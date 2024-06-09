Описание экскурсии

Что вас ожидает:Архыз знаменит своими горнолыжными курортами, обсерваторией и возможностью насладиться чистейшим горным воздухом и роскошными видами. Во время поездки вы сможете посетить крупнейшую обсерваторию, увидеть городище древних Алан, прикоснуться к чуду наскального нерукотворного лика Христа. Кроме того удобная канатная дорога к Южному и Северному склонам, подарит незабываемые впечатления. Важная информация: С собой лучше взять теплую одежду, погода в горах переменчива, удобную обувь, свидетельства рождения детей и наличные деньги. Автокресло по запросу предоставляем.