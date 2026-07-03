Приглашаем в комфортное джип-путешествие на полдня по окрестностям Кисловодска! Вы насладитесь единением с природой в Берёзовском ущелье и восхититесь ошеломительными панорамами с горы Малое седло.
Изюминкой нашей поездки станет питомник волков в селе Элькуш, созданный с любовью и уважением к животным.
Изюминкой нашей поездки станет питомник волков в селе Элькуш, созданный с любовью и уважением к животным.
Описание экскурсии
Горы, ущелья и гуманный питомник волков
На комфортном внедорожнике мы отправимся в ближайшие окрестности Кисловодска, чтобы побыть в окружении горной природы и посетить замечательный питомник волков, где любят и охраняют животных. В программе:
- Берёзовское ущелье — мы погуляем по живописным пешеходным тропам, наслаждаясь горами, реками и долинами Большого Кавказа. Поднимемся на лучшие смотровые площадки и полюбуемся фантастическими панорамами
- Долина Волков в селе Элькуш — вы посетите единственный в России музей Волка. Это питомник, созданный для охраны и сохранения редких видов волков. Познакомитесь с волкособами и сибирскими хаски, с их характером и привычками
- Гора Малое седло — еще одна отличная смотровая площадка, созданная самой природой. В ясную погоду с ее вершины нам откроется вид на могучий Эльбрус
В завершение путешествия мы отправимся в хвойный лес, где я угощу вас настоящим чаем.
Организационные детали
- Обратите внимание: долина Волков не работает по четвергам. В обычные дни — с 12:00
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот с кондиционером, по запросу можно установить детское кресло
- Дополнительные расходы: посещение питомника — 500 ₽ с чел., смотровая площадка в Берёзовском ущелье — 150 ₽ с чел.
- С вами буду я или другой проводник из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 434 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я представляю дружную команду проводников в Кисловодске. Мы любим свой край и горы Кавказа. С радостью покажем вам самые живописные места в городе и окрестностях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо Александру! Все было интересно,красиво,комфортно и душевно!! Каждая локация прекрасна! Александр очень внимателен,поездка комфортная! Дочка в восторге от волкособов)
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Одна из самых красивых и трогательных экскурсий 🙏🙏❤️🐣🎊 Александр показал уникальные локации даже сверх заявленной программы. Очень впечатляет 👍👍🙏Отдельная тема - питомник волков. Нам с такой любовью рассказали о каждом
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Нам понравилось это маленькое комфортное путешествие. Всю дорогу Александр рассказывал нам о Кисловодске, о поселках, которые мы проезжали.
В этой поездке мы испытали все удобства индивидуального тура – гид забрал нас
В этой поездке мы испытали все удобства индивидуального тура – гид забрал нас
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Ю
Огромное спасибо Александру за проведённый с нами день!
Прекрасные виды, интересные места! Александр заранее позвонил, подсказал, какое угощение купить для волков. Поэтому, находясь на территории питомника и общаясь с животными, мы
Прекрасные виды, интересные места! Александр заранее позвонил, подсказал, какое угощение купить для волков. Поэтому, находясь на территории питомника и общаясь с животными, мы
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Огромное спасибо за проведённую экскурсию. Понравилось всё. Природа огонь, Александр молодец, все остались довольны
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О
Огромное спасибо Александру за такую чудесную экскурсию! Долина Волков- невероятное место! Гид экскурсию провел очень по семейному, отдельное спасибо за чай в лесу!
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