1 чел.
По популярности
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
9 июня в 05:00
12 июня в 05:00
4 490₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
12 часов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
9 июня в 05:00
10 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
5 часов
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно с 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 490₽ за человека
Групповая
5 часов
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в сказку: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07.00 утра
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 690₽ за человека
скидка
18%
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Кисловодска
Начало: Место вашего места проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1750014 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
- ССветлана4 июня 2024Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
- ООлег3 июня 2024Были на экскурсии 2 июня, все очень понравилось. Красивые места, много интересных фактов узнали о Кисловодске, и регионе в целом! Гидом была Ольга
- ЕЕлена2 июня 2024Спасибо большое экскурсоводу Марине. Прекрасная экскурсия. Насыщенная, интересная. Марине высшая оценка за прекрасно проведенное время!!!
- ЕЕлена30 мая 2024—-
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
- ММарина29 мая 2024Спасибо Арсену за увлекательное путешествие. Очень интересно рассказывает, не пожалели, что поехали с экскурсией.
- ННаталья29 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
- ААнжелика29 мая 2024Всё было организовано на высшем уровне: путешествие в комфортабельном автобусе с кондиционером прошло замечательно. Мы посетили все запланированные места, и
- ССветлана29 мая 2024Здравствуйте! Вчера я вернулась из поездки по Грозному. Это место просто восхитительно, здесь столько достопримечательностей и легенд! Познакомиться с этим
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На автобусе" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 1 200 до 23 000 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 2458 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Кисловодске на 2024 год на автобусе, 2458 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август