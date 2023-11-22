Прокатиться верхом и насладиться потрясающими видами гор и лесов
Вы поедете к Берёзовскому ущелью, где вас будут ждать безопасный туристический маршрут и дружелюбные лошади. После тренировки с опытными инструкторами вы отправитесь на конную прогулку по живописной тропе.
Насладитесь пейзажами нетронутой природы, сделаете атмосферные фотографии и получите массу позитивных эмоций от общения с грациозными и умными животными!
Насладитесь пейзажами нетронутой природы, сделаете атмосферные фотографии и получите массу позитивных эмоций от общения с грациозными и умными животными!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 649 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и мастер-класс по управлению лошадью, сделаете несколько кругов верхом по плацу.
- Проедете по уникальному туристическому маршруту, который позволит вам насладиться красотами природы и верховой ездой.
- Увидите знаменитые Медовые водопады и фотогеничный природный феномен — гору Кольцо.
- Полюбуетесь живописными полями, лесами и горами, подышите свежим воздухом и насладитесь тишиной нетронутой природы.
Организационные детали
- Прогулка подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки. Это спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту.
- К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
- В стоимость включено: трансфер из Кисловодска и обратно, конная прогулка, инструктаж, сопровождение инструктора на протяжении всей прогулки.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 41 туриста
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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