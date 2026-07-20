Горные ущелья и хрустальные озера, самобытные аулы и древние легенды — в этом путешествии есть всё, чтобы вы за один день влюбились в Верхнюю Балкарию! Вы проедете по дорогам и тоннелям Черекской теснины, прикоснетесь к крепостям и сторожевым башням, сделаете невероятные фото с местного «Языка тролля». И конечно, с моей помощью погрузитесь в историю и предания Кавказа.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритные селения и местный «Язык тролля»

Мы начнем путь с горного ущелья, где притаилось село Карасу 19 века. Затем отведаем вкусной воды из водопада Тыжынт. А после окажемся в местечке Безенги, где вы подниметесь на кавказский «Язык тролля». С этой точки откроется захватывающий вид на села, ущелья и пятитысячник Дыхтау — фотографии получаются великолепные!

Загадки Голубого озера

Теперь переезжаем в Верхнюю Балкарию: вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды. Я расскажу о загадках и многочисленных исследованиях этого водоема.

Сказочные виды Черекской теснины

Дальше проедем по ущелью к легендарной Черекской теснине: вы взглянете на реку Черек-Балкарский и окружающие горные массивы с головокружительной высоты 800 метров! А я с удовольствием поделюсь историей появления дороги и тоннеля в этих местах.

Родовая башня Абаевых

В ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку 17 — 18 веков. Увидим также несколько разрушенных башен и обязательно поговорим о прошлом аула.

Во время поездки мы сможем остановиться, чтобы отведать блюда национальной кухни. Также я всегда беру с собой термос с облепиховым чаем и, конечно, утренний кофе, сваренный в турке, который мы выпьем, любуясь видом на горы!

Организационные детали