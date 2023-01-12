Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе

Скалолазный ретрит на Водах

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Ваше активное путешествие по скалам Кисловодска пройдёт в составе небольшой группы, а наставлять на этом пути вас будут наши инструкторы — профессиональные скалолазы, действующие спортсмены, которые в совершенстве владеют техникой спорта, а также знают ландшафт и окружающую природу мест тренировок. Постоянными спутниками в этих каникулах станут прекрасные виды на ущелья и горные просторы.
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Ближайшие даты:
1
мая
16
мая
21
июл
18
авг
22
сен

Что вас ожидает:

Отличная площадка для скалолазания
Отличная площадка для скалолазания
Скалы обустроены целым сектором многоверёвочных маршрутов — каждый скалолаз найдет препятствие по силам
Духовные практики
Духовные практики
Нас ждет расслабляющая йога в студии, которая поможет расслабиться после активных тренировок
Релакс на источниках
Релакс на источниках
Искупаемся в живительных термальных бассейнах под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

В 12:30 групповой трансфер в Кисловодск.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.

Обед.

Пешеходная экскурсия по Кисловодску.

Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Воздух парка насыщен ионами и фитонцидами растений, что благотворно влияет на здоровье местных жителей и посетителей города.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.

Возвращение в отель (самостоятельно).

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
2 день

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»

8:00 завтрак в отеле.

9:00 трансфер до скал.

Тренировка по скалолазанию займет около 4 часов.

В неё входят:

  • разминка на земле;
  • обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
  • лазание на простых трассах;
  • лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
  • заминка на земле.

13:30 неспешное путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».

Получасовая дорога от Кисловодска считается самой красивой во всем Приэльбрусье: неповторимые пейзажи с видом на Кавказский хребет и гору Эльбрус будут сопровождать вас в течение всей поездки.

По количеству различных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников, расположенных в одном месте, экопарк "Долина Нарзанов" не имеет аналогов в мире.

Экопарк обладает удивительным по красоте природным ландшафтом и целебным горным климатом.

Обед с блюдами национальной кухни.

После обеда пройдем по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка — по пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут, с видами на красоту первозданной природы.

Возвращение в Кисловодск.

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
3 день

Занятие на скалах, отдых в горячих источниках

8:00 завтрак в отеле.

9:00 трансфер до места занятий.

Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.

Обед (ланч-бокс).

15:00 расслабляющая йога в студии, поможет вам расслабиться после скал (1 час).

Возвращение в отель.

Групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет — 550 руб.).

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.

Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

19:00 ориентировочное время возвращения в Кисловодск.

Занятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источниках
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время в городе солнца.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал — самостоятельно.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместной номерОдноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Отель по программе тура 3*

(Амира Парк, Благодать, Бристоль или аналогичные)

36 000

40 000

33 500

Отель по программе тура 4*

(Парк отель, Ария, Проспект или аналогичные)

38 000

46 000

33 500

Скидка на основные места для детей с 7 до 14 лет – 5%.

Варианты проживания

Отель Благодать 3

3 ночи

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3

Амира Парк 3

3 ночи

Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Для гостей сервируют завтрак по меню.

Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.

Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3

Отель Проспект 4

3 ночи

Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.

Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.

Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4

Парк отель 4

3 ночи

Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.

Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.

Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.

«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».

В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.

Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды — Кисловодск
  • Проживание в отелях на выбор 3* или 4* — 3 ночи с завтраком (туристом выбирается класс отеля)
  • Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку + дегустация 3х видов нарзана
  • Обед (1 день)
  • Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов» + обед
  • Трансфер до скал и обратно в дни занятий:
  • Инструктор по скалолазанию 2 дня
  • Сухой паек во 2 день
  • Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
  • Йога в студии 1 час во 2-й день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Индивидуальные трансферы — аэропорт Минеральные Воды — Кисловодск или Кисловодск — аэропорт
  • Плата за входной билет на Суворовские термальные источники — 550 руб. /час
  • Оформление приглашения для иностранных граждан — 1 500 руб. /чел.
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Индивидуальные трансферы
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
  • Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:

  • ветрозащитная куртка;
  • спортивные брюки или шорты (леггинсы);
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
  • кофта (флисовая);
  • футболка спортивная или майка для лазания;
  • перчатки и шапка для холодного времени года;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
  • термос или бутылка с водой;
  • треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).

Рекомендуем взять с собой вещи для купания:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт.);
  • резиновые тапочки.
Как организована встреча?

Встреча

Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Скалолазный ретрит». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы

Обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Чем можно заняться в Кисловодске?

Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:

Визит центр – интерактивная экскурсия. В ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.

Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Стоимость билетов: 250 взр, 150 детский билет. Экскурсия длится около 30 мин

Где вкуснее всего можно покушать?

Рекомендуемые рестораны, кафе:

  • Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19
  • Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5
  • Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б
  • Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2
  • Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20
  • Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а
  • Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
  • Курортная столовая, ул. Герцена 3-1
Можно ли изменить питание в туре?

Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)
М
8 янв 2023
Содержание поездки понравилось. С логистикой тоже всё было хорошо. Однако, наверное, в подобных турах можно было бы предусматривать свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту.

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