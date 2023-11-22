Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе

Прокатиться верхом и насладиться потрясающими видами гор и лесов

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Ответы на вопросы
Вы поедете к Берёзовскому ущелью, где вас будут ждать безопасный туристический маршрут и дружелюбные лошади. После тренировки с опытными инструкторами вы отправитесь на конную прогулку по живописной тропе.

Насладитесь пейзажами нетронутой природы, сделаете атмосферные фотографии и получите массу позитивных эмоций от общения с грациозными и умными животными!
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
Ближайшие даты:
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 649 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и мастер-класс по управлению лошадью, сделаете несколько кругов верхом по плацу.
  • Проедете по уникальному туристическому маршруту, который позволит вам насладиться красотами природы и верховой ездой.
  • Увидите знаменитые Медовые водопады и фотогеничный природный феномен — гору Кольцо.
  • Полюбуетесь живописными полями, лесами и горами, подышите свежим воздухом и насладитесь тишиной нетронутой природы.

Организационные детали

  • Прогулка подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки. Это спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту.
  • К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
  • В стоимость включено: трансфер из Кисловодска и обратно, конная прогулка, инструктаж, сопровождение инструктора на протяжении всей прогулки.

ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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