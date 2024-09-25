Конный тур-ретрит на Кавказ

Групповой тур в Кисловодске
Вас ждет незабываемая пятидневная перезагрузка в Пятигорске и горах Карачаево-Черкесии: неспешные экскурсии, расслабляющая программа от банной ведьмы, трансформационные игры, йога, психологические и духовные практики.

Изюминкой нашего путешествия будет медитативный конный поход среди живописных скал, водопадов и ущелий.

Мы проведем одну ночь в палаточном лагере и насладимся уютными беседами, вкусным ужином, настольными играми и первозданной природой. А в остальное время будем жить в отеле со спа-зоной у подножья горы Машук.
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Конный тур-ретрит на Кавказ
Ближайшие даты:
25
сен

Что вас ожидает:

Банная церемония и спа-комплекс
Банная церемония и спа-комплекс
Настоящая банная ведьма проведет нам незабываемые банные ритуалы с собственноручно собранными травами, скрабами и свечами!
Походная романтика
Походная романтика
Если повезет с погодой, мы разобьем в горах палаточный лагерь с костром, вкусным ужином, душевными посиделками и настольными играми
Психологические и духовные практики
Психологические и духовные практики
Нас ждет насыщенная программа: тренинги, мак-карты, трансформационные игры, гвоздестояние, тантра
Проскачем верхом по горным тропам
Проскачем верхом по горным тропам
Насладимся захватывающими дух панорамами, ощутим радость от общения с благородными лошадьми и единение с природой
Поддержка единомышленниц
Поддержка единомышленниц
Наполнимся благодарностью и создадим новые теплые воспоминания вместе с близкими по духу людьми
Знакомство с курортами Кавказских Минеральных Вод
Знакомство с курортами Кавказских Минеральных Вод
Совершим экскурсии по Пятигорску и Кисловодску, посетим знаменитый национальный парк

Программа тура по дням

1 день

Заселение, экскурсия по Пятигорску, йога, психологическая практика, ресторан

В первый день нашего ретрита мы встретимся в отеле Пятигорска, заселимся в номера и после вкусного обеда пойдём изучать город.

Для этого мы поднимемся на вершину горы Машук, где находятся лучшие обзорные площадки на весь город, а также в хорошую погоду виден Эльбрус и Кавказский хребет.

На спуске в курортную часть Пятигорска нас встретит гид и проведет увлекательную экскурсию по историческому центру.

После все желающие смогут попрактиковать йогу с инструктором, и затем мы отправимся на приветственный ужин в ресторан «Крыша», который является визитной карточкой Пятигорска.

Заселение, экскурсия по Пятигорску, йога, психологическая практика, ресторанЗаселение, экскурсия по Пятигорску, йога, психологическая практика, ресторан
2 день

Начало нашего конного похода

Второй день мы начинаем с поездки в Кисловодск, откуда стартует наше приключение на лошадках.

Неспешно проезжаем верхом по Березовскому ущелью, поднимаемся выше в горы к красивым водопадам.

Предусмотрено купание с лошадками в речках. За 1 раз в седле проводим не более 2 часов.

В живописном месте обустроим свой палаточный лагерь с костром, вкусным ужином, душевными посиделками, настольными играми и настоящей походной атмосферой.

Отдельным удовольствием станет возможность побыть рядом с лошадками, пофотографироваться, пообниматься, понаблюдать за ними на свободном выгуле.

Начало нашего конного похода
3 день

Продолжение конного похода, экскурсия по Кисловодску и окрестностям

В третий день мы позавтракаем в палаточном лагере и выйдем на небольшие прогулки по живописным тропам в горах.

Возвращаемся в лагерь и едем на лошадках обратно в Кисловодск.

Обедаем в Кисловодске, дышим свежайшим воздухом знаменитого национального парка.

А также у нас проходит экскурсия на знаменитые Медовые водопады и гору Кольцо. К вечеру возвращаемся в Пятигорск (в отель).

Продолжение конного похода, экскурсия по Кисловодску и окрестностям
4 день

Банный комплекс и спа-ритуалы

На четвертое утро мы прогуляемся за знаменитой минеральной водой и отправимся в банный комплекс, где нам проведёт сакральную церемонию настоящая банная ведьма.

В программе банной ведьмы: мягкое и глубокое групповое прогревание, бережное парение, травяной пар, сакральные ритуалы, ароматерапия, скрабирование (авторский рецепт), ароматный чай и свечи. Делаем восковые свечи и практики арт-терапии.

Банный комплекс и спа-ритуалы
5 день

Прогулка на Орлиные скалы, игра «Путь Желаний»

В финальный пятый день мы также с утра прогуляемся за минеральной водой, позавтракаем.

По желанию прогуляемся на Орлиные скалы, на гору Бештау. И поиграем в самую популярную трансформационную игру 2022 года «Путь Желаний».

Перед тем, как попрощаемся, обязательно подведём итоги, устроим заключительный шеринг и наполненные, заряженные отправимся домой. ⠀

Прогулка на Орлиные скалы, игра «Путь Желаний»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Затерянный рай» в Пятигорске. Одну ночь (при хорошей погоде) проводим в палатках в горах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Затерянный рай у Машука

3 ночи

Отель «Затерянный рай у Машука» с удобствами в номерах, открытым бассейном и сауной расположен в Пятигорске.

Предоставляются бесплатный WiFi и бесплатная парковка. В номерах есть кондиционер, холодильник, электрический чайник, DVD-плеер, CD-плеер и телевизор с плоским экраном. В ванных комнатах предоставляется фен.

Затерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у Машука

Палатка

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле с шикарной спа-зоной
  • Ночёвка в горах (прокат всего необходимого оборудования)
  • Конный поход
  • Работа гидов и экскурсоводов
  • Завтраки и питание в походе
  • Спа-комплекс и банные ритуалы
  • Вся программа (психологические и духовные практики)
  • Организация программы
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Некоторые обеды и ужины
Место начала и завершения?
Пятигорск
Возможно ли принять участие, если у меня нет опыта катания на лошади?

Большая часть девушек, которые приезжают, не имеют опыта верховой езды (или он совсем минимальный).

Лошадки прокатные, спокойные, привыкшие к тому, что практически каждый день на них катаются новички.

Перед тем, как сесть на лошадь, у нас будет подробный инструктаж, который подготовит вас к безопасной и приятной прогулке верхом!

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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