Приглашаем в комфортное джип-путешествие на полдня по окрестностям Кисловодска! Вы насладитесь единением с природой в Берёзовском ущелье и восхититесь ошеломительными панорамами с горы Малое седло. Изюминкой нашей поездки станет питомник волков в селе Элькуш, созданный с любовью и уважением к животным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горы, ущелья и гуманный питомник волков

На комфортном внедорожнике мы отправимся в ближайшие окрестности Кисловодска, чтобы побыть в окружении горной природы и посетить замечательный питомник волков, где любят и охраняют животных. В программе:

Берёзовское ущелье — мы погуляем по живописным пешеходным тропам, наслаждаясь горами, реками и долинами Большого Кавказа. Поднимемся на лучшие смотровые площадки и полюбуемся фантастическими панорамами

Долина Волков в селе Элькуш — вы посетите единственный в России музей Волка. Это питомник, созданный для охраны и сохранения редких видов волков. Познакомитесь с волкособами и сибирскими хаски, с их характером и привычками

Гора Малое седло — еще одна отличная смотровая площадка, созданная самой природой. В ясную погоду с ее вершины нам откроется вид на могучий Эльбрус

В завершение путешествия мы отправимся в хвойный лес, где я угощу вас настоящим чаем.

Организационные детали