Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!

Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Современный Кавказ поражает даже самых искушенных путешественников.

Вы увидите замок в романском стиле Шато Эркен, виноградники и водопады.

А также услышите легенды и историю этого удивительного горного региона.

Я раскрою, как устроен местный быт, почему окна домов здесь выходят во двор, заборы такие высокие, а ворота похожи на произведения искусства.
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!
Из Кисловодска — к Чегемским водопадам!

Что вас ожидает

Многоликий Кавказ

Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой. Итак, в программе экскурсии:

  • Водопад Адай-Су — вы прогуляетесь до него по живописному ущелью, наслаждаясь прохладой и потрясающими видами. Я расскажу, как образовался водопад и почему его называют «девичья коса».
  • Чегемский водопад — мы понаблюдаем за стремительными струями, стекающими с горных склонов. Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся шикарными панорамами.
  • Замок Шато Эркен — вы узнаете, как на Кавказе появился замок в средневековом стиле, окруженный ухоженными виноградниками, и кому он принадлежит. Посмотрите на него с разных ракурсов, отдохнете в тени плакучей ивы и на берегу чудесного рукотворного пруда, где плавают утки и лебеди.
  • Термальные источники — мы посетим источники Гедуко или Аушигер, которые станут теплым и расслабляющим завершением нашего путешествия.

Организационные детали

  • Билеты в термальные источники не включены в стоимость — 300 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу можно организовать внутреннюю экскурсию по замку (по предварительной записи)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Приехав несколько лет назад в отпуск на Кавказ, я влюбилась в это место. Недолго думая, мы всей семьей переехали в Кисловодск. Сейчас я с большим удовольствием показываю любимые места путешественникам и рассказываю о них нескучные факты.
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