🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 8 часов 491 отзыв Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... «Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных» Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 10% скидка Мини-группа 2 часа 32 отзыва Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором Начало: В Кисловодске «Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и мастер-класс по управлению лошадью, сделаете несколько кругов верхом по плацу» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00 1800 1 620 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки 20% скидка Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами Начало: В районе Колоннады «Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью» 3000 2 400 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 157 отзывов В тренде Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов Начало: рядом с памятником Ленину «Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 15 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас «Из Кисловодска мы отправимся на конюшню, где профессиональный инструктор подберет для вас лошадь и проведет экспресс-обучение верховой езде» 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске «Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях» от 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 21 отзыв Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска Начало: В районе Курортного парка «Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем посвятит вас в тонкости верховой езды: от правильной посадки до управления поводьями и стременами» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас Начало: По договоренности «Зоопарк в заповеднике и вершины Домбая» от 16 280 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии Начало: По договоренности «А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель» от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Золотое кольцо Кисловодска Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона Начало: По месту вашего проживания «ферма по разведению южноамериканских верблюдов — приготовьтесь к альпакатерапии» от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 4 отзыва Конная прогулка над ущельем в мини-группе Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес Начало: У Колоннады в Кисловодске «У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, индивидуальный подход к каждому путешественнику» Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 11 отзывов Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний Начало: В районе парка «После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 4.5 часа 13 отзывов Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска «Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых» 12000 7 200 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2.5 часа 50 отзывов Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды Начало: У входа в Кисловодский парк «Там вам подберут подходящую лошадь, расскажут о правилах поведения и технике безопасности» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 19 отзывов Популярное предложение 7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест «4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 10 часов 4 отзыва Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем Начало: В Кисловодске «Вы узнаете о традициях коневодства на Кавказе и особенностях местной породы лошадей, послушаете древние легенды села Элькуш и увидите парящих в небе диких орлов» Расписание: ежедневно в 07:00 5 600 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления Начало: в районе Колоннады «По желанию, можно добавить в программу катание на лошадях — от 200 руб» 2 000 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки 15% скидка Мини-группа 2 часа 11 отзывов Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором Начало: У Колоннады «Сначала все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и по управлению лошадью с профессиональными инструкторами» 1800 1 530 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края «по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание» 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 347 отзывов Конная прогулка в Кисловодске: живописные маршруты и горы Погрузитесь в атмосферу приключений с конной прогулкой в Кисловодске, где горные вершины встречают небо Начало: Курортный бульвар, 14, Колоннада «Что вас ждет Мы отправимся в путешествие на лошадях местной Карачаевской породы по окрестностям Кисловодска» Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 17.00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🛻 На квадроциклах Индивидуальная 8 часов 21 отзыв Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края Начало: На Курортном бульваре «Кроме памятника природы здесь также можно посетить зоопарк, испытать острые ощущения на зиплайне, — одном из самых длинных в России» от 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы» «Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации» 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви Начало: Заберу по адресу «с человека, прокат лошади — 500 руб» от 8 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Гастрономические сокровища Домбая Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни «🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приёмам ловли» 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 10 отзывов Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш Начало: Колоннада «Независимо от вашего опыта, гид проведет инструктаж: расскажет, как садиться в седло, как спешиваться, как работать поводами, стременами и как понять, что лошадь пытается отлынивать от работы» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных Начало: В Кисловодске «📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки прокатимся на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья» 15 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 7.5 часов 11 отзывов Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус Начало: У вашего отеля «Если захотите, можете покататься по плато Бермамыт на лошадях или провести фотосессию на фоне Эльбруса в седле» Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30 3 333 ₽ за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 3 отзыва Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе) Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку Начало: У Колоннады «Мы привезём вас на конную базу в село Элькуш и подберём подходящую лошадь» Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Мини-группа 3 часа 3 отзыва Конная прогулка вдоль Березового ущелья Начало: Памятник В.И. Ленину, Кисловодск Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00 2 500 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Мини-группа 2 часа 11 отзывов Конная прогулка недалеко от Кисловодска Начало: Проспект Мира, 2 (Колоннада) «У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, интересные маршруты, индивидуальный подход к каждому клиенту» 1 600 ₽ за человека