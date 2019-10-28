2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей древнего городища и побывать в знаменитой астрофизической обсерватории РАН

Максим
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Максим – ваш гид
В поездке по Военно-Сухумской дороге вы откроете красоту Кавказских гор, историю Шелкового пути и вид на Эльбрус с перевала Гум-Баши.

Услышите о взлетах и падениях в жизни Аланского городища и посетите древнейшие христианские храмы России.

А также побываете в обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска

Что вас ожидает

Величественные горы Кавказа
Первая половина пути в Нижний Архыз повторят путь в Домбай. Проезжая по старой Военно-Сухумской дороге, вы услышите о давних временах Шелкового пути и легендарных караванах. Остановитесь на перевале Гум-Баши, чтобы оценить виды впечатляющего Эльбруса. А затем спуститесь в долину Кубани — самой крупной реки Северного Кавказа — и оттуда отправитесь на запад, задержавшись ненадолго возле мемориального комплекса, посвященного защитникам кавказских перевалов во время Великой Отечественной войны.

Древнее городище
В ущелье реки Зеленчук находится важный исторический объект Архыза — Аланское городище. Вы посетите одни из древнейших храмов на территории России — Преображенский, Георгиевский и действующий Ильинский. Подниметесь к наскальному образу «Спас Нерукотворный», с которым связано немало легенд. Я расскажу о возникновении крупнейшего религиозного центра Западной Алании. А также познакомлю с историей города, расположенного на знаменитом торговом пути: поговорим об эпохе его процветания, монгольском вторжении и походах Тамерлана, оставивших руины от средневековых поселений, крепостей, башен и храмов.

Астрофизическая обсерватория РАН
После экскурса в древнюю историю вы отправитесь в научно-исследовательский институт — Специальную астрофизическую обсерваторию РАН. Вы узнаете об одном из центров, где проводятся наземные астрофизические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения с использованием крупнейшего телескопа Евразии. И подниметесь к башне того самого БТА — большого альт-азимутального телескопа с диаметром зеркала 6 метров.

Организационные детали

  • В программе предусмотрено время на обед. По пути я подскажу отличные заведения с национальной кухней.
  • Дополнительные траты — билет в музей (около 150 р.) и питание.
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска
В Нижний Архыз из Кисловодска

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Огромное спасибо Максиму за увлекательную и познавательную экскурсию. Максим - очень профессиональный и потрясающе эрудированный гид, способный поддержать и развить разговор на любую тему. Подача информации - скрупулезная, выверенная и академически точная. Маршрут продуман прекрасно, время пролетело быстро, общение было приятным и непринужденным. День прошел просто отлично! С удовольствием и уверенностью рекомендуем экскурсию!
Olga
24 июня 2019
Долгая дорога не показалась утомительной и пролетела незаметно за познавательным рассказом об истории Кавказа, ее народностях, культуре и обычаях. Максим - интересный рассказчик, умеет найти правильный тон и темп. Остановки были к месту и нужной длительности. День прошёл прекрасно, легко и в приятной атмосфере, несмотря на дождь во второй половине дня.
Обязательно поедем с Максимом ещё. Спасибо большое!

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