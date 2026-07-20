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Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию

Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Горные ущелья и хрустальные озера, самобытные аулы и древние легенды — в этом путешествии есть всё, чтобы вы за один день влюбились в Верхнюю Балкарию! Вы проедете по дорогам и тоннелям Черекской теснины, прикоснетесь к крепостям и сторожевым башням, сделаете невероятные фото с местного «Языка тролля». И конечно, с моей помощью погрузитесь в историю и предания Кавказа.
5
28 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию

Описание экскурсии

Колоритные селения и местный «Язык тролля»

Мы начнем путь с горного ущелья, где притаилось село Карасу 19 века. Затем отведаем вкусной воды из водопада Тыжынт. А после окажемся в местечке Безенги, где вы подниметесь на кавказский «Язык тролля». С этой точки откроется захватывающий вид на села, ущелья и пятитысячник Дыхтау — фотографии получаются великолепные!

Загадки Голубого озера

Теперь переезжаем в Верхнюю Балкарию: вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды. Я расскажу о загадках и многочисленных исследованиях этого водоема.

Сказочные виды Черекской теснины

Дальше проедем по ущелью к легендарной Черекской теснине: вы взглянете на реку Черек-Балкарский и окружающие горные массивы с головокружительной высоты 800 метров! А я с удовольствием поделюсь историей появления дороги и тоннеля в этих местах.

Родовая башня Абаевых

В ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку 17 — 18 веков. Увидим также несколько разрушенных башен и обязательно поговорим о прошлом аула.

Во время поездки мы сможем остановиться, чтобы отведать блюда национальной кухни. Также я всегда беру с собой термос с облепиховым чаем и, конечно, утренний кофе, сваренный в турке, который мы выпьем, любуясь видом на горы!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Ford Excursion (до 6 пассажиров)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 252 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Кисловодске и с юношеских лет провожу много времени в горах. Экскурсиями профессионально занимаюсь более пяти лет. Всегда с радостью делюсь красотой нашего региона, никогда не ограничиваю путешественников во времени и учитываю все индивидуальные пожелания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Павел
Ожидания оправдались! Атмосфера комфорта, забота на всем протяжении нашего мини путешествия, Андрей замечательный человек и рассказчик, тонкое чувство юмора явилось дополнением к историческим и географическим справкам на маршруте. Природная красота Кабардино -Балкарии это отдельный рассказ! Чудесные виды, просто и величественно одновременно!
Ожидания оправдались! Атмосфера комфорта, забота на всем протяжении нашего мини путешествия, Андрей замечательный человек и рассказчик,
Ожидания оправдались! Атмосфера комфорта, забота на всем протяжении нашего мини путешествия, Андрей замечательный человек и рассказчик,
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Е
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В восторге от гор, они даже в тумане поражают своей красотой. Андрей очень интересный рассказчик и отличный водитель. На горных серпантинах чувствовали себя с ним в полной безопасности.
Благодарим нашего гида за прекрасно проведенное время!
Однозначно всем рекомендуем эту экскурсию и обязательно в сопровождении Андрея. Не пожалеете!
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В+1
Отличная поездка с Андреем в Верхнюю Балкарию. Получили массу прекрасных впечатлений и много интересной информации. В
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Ю
Замечательная поездка с Андреем! Великолепные виды, интересные локации, грамотно составленный маршрут. И максимальная безопасность! Вся экскурсия прошла легко, с юмором, заботой, вниманием к деталям. Вкусно отобедали у Али) Доверие к Андрею было такое, что моя дочь, сильно боящаяся высоты, зашла на язык тролля, а это показатель! Спасибо за отлично проведённый день!
Замечательная поездка с Андреем! Великолепные виды, интересные локации, грамотно составленный маршрут. И максимальная безопасность! Вся экскурсия
Замечательная поездка с Андреем! Великолепные виды, интересные локации, грамотно составленный маршрут. И максимальная безопасность! Вся экскурсия
Замечательная поездка с Андреем! Великолепные виды, интересные локации, грамотно составленный маршрут. И максимальная безопасность! Вся экскурсия
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надежда
У нас получилось замечательное путешествие. Андрей интересный рассказчик, у него все здорово продумано по маршруту, очень комфортный автомобиль и само вождение. Сама экскурсия однозначно стоит того, чтобы на нее поехать, природа - неземной красоты!
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Екатерина
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о местах, которые осматривали, и о регионе в целом. За день поездки застали и солнце, и дождь, и туман - и это позволило даже сильнее прочувствовать всё величие гор. Красивейшие виды, очень вкусный обед, приветливые люди - всё чудесно! Всем рекомендуем экскурсию!
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о+2
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
Отличная экскурсия и чудесные места! Андрей - прекрасный рассказчик, узнали от него много интересного и о
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Екатерина
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация, тёплый приём, завораживающие виды, комфортные переезды, интересные рассказы, волшебная кухня. А теперь подробнее:). Мониторя
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кучу экскурсий, не только на этом агрегаторе, увидела Андрея. Почитала отзывы, которые были только положительные, решила написать. Быстро нашли контакт и точки соприкосновения:). Машина чистая, без запаха, я просто тошнотик и поэтому это важно. Для каждого есть салфетки сухие и влажные, водичка, пакетики. Андрей отличный рассказчик и юморист. Всегда подскажет где безопасно и вкусно покушать. Хычины, шашлык из барашка или осетинские пироги? Легко! Все пожелания по поводу поездок обсуждаются и легко реализуются. Если не знаете куда поехать, то Андрей обязательно подскажет! А если будет плохая погода, то вам предложат не менее живописный вариант. Наша семья очень благодарна Андрею за комфортные, вкусные и живописные поездки! Младший сын уже сказал:"В следующий раз на экскурсии только с Андреем!". Андрей, спасибо за эмоции, за реализованное день рождение и подарочек! Было очень приятно! От Грина особый привет!!! Жди в следующем году!

"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,+1
"Было прекрасно!!!" - это ничего не сказать!!! Были мы с Андреем на трёх экскурсиях. Отличная организация,
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