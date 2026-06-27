2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Кавказским горам с посещением Аланского городища и крупнейшего телескопа Евразии. Погрузитесь в историю и науку
Путешествие в Нижний Архыз из Кисловодска - это уникальная возможность увидеть величественные Кавказские горы и узнать историю Шелкового пути. На перевале Гум-Баши открывается потрясающий вид на Эльбрус. В Аланском городище можно посетить древнейшие христианские храмы России. Завершает экскурсию посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами и комфортно путешествовать. В октябре и апреле также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной возможны снегопады, но обсерватория доступна круглый год, что делает поездку интересной в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аланское городище
Преображенский храм
Георгиевский храм
Ильинский храм
Астрофизическая обсерватория РАН
Описание экскурсии
Величественные горы Кавказа
Первая половина пути в Нижний Архыз повторят путь в Домбай. Проезжая по старой Военно-Сухумской дороге, вы услышите о давних временах Шелкового пути и легендарных караванах. Остановитесь на перевале Гум-Баши, чтобы оценить виды впечатляющего Эльбруса. А затем спуститесь в долину Кубани — самой крупной реки Северного Кавказа — и оттуда отправитесь на запад, задержавшись ненадолго возле мемориального комплекса, посвященного защитникам кавказских перевалов во время Великой Отечественной войны.
Древнее городище
В ущелье реки Зеленчук находится важный исторический объект Архыза — Аланское городище. Вы посетите одни из древнейших храмов на территории России — Преображенский, Георгиевский и действующий Ильинский. Подниметесь к наскальному образу «Спас Нерукотворный», с которым связано немало легенд. Я расскажу о возникновении крупнейшего религиозного центра Западной Алании. А также познакомлю с историей города, расположенного на знаменитом торговом пути: поговорим об эпохе его процветания, монгольском вторжении и походах Тамерлана, оставивших руины от средневековых поселений, крепостей, башен и храмов.
Астрофизическая обсерватория РАН
После экскурса в древнюю историю вы отправитесь в научно-исследовательский институт — Специальную астрофизическую обсерваторию РАН. Вы узнаете об одном из центров, где проводятся наземные астрофизические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения с использованием крупнейшего телескопа Евразии. И подниметесь к башне того самого БТА — большого альт-азимутального телескопа с диаметром зеркала 6 метров.
Организационные детали
В программе предусмотрено время на обед. По пути я подскажу отличные заведения с национальной кухней.
Дополнительные траты — билет в музей (около 150 р.) и питание.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андрей
Спасибо Максиму за прекрасную экскурсию! Изначально поездка задумывалась нами как визит в обсерваторию БТА. Но в этот день мы увидели (и услышали) много больше. Красивая природа. Интересные рассказы Максима. Перевал Гумбаши - читать дальшеуменьшить
вид на горный хребет и Эльбрус. Наконец, посещение обсерватории БТА, замечу, что вооруженным глазом оттуда можно рассмотреть РАТАН-600 (мимо которого проезжали). В завершение экскурсии - древние храмы, лик Христа на скале. В общем, получили незабываемые впечатления!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ильмира
Интересная экскурсия! Максим прекрасный рассказчик, с красивым низким голосом. Поездка прошла легко, благодаря эрудированности, глубоким знаниям и чувству юмора гида. Путь до Нижнего Архыза не близок, но всю дорогу Максим делился с нами своими обширными знаниями, и время прошло незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алла
Прекрасная экскурсия! Посетили живописные места. Максим прекрасный рассказчик, с юмором, очень интересно слушать. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Отличную экскурсию нам провел Максим! Мы побывали в обсерватории, очень рекомендую. Перевал Гумбаши, наверное, должен проехать каждый турист). Максим прекрасный рассказчик, очень эрудированный и аккуратный водитель, что в Карачаево-Черкесии очень важно! Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Это уже третья экскурсия с Максимом, всё великолепно, интересно и комфортно.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Максим прекрасный рассказчик, скучать не будете. Места по которым проходит маршрут очень красивые, самое яркое впечатление это телескоп БТА, величие и мощь СССР во всей красе. Обязательно берите экскурсию, очень познавательно. В следующий раз поедем в Верхний Архыз, хочется все посмотреть.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «В Нижний Архыз из Кисловодска»