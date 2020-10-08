7 отзывов оставили туристы

Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»
Джилы-Су — очень богатое на достопримечательности 🏛️ место. Вы увидите живописную поляну Эммануэля, мистический Калинов мост через «огненную» реку Смородина и горные водопады Кызылкол, Султан и Каракая-Су. А также впечатлитесь фантастическими видами Эльбруса, погуляете по таинственной долине Замков и услышите версии происхождения населяющих ее причудливых каменных статуй.
Долина Нарзанов
Название урочища переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса до 22—24 градусов. Вы услышите, от каких болезней они помогают, и по желанию искупаетесь в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. А также оцените несколько видов местного нарзана на вкус!