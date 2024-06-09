Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска

Экскурсия в Архыз предлагает вам познакомиться с горнолыжными курортами, обсерваторией и возможностью насладиться чистым горным воздухом и потрясающими видами.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум Баши, с необыкновенным видом на Кавказский хребет
  • Поселение Древних Алан
  • Архызскую Обсерваторию
  • Канатная дорога Архыз

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Архыз знаменит своими горнолыжными курортами, обсерваторией и возможностью насладиться чистейшим горным воздухом и роскошными видами. Во время поездки вы сможете посетить крупнейшую обсерваторию, увидеть городище древних Алан, прикоснуться к чуду наскального нерукотворного лика Христа. Кроме того удобная канатная дорога к Южному и Северному склонам, подарит незабываемые впечатления. Важная информация: С собой лучше взять теплую одежду, погода в горах переменчива, удобную обувь, свидетельства рождения детей и наличные деньги. Автокресло по запросу предоставляем.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум Баши, с необыкновенным видом на Кавказский хребет
  • Поселение Древних Алан
  • Архызскую Обсерваторию
  • Канатная дорога Архыз
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • С собой лучше взять теплую одежду. ю погода в горах переменчива
  • Удобную обувь
  • Свидетельства рождения детей и наличные деньги. Автокресло по запросу предоставляем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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