Меня зовут Екатерина. Приехав несколько лет назад в отпуск на Кавказ, я влюбилась в это место. Недолго думая, мы всей семьей переехали в Кисловодск. Сейчас я с большим удовольствием показываю любимые места путешественникам и рассказываю о них нескучные факты.