Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Очарование курортного Кисловодска

Прикоснуться к прошлому на обзорной прогулке и отправиться к Замку коварства и любви

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13 отзывов
Маленькая крепость, которая превратилась в курорт с мировым именем: история Кисловодска интригует и заслуживает внимания! Вы перенесетесь на пару веков назад, узнаете о нравах «водяного общества» на дорожках Нижнего парка.

На машине мы проедем к знаменитым природным памятникам пригорода, где вспомним прекрасную легенду и отведаем нарзана.
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска
Очарование курортного Кисловодска

Что вас ожидает

Прогулка к сердцу Кисловодска

Наш маршрут логично начнется у истоков курорта — знаменитого на весь мир источника нарзана. Мы поговорим о Нарзанной галерее и горе Святого духа, где когда-то остановился первый официальный посетитель Вод. Об удивительном человеке Реброве, в доме которого бывали Пушкин и Лермонтов и даже жила княжна Мери! А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией

Атмосфера прекрасной эпохи

Если есть место, без которого нельзя представить город-курорт, то это, конечно, старинный аристократический район Кисловодска — Реброва балка. Здесь вы увидите Каскадную лестницу и «дачу Кшесинской», а также запасетесь местными легендами и историями. Прогулка по старинным улочкам перенесет нас в атмосферу буржуазного курорта.

Замок коварства и любви

Вы увидите живописное ущелье, вслушаетесь в старинную легенду, и, конечно, попробуете богатырь-воды! В завершении мы поднимемся к самой высокой точке города — армянскому храму с интересной историей. С обзорной площадки вы полюбуетесь панорамой города и всей удивительной кисловодской котловины.

Организационные детали

  • Автомобиль — Hyundai Creta с кондиционером и возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
  • Маршрут очень легкий, подходит для людей с ограниченными возможностями и маленьких детей.
  • Посещений крепости возможно до 18:00.
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.
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13 реальных отзывов от туристов

А
20 июля 2021
Были с мужем 6.07 на экскурсии "Очарование курортного Кисловодска". Нам ОЧЕНЬ понравилось! Юлия прекрасный рассказчик, хорошо знает историю города, с ней легко и интересно в общении.
Татьяна
8 июля 2021
Очееень приятная девушка Юля! Показала много красивых мест и смотровых площадок. Подсказала важную информацию по сувенирам, кафе и прочим мелочам. Лёгкая, клиентоориентированная, весёлая. Однозначно рекомендую!
Е
30 июня 2021
Очень понравилась экскурсия по Кисловодску. Отдельно хотелось бы отметить Юлию, как очень хорошего рассказчика с безупречно грамотной речью. Экскурсия не выглядела заученной наизусть, Юлия легко отвлекалась для комментариев и ответов на вопросы, но так же легко возвращалась к рассказу, не теряя нити. В результате мы получили цельное представление как об истории Кисловодска, так и жизни города сегодня. Маршрут экскурсии также показался оптимальным, показывающим наиболее интересные места города с разных сторон.
о
19 июня 2021
Спасибо гиду Юле за экскурсию. Все понравилось!
Е
17 июня 2021
Были на экскурсии с Юлией. Нам очень понравилось. Узнали много нового о городе, о окружающей природе и истории курорта. Юля обладает даром рассказчика. Было интересно узнать о информацию о источниках, лечении, о обычаях и о жизни города во время ВОВ. Все прошло вовремя, без задержек. Очень рекомендуем друзьям.
Н
24 мая 2021
Нам не повезло с погодой, но повезло с гидом.
Мы попали под ливень и град. Всю пешеходную часть маршрута пришлось пропустить. Но Юля перестроила экскурсию и провезла нас по самым значимым местам на машине, сопровождая поездку интересным рассказом. Мы узнали и про историю города и его современную жизнь.
Е
13 мая 2021
За экскурсию поставлю 4. Спасибо Юлии за рассказ о достопримечательностях Кисловодска. Материал интересный и познавательный. Посоветую добавить места посещения в экскурсию.
Н
7 мая 2021
Очень понравилась экскурсия, Юлия рассказывает интересно, много фактов, доброжелательна, не перегружает лишней информацией. Экскурсия прошла легко, был выбран интересный маршрут.
Большое спасибо!
Е
7 мая 2021
Очень понравились маршрут экскурсии и информация, которую рассказывала Юлия об истории Кисловодска, национальном парке. Три часа прошли очень интересно и познавательно. Экскурсия чередует передвижение на машине и пешком, благодаря чему не устаёшь. Огромное спасибо Юлии за ее внимательность, дружелюбность и прекрасную экскурсионную программу.
Е
6 мая 2021
Юлия - прекрасный экскурсовод с энциклопедическими знаниями. Отвечает на любой вопрос из истории Ставрополья. Экскурсия очень комфортная и живая. Рекомендую. !
С
28 апр 2021
Великолепная экскурсия! На три часа погрузились в увлекательный рассказ про историю Кисловодска, о том как возникали первые санатории и сколько ресурсов и сил было затрачено на это. Весь рассказ сопровождался постоянной сменой картинок с посещением различных достопримечательностей города. Огромное спасибо Юлии. ! Рекомендуем для ознакомления с городом всем, кто как и мы посетили Кисловодск впервые!
Б
25 апр 2021
Нам очень понравилась экскурсовод Юлия, обаятельная, с грамотной речью, эрудированная не только в рамках тематики экскурсии, но и во многих интересующих нас областях жизни. Формат экскурсии - частично пеший, частично на машине подойдёт разным возрастным группам.
О
24 апр 2021
Впервые приехали на отдых в Кисловодск. Для подробного знакомства с городом заказали индивидуальную экскурсию. Наш гид Юля превзошла все ожидания! Очень интересно с глубоким знанием истории города провела нас по своему родному городу.
Все очень понравилось и очень рекомендую именно этого экскурсовода.

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