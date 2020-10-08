7 отзывов оставили туристы

Это была замечательная поездка, нам попался потрясающий и харизматичный гид Андрей (УАЗ 002 - если Вас забирает это машина, знайте Вы в надёжных руках). Всю дорогу мы весело общались, Андрей знакомил нас с культурой деревушек, что встречались на нашем маршруте, очень весело и быстро пролетело время и вот мы на месте. На плато Эмануэля оказывается так легко не попасть, при желании можно отправиться принципиально туда, но учтите что в одну сторону Вам пешком от Машины идти 7 км!. Мы оставили эту затею, так как выбрались довольно поздно из Кисловодска (в 10:00) и отлично прогулялись по горам и у подножия водопада. Кстати если Вы хотите много и долго фотографировать пейзажи, то лучше стартуйте в 7 утра (тогда не будет дымки). Нас фотографии не так заботили, потому что мы планировали рассмотреть величественный Эльбрус вблизи собственными глазаии, в чем достигли большого успеха :) Что касаемо описания экскурсии в "билете", сразу отмечу что купальные принадлежности можете не брать, купальня закрыта, "термос чая"- это просто милая уловка, берите перекус с собой, да же если планируете заезжать по дороге (обязательно проголодаетесь);) А ещё оказалось, что кто то другой отвечал на наши вопросы на сайте, впринципе это наверное коллега/брат потому что 100% Андрей вез кого нибудь на экскурсию в это время :)