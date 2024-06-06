1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
«Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и мастер-класс по управлению лошадью, сделаете несколько кругов верхом по плацу»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
«Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
«Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
«Из Кисловодска мы отправимся на конюшню, где профессиональный инструктор подберет для вас лошадь и проведет экспресс-обучение верховой езде»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
«Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем посвятит вас в тонкости верховой езды: от правильной посадки до управления поводьями и стременами»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домбая»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«ферма по разведению южноамериканских верблюдов — приготовьтесь к альпакатерапии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, индивидуальный подход к каждому путешественнику»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Начало: В районе парка
«После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
«Там вам подберут подходящую лошадь, расскажут о правилах поведения и технике безопасности»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Популярное предложение
7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест
«4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Начало: В Кисловодске
«Вы узнаете о традициях коневодства на Кавказе и особенностях местной породы лошадей, послушаете древние легенды села Элькуш и увидите парящих в небе диких орлов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска
Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: в районе Колоннады
«По желанию, можно добавить в программу катание на лошадях — от 200 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором
Начало: У Колоннады
«Сначала все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и по управлению лошадью с профессиональными инструкторами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 530₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка в Кисловодске: живописные маршруты и горы
Погрузитесь в атмосферу приключений с конной прогулкой в Кисловодске, где горные вершины встречают небо
Начало: Курортный бульвар, 14, Колоннада
«Что вас ждет Мы отправимся в путешествие на лошадях местной Карачаевской породы по окрестностям Кисловодска»
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 17.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«Кроме памятника природы здесь также можно посетить зоопарк, испытать острые ощущения на зиплайне, — одном из самых длинных в России»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур из Кисловодска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
«Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
«с человека, прокат лошади — 500 руб»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гастрономические сокровища Домбая
Окунуться в мир первозданной природы - и щедрой кавказской кухни
«🏔 На обратном пути заедем в форелевое хозяйство — устроим рыбалку с обучением национальным приёмам ловли»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Начало: Колоннада
«Независимо от вашего опыта, гид проведет инструктаж: расскажет, как садиться в седло, как спешиваться, как работать поводами, стременами и как понять, что лошадь пытается отлынивать от работы»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки прокатимся на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
7.5 часов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, можете покататься по плато Бермамыт на лошадях или провести фотосессию на фоне Эльбруса в седле»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 333₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Начало: У Колоннады
«Мы привезём вас на конную базу в село Элькуш и подберём подходящую лошадь»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Начало: Памятник В.И. Ленину, Кисловодск
Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Начало: Проспект Мира, 2 (Колоннада)
«У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, интересные маршруты, индивидуальный подход к каждому клиенту»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
«Почувствовать себя настоящими путешественниками В начале вас ждет инструктаж по технике безопасности, а также мастер-класс по управлению лошадьми от опытных инструкторов»
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлим6 июня 2024Все очень понравилось. Кони чистые, аккуратные, послушные. Инструкторы все показали и объяснили как найти общий язык с животным Всю дорогу наслаждались прекрасными видами. Получили много приятных впечатлений. Спасибо!
- ЛЛюдмила5 июня 2024Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
- ААнастасия5 июня 2024Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
- ЕЕлена5 июня 2024Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
- ЕЕлизавета5 июня 2024Ездили семьей. Понравился маршрут, красота природы. Заехали прокатится на лошадях, потом дети пролетели на зиплайне. Медовые водопады не впечатляют, но Александр все про них рассказал. Уверенный и опытный водитель, с ним можно ехать спокойно.
- ЮЮлия5 июня 2024Хорошая прогулка, красивый маршрут. Подойдет для тех, кто никогда не сидел на лошади. Все лошади очень спокойные, маршрут легкий. Вас заберут из центра города и туда же привезут.
- ЮЮлия5 июня 2024Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика). Прогулка получилась замечательная! Кони спокойные и вполне послушные. Маршрут красивейший. Виды на Березовское ущелье такие, что дух захватывает от красоты. Обязательно приедем ещё!
- ООксана4 июня 2024Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
- ААнна4 июня 2024Конная прогулка по Березовскому узелью оставила самые приятные впечатления. У дочки вообще восторг, она впервые каталась на лошади. Мы ехали,
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Животные»
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