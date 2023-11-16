Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска

Прогуляться верхом по лесной тропе к Медовым водопадам и горе Кольцо

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Поехали кататься с нами! Отдых на природе становится только лучше, когда мы включаем в него общение с добрыми грациозными животными. Наша тропа безопасна, лошадки спокойны, а гиды-инструкторы профессиональны.

Новичок вы или опытный всадник, прогулка по лесу и живописным окрестностям Кисловодска добавит в ваш день красоты и приятных эмоций.
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Групповая конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сначала все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и по управлению лошадью с профессиональными инструкторами. Каждый всадник сделает несколько кругов верхом по плацу, чтобы привыкнуть к животному.

А затем мы отправимся на неспешную прогулку по безопасной туристической тропе в Березовском ущелье. Посетим знаменитые Медовые водопады и гору Кольцо, увидим живописные поля, леса и горы, насладимся свежим воздухом и тишиной.

Кому подойдёт

Поездка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, которые впервые садятся на лошадь. Вас ждёт спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту. К прогулке допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит трансфер из Кисловодска от точки сбора и обратно, инструктаж, сопровождение гида-инструктора

ежедневно в 10:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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