Колыбель Балкарии
Если вы жить не можете без путешествий, связанных с горными приключениями, тогда эта поездка вам очень понравится.
Маршрут максимально объёмный — от невероятных красот Суканского ущелья до атмосферной архитектуры Верхней Балкарии, от головокружительного Черекского до величественных панорам Безенгийского ущелий.
Маршрут максимально объёмный — от невероятных красот Суканского ущелья до атмосферной архитектуры Верхней Балкарии, от головокружительного Черекского до величественных панорам Безенгийского ущелий.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Нижнее Голубое озеро
- Черекская теснина
- Суганское ущелье
- Перевал Курноят
- Тоннель у старой дороги
- Селение Верхняя Балкария
- Аул Кюнлюм и башня Абаевых
- Балкарский «Язык Тролля»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
В этом туре вас ждут: горы и горные серпантины, скалы, обрывы, ущелья, быстрые реки и многое другое. Добавляем ко всему перечисленному дороги, которые далеки от совершенства — частично асфальтированное покрытие, а частично бездорожье и получаем самое увлекательное путешествие, в котором масса эмоций и адреналина:
Места удивительной красоты
В начале пути нас встретит Суканское ущелье — узкий каньон с крутыми отвесными стенами скал, уходящими к облакам на несколько сотен метров, рядом с которыми шумит бурлящая река. Тут, в тенистой прохладе гор, можно по истине насладиться настоящим покоем. Следующая остановка — Суканская теснина. Это самое узкое место ущелья. Скалы, между которыми проложила свое русло река Псыгансу, тут смыкаются настолько тесно, что буквально нависают над головой, кажется, что вот-вот они закроют собой небо.
Далее горным серпантином поднимаемся и выезжаем к высшей точки перевала Курноят. Это место невозможно проехать быстро. Ведь через каждую сотню метров, практически за каждым поворотом хочется останавливаться, чтобы полюбоваться открывающимися видами. С перевала мы спускаемся в «Верхнюю Балкарию. Аул исторически принято считать колыбелью балкарского народа. Селение расположено в долине между хребтами Кавказских гор, где почти всегда тепло и светит солнце. Сразу же взгляд привлекают живописные развалины горских аулов и сторожевых башен. Тут мы прогуляемся по древним улочкам одного из селений и узнаем его печальную судьбу.
Насладиться тишиной и безмятежностью
Дальнейший путь предстоит через живописное Черекское ущелье, по дну которого бежит река Черек. Проезжая по ущелью мы обязательно посетим его главные достопримечательности — Черекскую теснину и знаменитое «Голубое озеро». Теснина представляет собой скальный каньон пятисотметровой глубины по всей длине которого, над пропастью, тянется тропа, выбитая в отвесной скале. При взгляде вниз захватывает дыхание, а перспектива поражает воображение. Ну, а легендарное «Голубое озеро» – это самый глубокий водоем карстового происхождения Евразии, возраст озера около 10000 лет, а глубины его хранят множество легенд и тайн…
Финальной точкой нашего маршрута в этот день станет горное селение Безенги. Это отличный шанс насладиться тишиной, любуясь на Кавказские Гималаи — знаменитую Безенгийскую стену (огромный массив из пяти высочайших пиков Кавказа покрытых снегом и вековыми ледниками). Также обязательно прогуляемся расположенному тут же «Языку тролля», а точнее к его Балкарскому варианту. Это конечно не знаменитый камень на горе в Норвегии, всё гораздо скромнее, но с определенного ракурса это очень эффектно выглядит на снимках.
Важная информация:
В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- купальную одежду для посещения термальных источников.
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Купальную одежду для посещения термальных источников
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Джиппинг
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