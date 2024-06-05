🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 221 отзыв Популярное предложение Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности Начало: У места вашего проживания в Кисловодске «Стартуем из Кисловодска в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 12 часов 370 отзывов Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда Начало: Заберём вас с адреса проживания «Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами» Расписание: ежедневно в 07:00 4150 3 735 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 10 часов 380 отзывов Популярное предложение Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска «Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие — многослойность, так как именно такая одежда подходит для любых погодных условий, а погода в горах порой меняется часто)» Расписание: ежедневно в 07:00 4000 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 8 часов 491 отзыв Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов» Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 43 отзыва Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска) Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов Начало: В районе центрального круга «В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото» Расписание: ежедневно в 06:00 5 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 61 отзыв Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска «Гора Кольцо и Медовые водопады» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 10% скидка Мини-группа 2 часа 32 отзыва Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором Начало: В Кисловодске «Полюбуетесь живописными полями, лесами и горами, подышите свежим воздухом и насладитесь тишиной нетронутой природы» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00 1800 1 620 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 137 отзывов Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: У вашего отеля в Кисловодске «Вы насладитесь красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр и узнаете о загадочном «брокенском призраке»» 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 68 отзывов Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля Начало: У вашего отеля «Остановитесь у карстового озера и сторожевой башни, услышите загадочные легенды и раскроете тайны, сокрытые среди гор» Расписание: ежедневно в 06:00 5000 4 500 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки 20% скидка Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами Начало: В районе Колоннады «На привале вы отведаете ароматный горный чай, а после посетите крупнейшую смотровую площадку на Северном Кавказе» 3000 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 130 отзывов Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус Начало: В любой точке Кисловодска «Дорога меж двух ущелий выведет на гору Баран» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 13 часов 114 отзывов Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы Начало: У вашего отеля «Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища» Расписание: ежедневно в 06:00 5555 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 47 отзывов Популярное предложение Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска» Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места Начало: У колоннады «Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00 1 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 39 отзывов В тренде Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона Начало: У места вашего проживания «Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 102 отзыва Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией «Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Мини-группа 10 часов 30 отзывов Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска) Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех Начало: В удобном вам месте в Кисловодске «Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища» Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30 4666 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 216 отзывов Путешествие в Домбай: где горы встречают небо Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления «В Карачаево-Черкессии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — горной местностью, собравшей красивейшие озера, ущелья и водопады» от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 230 отзывов Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды Начало: По договоренности ««Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю» 14800 13 320 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 234 отзыва Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа Начало: По договоренности «Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники» 14250 12 825 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов 101 отзыв Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло... «Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы» Расписание: ежедневно в 06:30 от 4625 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 106 отзывов Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом» Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды Начало: По договоренности «Взобравшись на Кольцо-гору по тропинке, вы увидите захватывающую панораму города, окружающих его вершин и заснеженного красавца Эльбруса» 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас «Затем отправимся на конную прогулку: маршрут пройдет через пастбищные луга с чудесными горными пейзажами, пологими спусками и подъемами» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов Начало: По месту вашего проживания «Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы Европы» 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 123 отзыва Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы Начало: Г. Кисловодск «А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 158 отзывов Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото «Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса» 23 200 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 12 часов 17 отзывов Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «Затем начинается пешеходная часть маршрута: тропа к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдет с комфортом» Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 9 часов 17 отзывов Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас Начало: У вашего отеля «Увидите горную обсерваторию и старинный замок» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине 5% скидка Мини-группа 6 часов 53 отзыва Популярное предложение Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории Начало: В Кисловодске «В какую сторону бы вы ни отправились из города, вас ждут горы: зелёные или заснеженные, вполне доступные или строго хранящие свой покой» 3333 3 167 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 8 часов 39 отзывов Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест Начало: От места вашего проживания «Маршрут к плато проложен через альпийские луга, поэтому в дороге вы успеете полюбоваться горными панорамами и разнотравьем» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов 66 отзывов Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло... «Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие — многослойность, так как именно такая одежда подходит для любых погодных условий, а погода в горах порой меняется часто)» Расписание: ежедневно в 06:30 от 4625 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников Начало: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 32 отзыва Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке Начало: У вашего отеля «Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами» от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 55 отзывов Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят... «Целый день вы будете впитывать красоты Кавказских гор и узнавать о легендах, истории и богатой культуре осетинского народа» Расписание: ежедневно в 06:00 5 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса «В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 40 отзывов Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас Начало: У вашего отеля «Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 57 отзывов На плато Бермамыт за невероятными пейзажами Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии Начало: Из вашего отеля «Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики» Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 34 отзыва Популярное предложение Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника Начало: По договоренности в Кисловодске «Время отправляться в путь – нас ждут снежные горы Главного Кавказского хребта и ясные озёра Домбая» 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 43 отзыва Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды Начало: У места вашего проживания «Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы» 13 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 53 отзыва Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска) Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами Начало: В Кисловодске «Вы узнаете, как и где через горы Кавказа проходил Шелковый путь, при каких обстоятельствах наши края посещали Пушкин, Лермонтов и Толстой и откуда на местных дорогах необычные пористые камни» от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка Начало: Заберу вас от отеля «Мы проедем на такси по небольшому ущелью речки Белой, под горой Большое Седло — и вот уже альпийские луга» 7 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 58 отзывов На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии «Мы поговорим о знаменитом первовосхождении на величайшую гору Кавказа» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Плато Бермамыт: чудо Кавказа Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор «Скалы Монахи, Эшкаконское ущелье, горы Бештау и Эльбрус — вам откроются завораживающие виды на эти места» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках Начало: Кисловодск «Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое Начало: Кисловодск «Доехав до Джилы-Су, мы пойдем гулять по дивной горной местности» 13 800 ₽ за всё до 4 чел.