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Групповая
15 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
9 июня в 05:00
10 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия по Чечне: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Откройте новые горизонты в путешествии по Чечне, встречая гостеприимство и уникальную культуру
Начало: Место вашего проживания
Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
61005 490₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В гости к снежному великану Эльбрусу и горному озеру «Гижгит»
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 11:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 500₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Групповая
15 часов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 10:00
9 июня в 06:00
от 13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: Тырныауз, Гижгит, Поляна нарзанов | к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
2 часа
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700₽ за человека
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
55004 510₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану через озеро Гижгит
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт (день / закат)
Начало: Кисловодск, Колоннада, пр. Мира,1
Расписание: ежедневно
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Суббота, воскресенье в 05:00
4 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 14:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7 утра
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
14 часов
Расписание: Среда, Воскресенье в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ледник Безенги и 6 пятитысячников
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnapka530 мая 2024Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
- ССемёнова30 мая 2024Отличный гид, интересные места, домик, где жил Лермонтов, место дуэли
- ААлександр30 мая 2024Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
- ИИрина30 мая 2024Отрыв башки конечно, всё что я хотела, всё увидела, спасибо Антону Сергеевичу за увлекательную, познавательную экскурсию.
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- ООльга30 мая 2024Это прекрасный экскурсионный тур! Всё — от обращения до помощи и организации мероприятий — на высшем уровне! Здесь всё заранее
- EEgor30 мая 2024Экскурсия организована с максимальным комфортом. Нам предоставили прекрасные автобусы. Особенно хочется отметить работу профессионального гида. У него приятный голос и
- ИИван30 мая 2024Остался в полном восторге от экскурсии. Это было лучшее путешествие в жизни (есть с чем сравнивать). Гид Герман оказался невероятно
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ЛЛем28 мая 2024Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «История и культура»
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