Скалолазный ретрит на Водах
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
В 12:30 групповой трансфер в Кисловодск.
Размещение в отелях на выбор после 14:00.
Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Кисловодску.
Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Воздух парка насыщен ионами и фитонцидами растений, что благотворно влияет на здоровье местных жителей и посетителей города.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
8:00 завтрак в отеле.
9:00 трансфер до скал.
Тренировка по скалолазанию займет около 4 часов.
В неё входят:
- разминка на земле;
- обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
- лазание на простых трассах;
- лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
- заминка на земле.
13:30 неспешное путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».
Получасовая дорога от Кисловодска считается самой красивой во всем Приэльбрусье: неповторимые пейзажи с видом на Кавказский хребет и гору Эльбрус будут сопровождать вас в течение всей поездки.
По количеству различных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников, расположенных в одном месте, экопарк "Долина Нарзанов" не имеет аналогов в мире.
Экопарк обладает удивительным по красоте природным ландшафтом и целебным горным климатом.
Обед с блюдами национальной кухни.
После обеда пройдем по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.
Возвращение в Кисловодск.
Занятие на скалах, отдых в горячих источниках
8:00 завтрак в отеле.
9:00 трансфер до места занятий.
Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.
Обед (ланч-бокс).
15:00 расслабляющая йога в студии, поможет вам расслабиться после скал (1 час).
Возвращение в отель.
Групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет — 550 руб.).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.
Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
19:00 ориентировочное время возвращения в Кисловодск.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время в городе солнца.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместной номер
|Одноместное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Отель по программе тура 3*
(Амира Парк, Благодать, Бристоль или аналогичные)
36 000
40 000
33 500
Отель по программе тура 4*
(Парк отель, Ария, Проспект или аналогичные)
38 000
46 000
33 500
Скидка на основные места для детей с 7 до 14 лет – 5%.
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Амира Парк 3
Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Для гостей сервируют завтрак по меню.
Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.
Отель Проспект 4
Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.
Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.
Парк отель 4
Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.
Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.
Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.
«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».
В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды — Кисловодск
- Проживание в отелях на выбор 3* или 4* — 3 ночи с завтраком (туристом выбирается класс отеля)
- Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку + дегустация 3х видов нарзана
- Обед (1 день)
- Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов» + обед
- Трансфер до скал и обратно в дни занятий:
- Инструктор по скалолазанию 2 дня
- Сухой паек во 2 день
- Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
- Йога в студии 1 час во 2-й день
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Индивидуальные трансферы — аэропорт Минеральные Воды — Кисловодск или Кисловодск — аэропорт
- Плата за входной билет на Суворовские термальные источники — 550 руб. /час
- Оформление приглашения для иностранных граждан — 1 500 руб. /чел.
- Питание, не включенное в программу тура
- Индивидуальные трансферы
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
- Аренда личного туристического снаряжения
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:
- ветрозащитная куртка;
- спортивные брюки или шорты (леггинсы);
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
- кофта (флисовая);
- футболка спортивная или майка для лазания;
- перчатки и шапка для холодного времени года;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
- термос или бутылка с водой;
- треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).
Рекомендуем взять с собой вещи для купания:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт.);
- резиновые тапочки.
- Как организована встреча?
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Скалолазный ретрит». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы
Обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Чем можно заняться в Кисловодске?
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Визит центр – интерактивная экскурсия. В ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.
Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Стоимость билетов: 250 взр, 150 детский билет. Экскурсия длится около 30 мин
- Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1
- Можно ли изменить питание в туре?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Вы - профессионалы своего дела)