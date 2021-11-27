Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию

Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»

Горные ущелья и хрустальные озера, самобытные аулы и древние легенды — в этом путешествии есть всё, чтобы вы за один день влюбились в Верхнюю Балкарию! Вы проедете по дорогам и тоннелям Черекской теснины, прикоснетесь к крепостям и сторожевым башням, сделаете невероятные фото с местного «Языка тролля».

И конечно, с моей помощью погрузитесь в историю и предания Кавказа.
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Колоритные селения и местный «Язык тролля»

Мы начнем путь с горного ущелья, где притаилось село Карасу 19 века. Затем отведаем вкусной воды из водопада Тыжынт. А после окажемся в местечке Безенги, где вы подниметесь на кавказский «Язык тролля». С этой точки откроется захватывающий вид на села, ущелья и пятитысячник Дыхтау — фотографии получаются великолепные!

Загадки Голубого озера

Теперь переезжаем в Верхнюю Балкарию: вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды. Я расскажу о загадках и многочисленных исследованиях этого водоема.

Сказочные виды Черекской теснины

Дальше проедем по ущелью к легендарной Черекской теснине: вы взглянете на реку Черек-Балкарский и окружающие горные массивы с головокружительной высоты 800 метров! А я с удовольствием поделюсь историей появления дороги и тоннеля в этих местах.

Родовая башня Абаевых

В ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку 17 — 18 веков. Увидим также несколько разрушенных башен и обязательно поговорим о прошлом аула.

Во время поездки мы сможем остановиться, чтобы отведать блюда национальной кухни. Также я всегда беру с собой термос с облепиховым чаем и, конечно, утренний кофе, сваренный в турке, который мы выпьем, любуясь видом на горы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике INFINITI QX 56 (до 6 пассажиров)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону.
  • По предварительной договорённости возможно посещение термального источника Аушигер

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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