1 день

Заселение, экскурсия по Пятигорску, йога, психологическая практика, ресторан

В первый день нашего ретрита мы встретимся в отеле Пятигорска, заселимся в номера и после вкусного обеда пойдём изучать город.

Для этого мы поднимемся на вершину горы Машук, где находятся лучшие обзорные площадки на весь город, а также в хорошую погоду виден Эльбрус и Кавказский хребет.

На спуске в курортную часть Пятигорска нас встретит гид и проведет увлекательную экскурсию по историческому центру.

После все желающие смогут попрактиковать йогу с инструктором, и затем мы отправимся на приветственный ужин в ресторан «Крыша», который является визитной карточкой Пятигорска.