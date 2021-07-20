Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Прогулка к сердцу Кисловодска

Наш маршрут логично начнется у истоков курорта — знаменитого на весь мир источника нарзана. Мы поговорим о Нарзанной галерее и горе Святого духа, где когда-то остановился первый официальный посетитель Вод. Об удивительном человеке Реброве, в доме которого бывали Пушкин и Лермонтов и даже жила княжна Мери! А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией

Атмосфера прекрасной эпохи

Если есть место, без которого нельзя представить город-курорт, то это, конечно, старинный аристократический район Кисловодска — Реброва балка. Здесь вы увидите Каскадную лестницу и «дачу Кшесинской», а также запасетесь местными легендами и историями. Прогулка по старинным улочкам перенесет нас в атмосферу буржуазного курорта.

Замок коварства и любви

Вы увидите живописное ущелье, вслушаетесь в старинную легенду, и, конечно, попробуете богатырь-воды! В завершении мы поднимемся к самой высокой точке города — армянскому храму с интересной историей. С обзорной площадки вы полюбуетесь панорамой города и всей удивительной кисловодской котловины.

Организационные детали