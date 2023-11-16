Прогуляться верхом по лесной тропе к Медовым водопадам и горе Кольцо
Поехали кататься с нами! Отдых на природе становится только лучше, когда мы включаем в него общение с добрыми грациозными животными. Наша тропа безопасна, лошадки спокойны, а гиды-инструкторы профессиональны.
Новичок вы или опытный всадник, прогулка по лесу и живописным окрестностям Кисловодска добавит в ваш день красоты и приятных эмоций.
Новичок вы или опытный всадник, прогулка по лесу и живописным окрестностям Кисловодска добавит в ваш день красоты и приятных эмоций.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сначала все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и по управлению лошадью с профессиональными инструкторами. Каждый всадник сделает несколько кругов верхом по плацу, чтобы привыкнуть к животному.
А затем мы отправимся на неспешную прогулку по безопасной туристической тропе в Березовском ущелье. Посетим знаменитые Медовые водопады и гору Кольцо, увидим живописные поля, леса и горы, насладимся свежим воздухом и тишиной.
Кому подойдёт
Поездка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, которые впервые садятся на лошадь. Вас ждёт спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту. К прогулке допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит трансфер из Кисловодска от точки сбора и обратно, инструктаж, сопровождение гида-инструктора
ежедневно в 10:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 111 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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