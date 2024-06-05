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чудесным городом мне помог Герман — замечательный гид и настоящий профессионал своего дела. Большим плюсом было то, что экскурсия началась в 11 утра. Не нужно было вставать на рассвете, как это обычно бывает. Мы отправились в путь на комфортабельном автобусе с замечательным гидом. Поездка была полна ярких эмоций и впечатлений. Я ни разу не пожалела, что отправилась в это путешествие. Вся информация предоставлялась с исключительным вниманием к деталям и пунктуальностью. Приятно видеть, как ответственно ребята относятся к своей работе. Большое спасибо