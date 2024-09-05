читать дальше уменьшить

водопаду. В других местах не останавливались вообще, даже для фото.

Будьте готовы, что дорога сложная и долгая. Мы были с детьми. Заранее спрашивала можно ли, нам организаторы ответили, что можно, но до ледника мы не дойдём-сложно. Я решила, что до куда сможем до туда и дойдём, если дети устанут- развернемся обратно. Про то, что до места надо 6 часов ехать в одну сторону нас даже не предупредили, только про сложный пеший маршрут.

А теперь представьте. Мы наконец-то приезжаем в Чегем. Идем к леднику, и минут через 20 мы доходим до моста, где наш гид заявляет нам, что организатор сказал довести нас только до моста. Серьезно? Почти за 20 тысяч и почти 6 часов дороги проехать, чтоб погулять 1 час по лесу у подножья гор? К счастью гид пошел нам на встречу и пошел с нами дальше. До ледника конечно мы идти не пробовали и не уговаривали (спасибо, что хотя бы не до моста). Но виды нетронутой природы конечно стоят того. Гид нам так и сказал, что в этой экскурсии главное ледник. Так что особо не рассчитывайте, на насыщенную программу. Но захватывающие дух виды вы точно здесь найдете.