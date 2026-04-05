Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Июль и август считаются лучшими месяцами для экскурсии в Кисловодске. В это время город особенно привлекателен для прогулок по историческим местам и наслаждения панорамными видами. Приятная атмосфера и насыщенная культурная программа делают этот период идеальным для посещения. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, Кисловодск также предлагает комфортные условия для экскурсий. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойное время для посещения достопримечательностей и прогулок по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нарзанная галерея
Гора Святого духа
Крепость Кисловодска
Свято-Никольский храм
Каскадная лестница
Дача Кшесинской
Армянский храм
Описание экскурсии
Прогулка к сердцу Кисловодска
Наш маршрут логично начнется у истоков курорта — знаменитого на весь мир источника нарзана. Мы поговорим о Нарзанной галерее и горе Святого духа, где когда-то остановился первый официальный посетитель Вод. Об удивительном человеке Реброве, в доме которого бывали Пушкин и Лермонтов и даже жила княжна Мери! А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией
Атмосфера прекрасной эпохи
Если есть место, без которого нельзя представить город-курорт, то это, конечно, старинный аристократический район Кисловодска — Реброва балка. Здесь вы увидите Каскадную лестницу и «дачу Кшесинской», а также запасетесь местными легендами и историями. Прогулка по старинным улочкам перенесет нас в атмосферу буржуазного курорта.
Замок коварства и любви
Вы увидите живописное ущелье, вслушаетесь в старинную легенду, и, конечно, попробуете богатырь-воды! В завершении мы поднимемся к самой высокой точке города — армянскому храму с интересной историей. С обзорной площадки вы полюбуетесь панорамой города и всей удивительной кисловодской котловины.
Организационные детали
Автомобиль — Hyundai Creta с кондиционером и возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
Маршрут очень легкий, подходит для людей с ограниченными возможностями и маленьких детей.
Посещений крепости возможно до 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3413 туристов
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anastasia
большое спасибо за знакомство с прекрасным городом Кисловодском! обязательно вернемся еще 🙏🏻
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А
Анна
Пунктуальность была на высшем уровне. Юлия появилась точно в назначенное время и уже с первых минут расположила к себе. Индивидуальный подход к каждому члену группы также впечатлил. Ее внимание к нашим читать дальшеуменьшить
интересам и вопросам создало атмосферу вовлеченности и комфорта. Экскурсия была не просто информативной, а по-настоящему увлекательной. Юлия делилась интересными историческими фактами и личными историями, что сделало экскурсию живой и запоминающейся. В целом, это был отличный опыт, и я с удовольствием рекомендую Юлию всем, кто хочет узнать много интересной информации и получить удовольствие от путешествия!
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Е
Елизавета
Все прошло чудесно и легко! Юлия замечательный рассказчик и опытный водитель! Организация на высоком уровне! Мы получили море положительных эмоций! Рекомендуем!
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В
Владимир
Юлия - замечательный гид и приятный в общении человек. Экскурсия по индивидуальной программе прошла интересно и оставила приятные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше об истории, настоящем и будущем Кисловодска.
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Олеся
нам понравилась экскурсия с Юлией. чистый и комфортный автомобиль. красивые места. начитанный и эрудированнный гид. Ну
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T
Tatiana
Экскурсию вместо заболевшей Юлии провел Максим. С удовольствием мы проехали с ним по Кисловодску, услышали о истории его возникновения, побывали в Крепости, посетили странное место -Замок с легендами о любви и коварстве. Мы проехали мимо Старого озера, прошлись вниз от Колоннады, прогулялись по проспекту Ленина, восхитились огромным парком (в котором гуляли весь следующий день!). Спасибо экскурсоводу за прекрасную экскурсию!
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