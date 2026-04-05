Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Июль и август считаются лучшими месяцами для экскурсии в Кисловодске. В это время город особенно привлекателен для прогулок по историческим местам и наслаждения панорамными видами. Приятная атмосфера и насыщенная культурная программа делают этот период идеальным для посещения. Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, Кисловодск также предлагает комфортные условия для экскурсий. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойное время для посещения достопримечательностей и прогулок по городу.

Представляем вашему вниманию экскурсию «Очарование курортного Кисловодска», где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.Вас ждет знакомство с легендарным источником нарзана, который дал начало всемирно известному курорту.Вы узнаете о знаменитых гостях,

которые посещали дом Реброва, и ощутите дух эпохи на дорожках Нижнего парка. Во время поездки на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta с кондиционером вы посетите уникальные природные и архитектурные памятники пригорода, включая крепость Кисловодска и Свято-Никольский храм. Маршрут подходит для всех категорий гостей, включая семьи с детьми и людей с ограниченными возможностями. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое и оставит в вашей памяти яркие впечатления от курортного Кисловодска

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка к сердцу Кисловодска

Наш маршрут логично начнется у истоков курорта — знаменитого на весь мир источника нарзана. Мы поговорим о Нарзанной галерее и горе Святого духа, где когда-то остановился первый официальный посетитель Вод. Об удивительном человеке Реброве, в доме которого бывали Пушкин и Лермонтов и даже жила княжна Мери! А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией

Атмосфера прекрасной эпохи

Если есть место, без которого нельзя представить город-курорт, то это, конечно, старинный аристократический район Кисловодска — Реброва балка. Здесь вы увидите Каскадную лестницу и «дачу Кшесинской», а также запасетесь местными легендами и историями. Прогулка по старинным улочкам перенесет нас в атмосферу буржуазного курорта.

Замок коварства и любви

Вы увидите живописное ущелье, вслушаетесь в старинную легенду, и, конечно, попробуете богатырь-воды! В завершении мы поднимемся к самой высокой точке города — армянскому храму с интересной историей. С обзорной площадки вы полюбуетесь панорамой города и всей удивительной кисловодской котловины.

Организационные детали