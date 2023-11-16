Поехали кататься с нами! Отдых на природе становится только лучше, когда мы включаем в него общение с добрыми грациозными животными. Наша тропа безопасна, лошадки спокойны, а гиды-инструкторы профессиональны. Новичок вы или опытный всадник, прогулка по лесу и живописным окрестностям Кисловодска добавит в ваш день красоты и приятных эмоций.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сначала все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и по управлению лошадью с профессиональными инструкторами. Каждый всадник сделает несколько кругов верхом по плацу, чтобы привыкнуть к животному.

А затем мы отправимся на неспешную прогулку по безопасной туристической тропе в Березовском ущелье. Посетим знаменитые Медовые водопады и гору Кольцо, увидим живописные поля, леса и горы, насладимся свежим воздухом и тишиной.

Кому подойдёт

Поездка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, которые впервые садятся на лошадь. Вас ждёт спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту. К прогулке допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.

Организационные детали