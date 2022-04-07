Обзорная экскурсия по Кисловодску

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость начала XIX века
  • Свято-Никольский кафедральный собор
  • Колоннада Кисловодска
  • Красные камни
  • Источник Нарзана
  • Скала Замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.
Знакомство с Кисловодском лучше всего начать с увлекательной обзорной экскурсии, которая охватывает основные достопримечательности знаменитого бальнеологического и климатического города-курорта. Это самый большой из курортов Кавказских минеральных вод с множеством интересных мест, памятников архитектуры и истории. Экскурсовод поделится с вами любопытными фактами о прошлой и современной жизни города, о великих людях, с именами которых связана история этих мест, поведает интересные легенды города и тайны его улиц и строений.

Программа

  • Крепость начала XIX века. Крепость была сооружена для защиты целебного источника от недовольства местного населения. До наших дней сохранились в первозданном виде ворота, фрагмент крепостной стены с бойницами и угловая башня. Мемориальный знак у ворот крепости свидетельствует о том, что со строительства крепости началась история города. Сегодня крепость «Кисловодск» – это памятник истории и архитектуры. Строение отреставрировано. В круглой башне располагается историко-краеведческий музей, в одном из корпусов находится действующий санаторий «Крепость».
  • Свято-Никольский кафедральный собор. Свято-Никольский собор – главный храм Кисловодска. Построен в XIX веке во славу Николаю Чудотворцу. Архитектурный облик, внутреннее убранство собора, роспись его стен и алтаря поражают красотой и величием.
  • Колоннада Кисловодска. Колоннада в Кисловодске, возведенная к столетию победы над Наполеоном, – главный вход в Курортный парк и один из символов города. Это - полукруглое сооружение с коринфскими колоннами, расположенными в два яруса.
  • Красные камни. Красные камни Курортного парка – природный памятник в его средней части. Это - песчаные скалы кирпично-красного цвета, в древности вытолкнутые со дна моря тектоническими силами и приобретшие в результате выветривания причудливые формы. На Красных камнях установлена скульптура горного орла, терзающего змею, с образом которого связано множество кавказских легенд.
  • Источник Нарзана. Нарзан – целебная минеральная вода, главное богатство города, которому Кисловодск обязан своим возникновением. Зародившись у подножия Эльбруса из ручейков чистейшей талой ледниковой воды, нарзан в толще земли обогащается солями и минералами, насыщается углекислым газом. По дороге к Замку Коварства и Любви доступно для посещения место, в котором выходит на поверхность земли из подземного озера сульфатный нарзан, прошедший стокилометровый путь от ледников Эльбруса.
  • Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска – удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» – это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, четверг, суббота в 14:00

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