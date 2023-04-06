Что вас ожидает:

В этом туре вас ждут: горы и горные серпантины, скалы, обрывы, ущелья, быстрые реки и многое другое. Добавляем ко всему перечисленному дороги, которые далеки от совершенства — частично асфальтированное покрытие, а частично бездорожье и получаем самое увлекательное путешествие, в котором масса эмоций и адреналина:

Места удивительной красоты

В начале пути нас встретит Суканское ущелье — узкий каньон с крутыми отвесными стенами скал, уходящими к облакам на несколько сотен метров, рядом с которыми шумит бурлящая река. Тут, в тенистой прохладе гор, можно по истине насладиться настоящим покоем. Следующая остановка — Суканская теснина. Это самое узкое место ущелья. Скалы, между которыми проложила свое русло река Псыгансу, тут смыкаются настолько тесно, что буквально нависают над головой, кажется, что вот-вот они закроют собой небо.

Далее горным серпантином поднимаемся и выезжаем к высшей точки перевала Курноят. Это место невозможно проехать быстро. Ведь через каждую сотню метров, практически за каждым поворотом хочется останавливаться, чтобы полюбоваться открывающимися видами. С перевала мы спускаемся в «Верхнюю Балкарию. Аул исторически принято считать колыбелью балкарского народа. Селение расположено в долине между хребтами Кавказских гор, где почти всегда тепло и светит солнце. Сразу же взгляд привлекают живописные развалины горских аулов и сторожевых башен. Тут мы прогуляемся по древним улочкам одного из селений и узнаем его печальную судьбу.

Насладиться тишиной и безмятежностью

Дальнейший путь предстоит через живописное Черекское ущелье, по дну которого бежит река Черек. Проезжая по ущелью мы обязательно посетим его главные достопримечательности — Черекскую теснину и знаменитое «Голубое озеро». Теснина представляет собой скальный каньон пятисотметровой глубины по всей длине которого, над пропастью, тянется тропа, выбитая в отвесной скале. При взгляде вниз захватывает дыхание, а перспектива поражает воображение. Ну, а легендарное «Голубое озеро» – это самый глубокий водоем карстового происхождения Евразии, возраст озера около 10000 лет, а глубины его хранят множество легенд и тайн…

Финальной точкой нашего маршрута в этот день станет горное селение Безенги. Это отличный шанс насладиться тишиной, любуясь на Кавказские Гималаи — знаменитую Безенгийскую стену (огромный массив из пяти высочайших пиков Кавказа покрытых снегом и вековыми ледниками). Также обязательно прогуляемся расположенному тут же «Языку тролля», а точнее к его Балкарскому варианту. Это конечно не знаменитый камень на горе в Норвегии, всё гораздо скромнее, но с определенного ракурса это очень эффектно выглядит на снимках.

Важная информация:

В поездке с собой обязательно надо иметь: