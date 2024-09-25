Изюминкой нашего путешествия будет медитативный конный поход среди живописных скал, водопадов и ущелий.
Мы проведем одну ночь в палаточном лагере и насладимся уютными беседами, вкусным ужином, настольными играми и первозданной природой. А в остальное время будем жить в отеле со спа-зоной у подножья горы Машук.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение, экскурсия по Пятигорску, йога, психологическая практика, ресторан
В первый день нашего ретрита мы встретимся в отеле Пятигорска, заселимся в номера и после вкусного обеда пойдём изучать город.
Для этого мы поднимемся на вершину горы Машук, где находятся лучшие обзорные площадки на весь город, а также в хорошую погоду виден Эльбрус и Кавказский хребет.
На спуске в курортную часть Пятигорска нас встретит гид и проведет увлекательную экскурсию по историческому центру.
После все желающие смогут попрактиковать йогу с инструктором, и затем мы отправимся на приветственный ужин в ресторан «Крыша», который является визитной карточкой Пятигорска.
Начало нашего конного похода
Второй день мы начинаем с поездки в Кисловодск, откуда стартует наше приключение на лошадках.
Неспешно проезжаем верхом по Березовскому ущелью, поднимаемся выше в горы к красивым водопадам.
Предусмотрено купание с лошадками в речках. За 1 раз в седле проводим не более 2 часов.
В живописном месте обустроим свой палаточный лагерь с костром, вкусным ужином, душевными посиделками, настольными играми и настоящей походной атмосферой.
Отдельным удовольствием станет возможность побыть рядом с лошадками, пофотографироваться, пообниматься, понаблюдать за ними на свободном выгуле.
Продолжение конного похода, экскурсия по Кисловодску и окрестностям
В третий день мы позавтракаем в палаточном лагере и выйдем на небольшие прогулки по живописным тропам в горах.
Возвращаемся в лагерь и едем на лошадках обратно в Кисловодск.
Обедаем в Кисловодске, дышим свежайшим воздухом знаменитого национального парка.
А также у нас проходит экскурсия на знаменитые Медовые водопады и гору Кольцо. К вечеру возвращаемся в Пятигорск (в отель).
Банный комплекс и спа-ритуалы
На четвертое утро мы прогуляемся за знаменитой минеральной водой и отправимся в банный комплекс, где нам проведёт сакральную церемонию настоящая банная ведьма.
В программе банной ведьмы: мягкое и глубокое групповое прогревание, бережное парение, травяной пар, сакральные ритуалы, ароматерапия, скрабирование (авторский рецепт), ароматный чай и свечи. Делаем восковые свечи и практики арт-терапии.
Прогулка на Орлиные скалы, игра «Путь Желаний»
В финальный пятый день мы также с утра прогуляемся за минеральной водой, позавтракаем.
По желанию прогуляемся на Орлиные скалы, на гору Бештау. И поиграем в самую популярную трансформационную игру 2022 года «Путь Желаний».
Перед тем, как попрощаемся, обязательно подведём итоги, устроим заключительный шеринг и наполненные, заряженные отправимся домой. ⠀
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Затерянный рай» в Пятигорске. Одну ночь (при хорошей погоде) проводим в палатках в горах.
Варианты проживания
Затерянный рай у Машука
Отель «Затерянный рай у Машука» с удобствами в номерах, открытым бассейном и сауной расположен в Пятигорске.
Предоставляются бесплатный WiFi и бесплатная парковка. В номерах есть кондиционер, холодильник, электрический чайник, DVD-плеер, CD-плеер и телевизор с плоским экраном. В ванных комнатах предоставляется фен.
Палатка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле с шикарной спа-зоной
- Ночёвка в горах (прокат всего необходимого оборудования)
- Конный поход
- Работа гидов и экскурсоводов
- Завтраки и питание в походе
- Спа-комплекс и банные ритуалы
- Вся программа (психологические и духовные практики)
- Организация программы
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Некоторые обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Пятигорск
- Возможно ли принять участие, если у меня нет опыта катания на лошади?
Большая часть девушек, которые приезжают, не имеют опыта верховой езды (или он совсем минимальный).
Лошадки прокатные, спокойные, привыкшие к тому, что практически каждый день на них катаются новички.
Перед тем, как сесть на лошадь, у нас будет подробный инструктаж, который подготовит вас к безопасной и приятной прогулке верхом!
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.