7 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!

Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов

4.8
7 отзывов
Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Вы проедете по одной из самых живописных дорог страны, по пути останавливаясь на понравившихся вам смотровых площадках.

Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными ⛰️ панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и бьющие из-под земли минеральные источники.

А я расскажу местные легенды и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло весело 🥳 и комфортно.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!

Что вас ожидает

Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»
Джилы-Су — очень богатое на достопримечательности 🏛️ место. Вы увидите живописную поляну Эммануэля, мистический Калинов мост через «огненную» реку Смородина и горные водопады Кызылкол, Султан и Каракая-Су. А также впечатлитесь фантастическими видами Эльбруса, погуляете по таинственной долине Замков и услышите версии происхождения населяющих ее причудливых каменных статуй.

Долина Нарзанов
Название урочища переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса до 22—24 градусов. Вы услышите, от каких болезней они помогают, и по желанию искупаетесь в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. А также оцените несколько видов местного нарзана на вкус!

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает 2, 5 часа. Мы поедем на комфортабельном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике UAZ Patriot.
  • По желанию мы можем заехать в проверенное кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

8 октября 2020
Экскурсия с Андреем в ущелье Джилы-су прошла на отлично. Андрей замечательный водитель, хороший рассказчик, внимательный и приятный в общении. Маршрут насыщенный, разнообразный, очень рекомендуем. Виды Эльбруса, водопады, нарзан из источников вас точно не оставят равнодушными.
27 сентября 2020
Нас возил на экскурсию Андрей, но кажется не тот Андрей, который представитель на Трипстере. На мой взгляд это неправильно - ориентироваться на описание, оценку и отзывы на трипстере получается бессмысленно, кто повезет неизвестно. Как к водителю к нему претензий нет - дружелюбно, аккуратно, комфортно, машина чистая и удобная (нас было 4), не понравилось только, что задние окна затемнены, это искажает пейзаж. Однако в моем понимании это не гид - не очень интеллигентный человек, выучивший набор фактов, растянуто и не четко излагающий мысли, пытающийся болтовней заполнить молчание. В общем, мы были не на одной волне. Через час-полтора водитель понял, что на контакт мы не идем, слушать не хотим и дал нам поехать в тишине - за это спасибо, поездка не была испорчена. Вообще нам показалось, что по этому направлению лучше ехать самим, без гида - дорога хорошая, видовые точки заметны по наличию машин и людей. Очень советую в конце на Джилы-Су пройти где-то часовую тропу вверх, с вершины открывается вид, который окупил эту поездку, без него мы бы уехали разочарованные.
26 сентября 2020
Замечательная экскурсия. Маршрут и остановки подобраны так, что путешествие получается информационно насыщенным и обеспеченным красивыми видами. Андрей-очень хороший водитель, поэтому было совсем не страшно
23 сентября 2020
Это была замечательная поездка, нам попался потрясающий и харизматичный гид Андрей (УАЗ 002 - если Вас забирает это машина, знайте Вы в надёжных руках). Всю дорогу мы весело общались, Андрей знакомил нас с культурой деревушек, что встречались на нашем маршруте, очень весело и быстро пролетело время и вот мы на месте. На плато Эмануэля оказывается так легко не попасть, при желании можно отправиться принципиально туда, но учтите что в одну сторону Вам пешком от Машины идти 7 км!. Мы оставили эту затею, так как выбрались довольно поздно из Кисловодска (в 10:00) и отлично прогулялись по горам и у подножия водопада. Кстати если Вы хотите много и долго фотографировать пейзажи, то лучше стартуйте в 7 утра (тогда не будет дымки). Нас фотографии не так заботили, потому что мы планировали рассмотреть величественный Эльбрус вблизи собственными глазаии, в чем достигли большого успеха :) Что касаемо описания экскурсии в "билете", сразу отмечу что купальные принадлежности можете не брать, купальня закрыта, "термос чая"- это просто милая уловка, берите перекус с собой, да же если планируете заезжать по дороге (обязательно проголодаетесь);) А ещё оказалось, что кто то другой отвечал на наши вопросы на сайте, впринципе это наверное коллега/брат потому что 100% Андрей вез кого нибудь на экскурсию в это время :)
21 сентября 2020
Ездили на Джилы-Су в сентябре, поездка оставила море впечатлений! Повезло с погодой, все горы просматривались, от видов захватывало дух! На самом урочище Джилы-Су можно попить и набрать воды, но сама ванна была закрыта. Хотя на самом деле в поездку стоит ехать уже ради самой дороги: по пути делается несколько остановок с чудесными видами. И воздух в горах совсем другой. Спасибо!
16 сентября 2020
Отличная экскурсия. Очень красиво. Хорошая дорога, замечательные виды. Волшебные горы, водопады и источники. Ездили с бабушкой 72 года и с ребёнком. Водитель - гид обеспечил максимальный комфорт.
13 сентября 2020
Спасибо Анатолию и Андрею за чудесную экскурссию! Очень понравились красоты этого волшебного края! Приятное непринуждённое дружеское общение с гидом и захватывающие впечатления навсегда останутся в нашей душе. Благодарим Анатолия от всей нашей семьи! Андрей, Светлана, Олеся. 🤗🤗🤗

Андрей проводит ещё 5 экскурсий

К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
21 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
От 12 000
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
13 000
12 часов
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Закат на горе Кабан
От 2 800
3 часа
Закат на горе Кабан
Полюбоваться Кисловодском с высоты птичьего полета и познакомиться с историей края
Загадочный Худесский лабиринт
От 9 600
10 часов
Загадочный Худесский лабиринт
Посетить одно из самых удивительных мест Кавказа и насладиться видами Эльбруса

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
39 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
Волшебный Кисловодск
3 250
2.5 часа
Волшебный Кисловодск
21 отзыв
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена