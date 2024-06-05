Экскурсии к горам Кисловодска

Найдено 342 экскурсии в категории «Горы» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Стартуем из Кисловодска в 7 утра и двигаемся в горы Карачаево-Черкесии»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие — многослойность, так как именно такая одежда подходит для любых погодных условий, а погода в горах порой меняется часто)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
«В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
«Полюбуетесь живописными полями, лесами и горами, подышите свежим воздухом и насладитесь тишиной нетронутой природы»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«Вы насладитесь красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр и узнаете о загадочном «брокенском призраке»»
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Остановитесь у карстового озера и сторожевой башни, услышите загадочные легенды и раскроете тайны, сокрытые среди гор»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
«На привале вы отведаете ароматный горный чай, а после посетите крупнейшую смотровую площадку на Северном Кавказе»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
«Дорога меж двух ущелий выведет на гору Баран»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
«Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
«Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«В Карачаево-Черкессии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — горной местностью, собравшей красивейшие озера, ущелья и водопады»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
««Пирамида солнца» — вы исследуете древнее капище, где «огонь уходит внутрь горы», и узнаете его историю»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
«Взобравшись на Кольцо-гору по тропинке, вы увидите захватывающую панораму города, окружающих его вершин и заснеженного красавца Эльбруса»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Аликановском ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
«Затем отправимся на конную прогулку: маршрут пройдет через пастбищные луга с чудесными горными пейзажами, пологими спусками и подъемами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
«Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы Европы»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Затем начинается пешеходная часть маршрута: тропа к подножию Мать-горы хорошо протоптана и имеет слабый наклон, поэтому треккинг пройдет с комфортом»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Увидите горную обсерваторию и старинный замок»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
53 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Кисловодску и окрестностям: взгляд с высоты птичьего полёта
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
«В какую сторону бы вы ни отправились из города, вас ждут горы: зелёные или заснеженные, вполне доступные или строго хранящие свой покой»
11 июня в 12:00
15 июня в 12:00
33333 167 за человека
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Маршрут к плато проложен через альпийские луга, поэтому в дороге вы успеете полюбоваться горными панорамами и разнотравьем»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
66 отзывов
Тур в Домбай: Серпантин древних храмов и пейзажей
Исследуйте сокровенные уголки Домбая, наслаждаясь величием гор, историей древних храмов и кристальной чистотой горных рек
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие — многослойность, так как именно такая одежда подходит для любых погодных условий, а погода в горах порой меняется часто)»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Подъем к Эльбрусу по канатной дороге — вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь горами, альпийскими лугами и долинами»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
«Целый день вы будете впитывать красоты Кавказских гор и узнавать о легендах, истории и богатой культуре осетинского народа»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
5 500 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
«В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
57 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Вы раскроете историю его происхождения, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Время отправляться в путь – нас ждут снежные горы Главного Кавказского хребта и ясные озёра Домбая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
43 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
«Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
«Вы узнаете, как и где через горы Кавказа проходил Шелковый путь, при каких обстоятельствах наши края посещали Пушкин, Лермонтов и Толстой и откуда на местных дорогах необычные пористые камни»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
«Мы проедем на такси по небольшому ущелью речки Белой, под горой Большое Седло — и вот уже альпийские луга»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340 за всё до 3 чел.
На Эльбрус из Кисловодска: к высшей точке России
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
58 отзывов
На Эльбрус из Кисловодска: восхождение на крышу России
Поднимитесь на высоту 3800 метров, ощутите дух альпинизма и узнайте уникальные истории Приэльбрусья в этой захватывающей экскурсии
«Мы поговорим о знаменитом первовосхождении на величайшую гору Кавказа»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
«Скалы Монахи, Эшкаконское ущелье, горы Бештау и Эльбрус — вам откроются завораживающие виды на эти места»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
К истокам нарзана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Объясню, зачем Тамерлан и Гитлер стремились на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции на вершину стратовулкана»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Эксклюзивный джип-тур к урочищу Джилы-Су
Вас ждет путешествие по секретным тропам Джилы-Су, где природа и история сливаются в единое целое
Начало: Кисловодск
«Доехав до Джилы-Су, мы пойдем гулять по дивной горной местности»
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
13 800 за всё до 4 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
«Маршрут прогулки пролегает по лесным тропам, ведущим на гору Малое седло»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
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    отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
    Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
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    группе, которая едет на плато, потом - к группе на прогулку. В итоге получилось практически бесшовно совместить две поездки, каждая из которых оставила массу положительных впечатлений. Спасибо!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • н
    наталья
    5 июня 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
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    разговорчивым молодым человеком. Дорога была комфортная. За аккуратную езду по серпантину без тошноты отдельный респект. Технические остановки по требованию без проблем. Кафе для перекусов и обеда по маршруту предостаточно. Удалось сделать много разных видео и фото. Если вернусь в Кисловодск ещё, - с удовольствием выберу экскурсию с "v_gory_tur".

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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