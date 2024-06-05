Обзорные и познавательные экскурсии Кисловодска

Найдено 39 экскурсий в категории «Обзорные» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Волшебный Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
135 отзывов
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
«А во внутреннем дворике историко-краеведческого музея вы посетите лапидарий, где вы познакомитесь с крупными музейными предметами из археологической коллекций, представленными под открытым небом»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
«Раскроете ее историю и увидите главные достопримечательности: старинные гостиницы, крупные здравницы и музыкальные фонтаны»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
«Наша прогулка охватит все основные сюжеты биографии города и познакомит вас с главными достопримечательностями»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
«Покажу все основные достопримечательности, поделюсь историей курорта и биографиями его знаменитых людей»
Завтра в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
«С обзорной площадки вы полюбуетесь панорамой города и всей удивительной кисловодской котловины»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
«Начнем мы наше знакомства с загадочных Красных камней»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами
Начало: В районе железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
33402 672 за всё до 10 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Данная обзорная поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующем порядке:»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
«За час вы увидите главные достопримечательности, но не устанете»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
14 отзывов
Знакомство с Чечнёй в мини-группе: Грозный, Шали, Аргун
Открыть для себя Чеченскую республику и побывать в её ключевых мечетях
Начало: У вашего отеля
«В столице мы посетим главные достопримечательности, а также остановимся на обед в кафе национальной кухни»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
5 500 за человека
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
142 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
«Никаких сухих фактов из Википедии: вы познакомитесь с прошлым, архитектурой и жизнью Кисловодска в компании невидимого собеседника, с музыкой, играми и танцами»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1 000 за человека
Очаровательные Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Очаровательные Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
60005 400 за человека
2 в 1 - обзорная по Ессентукам и Железноводску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
153 отзыва
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Помимо этого на территории парка, в основном вдоль главной Каштановой аллеи, сосредоточены многие из основных достопримечательностей Железноводска»
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 700 за человека
Кисловодские истории
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Кисловодские истории
Обзорная прогулка по Курортному бульвару и погружение в Золотую эпоху города-курорта
Начало: В районе Колоннады
Расписание: в четверг в 15:00
13 июня в 15:00
27 июня в 15:00
1 500 за человека
Классический Пятигорск: обзорная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
61 отзыв
По следам Лермонтова: Пятигорск из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу XIX века, посетив ключевые места жизни и творчества великого поэта Лермонтова
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
«Вас ждет обзорная экскурсия по уникальным местам, связанным с личностью гениального творца»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
1 700 за человека
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Это экскурсия, с которой нужно начинать знакомство с курортом»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
«познакомитесь с бытом и традициями жителей Карачаево-Черкессии»
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
144 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Источник Нарзана и Замок Коварства и Любви в Кисловодске Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям, ландшафт которых очень живописен»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
21 отзыв
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
«Мы погуляем по паркам этих курортов, где сосредоточены самые главные достопримечательности»
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700 за человека
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Кисловодск и его горные окрестности
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кисловодск и его горные окрестности
Начало: Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 8:00 до 10:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
В Кисловодск по-любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
«Маршрут построен таким образом, что даже самый неподготовленный путешественник с легкостью его преодолеет и останется впечатлен незабываемыми пейзажами, а главное, будет гордиться собой»
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 40 чел.
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Групповая
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Кисловодску
«Знакомство с Кисловодском лучше всего начать с увлекательной обзорной экскурсии, которая охватывает основные достопримечательности знаменитого бальнеологического и климатического города-курорта»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 14:00
1 200 за человека
Ессентуки и Железноводск
Групповая
4 часа
2 отзыва
Ессентуки и Железноводск
«Интересная обзорная экскурсия, позволяющая за один день посетить два курорта Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки и Железноводск, включает осмотр всех главных достопримечательностей»
Расписание: Понедельник, вторник, пятница в 14:00
1 700 за человека
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 200 за человека
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
«Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
«Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда»
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Мини-группа
8 часов
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт из Домбая
Откройте для себя красоту плато Бермамыт, насладитесь видами горных пиков и узнайте уникальные истории местных народов
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с его историей, насладитесь потрясающими горными ландшафтами и узнаете о современной жизни республики»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Кисловодска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
31 000 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Кисловодска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Обзорная экскурсия по ночному Грозному предоставляет возможность взглянуть на столицу Чеченской республики с новой стороны»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Прекрасная экскурсия с очаровательной Марией. Живая, улыбчивая и эмоциональная девушка, знаток и фанат своего города и своего дела. Дети с живым интересом слушали истории города. Мария, спасибо Вам большое! Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с городом.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
    Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Волшебный Кисловодск
    Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
  • В
    Варвара
    3 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Волшебный Кисловодск
    Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!
  • Н
    Нелли
    29 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Прекрасный экскурсовод Виталий-кладезь информации, всё организованно блестяще, впечатлений масса, будем переваривать целый год!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Кисловодск: город вдохновения
  2. Волшебный Кисловодск
  3. Знакомьтесь, Кисловодск
  4. Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
  5. Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Обзорные" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 1 000 до 31 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1788 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Кисловодска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кисловодске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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