%
Мини-группа
16 часов
85 отзывов
Групповая экскурсия по Чечне: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Откройте новые горизонты в путешествии по Чечне, встречая гостеприимство и уникальную культуру
Начало: Место вашего проживания
Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
61005 490 за человека
2 в 1 - обзорная по Ессентукам и Железноводску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
153 отзыва
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 700 за человека
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
115 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 11:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Классический Пятигорск: обзорная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
61 отзыв
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700 за человека
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Восточная сказка: Грозный, Аргун и Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
109 отзывов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 500 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
108 отзывов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 500 за человека
Легендарный Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Групповая
12 часов
3 отзыва
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 700 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 10:00
9 июня в 06:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
144 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Мини-группа
11 часов
9 отзывов
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
54 отзыва
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
21 отзыв
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700 за человека
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
55004 510 за человека
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
🛣 Джиппинг
Мини-группа
11 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Групповая
11 часов
106 отзывов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Завораживающая красота Домбая
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат)
Начало: Кисловодск, Колоннада, пр. Мира,1
Расписание: ежедневно
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 16 000 за всё до 6 чел.
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Грозный и Аргун
Групповая
16 часов
1 отзыв
Грозный и Аргун
Расписание: Суббота, воскресенье в 05:00
4 500 за человека
Пятигорск. По местам Лермонтова
Групповая
5 часов
1 отзыв
Пятигорск. По местам Лермонтова
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00
1 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7 утра
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
20 000 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Куртатинское ущелье. Северная Осетия
Групповая
14 часов
Куртатинское ущелье. Северная Осетия
Расписание: Среда, Воскресенье в 06:00
4 000 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за человека
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Индивидуальная
12 часов
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anapka5
    30 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
  • С
    Семёнова
    30 мая 2024
    Классический Пятигорск: обзорная экскурсия из Кисловодска
    Отличный гид, интересные места, домик, где жил Лермонтов, место дуэли
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
    Отрыв башки конечно, всё что я хотела, всё увидела, спасибо Антону Сергеевичу за увлекательную, познавательную экскурсию.
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Это прекрасный экскурсионный тур! Всё — от обращения до помощи и организации мероприятий — на высшем уровне! Здесь всё заранее
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    продумано и просчитано, нет никаких нюансов и конфузов. Эти люди — настоящие волшебники! Путешествия были потрясающими, а воспоминания останутся со мной навсегда! Рекомендую всем!

  • E
    Egor
    30 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Экскурсия организована с максимальным комфортом. Нам предоставили прекрасные автобусы. Особенно хочется отметить работу профессионального гида. У него приятный голос и
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    грамотная речь. Я, как человек с высшим образованием, был впечатлён тем, сколько всего интересного, прекрасного и замечательного мы узнали, услышали и увидели благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Поездка прошла в превосходном настроении, которое нам создал наш гид. Я узнал много нового и считаю, что эта поездка определённо стоит каждого потраченного рубля.

  • И
    Иван
    30 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Остался в полном восторге от экскурсии. Это было лучшее путешествие в жизни (есть с чем сравнивать). Гид Герман оказался невероятно
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    доброжелательным и внимательным к каждому пассажиру. Он любит свою работу и свою страну, и это сразу заметно. Казалось, он знает ответы на все вопросы, и его познаниям нет предела! Впечатления от экскурсии не отпускают нас уже много дней. Обязательно вернусь!

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
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    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Олега пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия в РСО - Аланию 26.05.2024 на самых "блатных" местах).

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
  2. Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
  3. Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
  4. Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
  5. Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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