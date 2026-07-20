Описание экскурсии
Колоритные селения и местный «Язык тролля»
Мы начнем путь с горного ущелья, где притаилось село Карасу 19 века. Затем отведаем вкусной воды из водопада Тыжынт. А после окажемся в местечке Безенги, где вы подниметесь на кавказский «Язык тролля». С этой точки откроется захватывающий вид на села, ущелья и пятитысячник Дыхтау — фотографии получаются великолепные!
Загадки Голубого озера
Теперь переезжаем в Верхнюю Балкарию: вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды. Я расскажу о загадках и многочисленных исследованиях этого водоема.
Сказочные виды Черекской теснины
Дальше проедем по ущелью к легендарной Черекской теснине: вы взглянете на реку Черек-Балкарский и окружающие горные массивы с головокружительной высоты 800 метров! А я с удовольствием поделюсь историей появления дороги и тоннеля в этих местах.
Родовая башня Абаевых
В ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку 17 — 18 веков. Увидим также несколько разрушенных башен и обязательно поговорим о прошлом аула.
Во время поездки мы сможем остановиться, чтобы отведать блюда национальной кухни. Также я всегда беру с собой термос с облепиховым чаем и, конечно, утренний кофе, сваренный в турке, который мы выпьем, любуясь видом на горы!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Ford Excursion (до 6 пассажиров)
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарим нашего гида за прекрасно проведенное время!
Однозначно всем рекомендуем эту экскурсию и обязательно в сопровождении Андрея. Не пожалеете!