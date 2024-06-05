Экскурсии на автобусе в Кисловодске

Найдено 38 экскурсий в категории «На автобусе» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
54 отзыва
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 490 за человека
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700 за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
35 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
9 июня в 05:00
12 июня в 05:00
4 490 за человека
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 990 за человека
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
2 990 за человека
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
214 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Чечню: Грозный, Аргун, Шали из Кисловодска
Приглашаем в увлекательное путешествие по Чечне с экскурсией «Величие Чечни» из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Расписание: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
9 июня в 05:00
10 июня в 11:00
4 500 за человека
2 в 1 - обзорная по Ессентукам и Железноводску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
153 отзыва
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 700 за человека
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
415 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Классический Пятигорск: обзорная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
61 отзыв
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700 за человека
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Восточная сказка: Грозный, Аргун и Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
109 отзывов
Групповая экскурсия Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали
Приглашаем в путешествие по Грозному, Аргуну и Шали: встречайте величие и красоту кавказских городов
Начало: Проспект Мира 1, колоннада
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
4 500 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
309 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500 за человека
Красота Кавказских гор - долина Нарзанов и ущелье Хасаут
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
81 отзыв
Популярное предложение
Кавказские приключения: Долина Нарзанов и Хасаут
Исследуйте живописные уголки Кавказа, наслаждаясь чистым воздухом, минеральными источниками и величием гор
Начало: По вашему адресу или Колоннада, памятник Ленина
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
108 отзывов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 500 за человека
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
36 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Обзорная экскурсия по Кисловодску
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
144 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 700 за человека
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
52 отзыва
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно с 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 700 за человека
Северная Осетия и её живописные ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 490 за человека
Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
21 отзыв
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Завораживающая красота Домбая
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Завораживающая красота Домбая
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: ежедневно 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в сказку: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Путешествие в сказку: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07.00 утра
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
23 000 за всё до 6 чел.
Ессентуки и Железноводск за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
46 отзывов
Ессентуки и Железноводск за 1 день
Посетить уютные курортные города и раскрыть их историю на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 690 за человека
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Кисловодска
🚌 На автобусе
скидка
18%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Кисловодска
Начало: Место вашего места проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1750014 350 за всё до 7 чел.
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
3 800 за человека
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Верхняя Балкария: Язык Тролля и термы Аушигер
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за человека
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Кисловодска
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
    Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
    Познавательная экскурсия, отличные экскурсовод и водитель. Чтобы иметь свое мнение о чем то нужно посмотреть. Дорога правда длительная и несколько утомительная., но к этому нужно быть готовым. Рекомендую к посещению.
  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
    Были на экскурсии 2 июня, все очень понравилось. Красивые места, много интересных фактов узнали о Кисловодске, и регионе в целом! Гидом была Ольга
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
    Спасибо большое экскурсоводу Марине. Прекрасная экскурсия. Насыщенная, интересная. Марине высшая оценка за прекрасно проведенное время!!!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Из Кисловодска - в три города Чеченской Республики
    —-
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Ессентуки и Железноводск за 1 день
    Спасибо Арсену за увлекательное путешествие. Очень интересно рассказывает, не пожалели, что поехали с экскурсией.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
    Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Всё было организовано на высшем уровне: путешествие в комфортабельном автобусе с кондиционером прошло замечательно. Мы посетили все запланированные места, и
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    всё это было сделано в быстром, но спокойном темпе. Особенно хочу поблагодарить Марину — лучшего экскурсовода я, пожалуй, не встречала. Она была интересной, остроумной и дружелюбной, с ней было приятно общаться. Она поделилась с нами множеством увлекательных историй, зарядила позитивом и хорошим настроением. Благодаря ей, я почувствовала настоящую заботу и внимание.

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    «Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
    Здравствуйте! Вчера я вернулась из поездки по Грозному. Это место просто восхитительно, здесь столько достопримечательностей и легенд! Познакомиться с этим
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    чудесным городом мне помог Герман — замечательный гид и настоящий профессионал своего дела. Большим плюсом было то, что экскурсия началась в 11 утра. Не нужно было вставать на рассвете, как это обычно бывает. Мы отправились в путь на комфортабельном автобусе с замечательным гидом. Поездка была полна ярких эмоций и впечатлений. Я ни разу не пожалела, что отправилась в это путешествие. Вся информация предоставлялась с исключительным вниманием к деталям и пунктуальностью. Приятно видеть, как ответственно ребята относятся к своей работе. Большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
  2. Из Кисловодска - в Чеченскую республику
  3. Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
  4. Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
  5. К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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