2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться видами и комфортно путешествовать. В октябре и апреле также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной возможны снегопады, но обсерватория доступна круглый год, что делает поездку интересной в любое время.

Путешествие в Нижний Архыз из Кисловодска - это уникальная возможность увидеть величественные Кавказские горы и узнать историю Шелкового пути. На перевале Гум-Баши открывается потрясающий вид на Эльбрус. В Аланском городище можно посетить древнейшие христианские храмы России. Завершает экскурсию посещение обсерватории с крупнейшим телескопом Евразии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Величественные горы Кавказа

Первая половина пути в Нижний Архыз повторят путь в Домбай. Проезжая по старой Военно-Сухумской дороге, вы услышите о давних временах Шелкового пути и легендарных караванах. Остановитесь на перевале Гум-Баши, чтобы оценить виды впечатляющего Эльбруса. А затем спуститесь в долину Кубани — самой крупной реки Северного Кавказа — и оттуда отправитесь на запад, задержавшись ненадолго возле мемориального комплекса, посвященного защитникам кавказских перевалов во время Великой Отечественной войны.

Древнее городище

В ущелье реки Зеленчук находится важный исторический объект Архыза — Аланское городище. Вы посетите одни из древнейших храмов на территории России — Преображенский, Георгиевский и действующий Ильинский. Подниметесь к наскальному образу «Спас Нерукотворный», с которым связано немало легенд. Я расскажу о возникновении крупнейшего религиозного центра Западной Алании. А также познакомлю с историей города, расположенного на знаменитом торговом пути: поговорим об эпохе его процветания, монгольском вторжении и походах Тамерлана, оставивших руины от средневековых поселений, крепостей, башен и храмов.

Астрофизическая обсерватория РАН

После экскурса в древнюю историю вы отправитесь в научно-исследовательский институт — Специальную астрофизическую обсерваторию РАН. Вы узнаете об одном из центров, где проводятся наземные астрофизические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения с использованием крупнейшего телескопа Евразии. И подниметесь к башне того самого БТА — большого альт-азимутального телескопа с диаметром зеркала 6 метров.

Организационные детали