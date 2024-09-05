На внедорожнике мы отправимся в Чегем — одно из самых живописных мест Северного Кавказа.
Вас ждет невероятная природа Кабардино-Балкарии: могучие ущелья, каньоны, водопады, ледники и горные реки. А также её таинственные исторические памятники: сторожевые башни и мавзолеи. Я расскажу, какие удивительные факты и легенды с ними связаны.
Вас ждет невероятная природа Кабардино-Балкарии: могучие ущелья, каньоны, водопады, ледники и горные реки. А также её таинственные исторические памятники: сторожевые башни и мавзолеи. Я расскажу, какие удивительные факты и легенды с ними связаны.
Описание экскурсии
Завораживающий Чегем
Вы увидите все самые интересные места Чегемского района Кабардино-Балкарии. В программе:
- Теснина Су-Аузу — вам откроются удивительные по форме и окраске скалы, увенчанные доломитовыми пиками. А также панорама отвесных стен из розового известняка, живописных лесов и реки Чегем.
- Чегемские водопады — место, которое в разные сезоны предстает по-новому. То вода летит с высоты с огромной скоростью, разбиваясь о горы. То скатывается по склонам неспешными струйками.
- Башня князей Балкаруковых — величественная родовая башня, возведенная несколько столетий назад. Я поделюсь связанными с ней таинственными легендами.
- Город мертвых на поляне Фардык — вы посетите один из древнейших мавзолеев Кавказа. Я расскажу, как возводили склепы, чем они отличаются друг от друга и к каким эпохам относятся захоронения.
- Ущелье Башиль-ауз — чарующая местность с сосновыми лесами и альпийскими лугами. Вы подышите ароматным хвойным воздухом и полюбуетесь 70-метровым водопадом Абай-Су.
- Ущелье Гара-ауз — мы побываем возле ледника Шаурту, расположенного на вулкане Тихтенген-тау. Насладимся Кавказскими горами и сказочным гротом цвета небесной синевы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2015 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несмотря на вроде как насыщенную программу в описании тура: два ущелья, теснина, водопады, ледник. Весь маршрут выглядит примерно так: чегемский водопад - ледник- город мертвых. Еще нас отвезли к небольшому
+2
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Впечатления от поездки неоднозначные. В целом все понравилось, нашим гидом был Аракел. Очень интересно рассказывал о местах, истории и природе. Впечатлило ущелье. Сами водопады конечно уже попсовое место и ради
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В отличии от многих предлагаемых экскурсий это настоящее путешествие в горы. Поездка проходила на комфортабельном внедорожнике, но для осмотра заявленных красот необходимо к ним добраться самостоятельно. С маленькими детьми это
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Экскурсия очень интересная и увлекательная. Настоящий джиппинг.
По дороге гид Дмитрий рассказал очень много интересных легенд и сделал мою дорогу неутомительной.
Водопады чарющие.
Далее мы поднимались к леднику.
Прекрасная прогулка на свежем воздухе.
По пути гид угостил вкусным чаем.
По дороге домой заехали в атмосферное кафе на водопаде.
По дороге гид Дмитрий рассказал очень много интересных легенд и сделал мою дорогу неутомительной.
Водопады чарющие.
Далее мы поднимались к леднику.
Прекрасная прогулка на свежем воздухе.
По пути гид угостил вкусным чаем.
По дороге домой заехали в атмосферное кафе на водопаде.
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Спасибо за шикарное путешествие! Нас было много и два Дмитрия везли нас по интересному и живописному маршруту на комфортных автомобилях, рассказывая при этом интересные истории и факты про все, что мы видели в пути! Очень благодарны ребятам, так как цель познакомиться с красотами Кавказа была выполнена на 100%!
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