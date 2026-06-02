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Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией

Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Кисловодск с обзорной экскурсией. Комфортное путешествие с посещением горы Кольцо и Медовых водопадов
Путешествие из аэропорта Минеральных Вод в Кисловодск с обзорной экскурсией. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит до нужного адреса. По дороге вы увидите гору Кольцо, Медовые водопады и замок Коварства и Любви. Попробуйте лучшие хычины и узнайте интересные факты о регионе. Комфортабельный автомобиль и увлекательные истории сделают вашу поездку незабываемой
5
35 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏞 Посещение горы Кольцо
  • 💧 Медовые водопады
  • 🍽 Лучшая национальная кухня
  • 🏰 Замок Коварства и Любви

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера с обзорной экскурсией в Кисловодске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и холодный климат.
Сейчас август — это идеальное время.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией

Что можно увидеть

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Замок Коварства и Любви

Описание трансфер

Комфортное начало путешествия

Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Кисловодске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.

Самое-самое в окрестностях Кисловодска

Это не просто трансфер, а полноценное путешествие, поэтому по дороге от точки А к точке Б мы посетим самые примечательные уголки курорта:

  • Гора Кольцо: остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса.
  • Медовые водопады — наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада.
  • Национальная кухня. Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями.
  • Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места? Откуда взялось такое поэтичное название? Действительно ли скала здесь похожа на разрушенную крепость? И почему местные жители различают на её рельефе человеческие лица? Буду рад открыть вам все секреты этого места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • Дополнительные расходы — экологический сбор (100 руб. /человек)
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
2
3
2
1
Мария
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Владимир оказался приятным человеком, очень интересно рассказывает, добавляет исторические факты, истории из жизни, шутки)
Мы были с маленькими детьми, и он очень внимательно отнесся к нашим просьбам, корректировал маршрут, чтобы нам было удобно.
Рекомендую эту поездку с трансфером и Владимира 👍
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
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Ольга
Заказывали трансфер из отеля в аэропорт с обзорной экскурсией по окрестностям Кисловодска.
Все наши ожидания полностью оправдались. В назначенное время за нами приехал водитель Владимир. Поездка была познавательной и интересной. Хотим
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отметить, что это в первую очередь трансфер (читайте внимательно описание экскурсии). Поэтому не ждите глубоких исторических экскурсов. Но нам очень понравилось, так как мы побывали в топовых локациях в окрестности Кисловодска, услышали интересный рассказ о жизни и быте местных народов, легенды и предания, узнали о географических и климатических особенностях местности, успели поесть шашлыка и приехать вовремя в аэропорт.
Мы провели замечательный день! Спасибо Владимиру за комфортный и интересный трансфер!

Заказывали трансфер из отеля в аэропорт с обзорной экскурсией по окрестностям Кисловодска.
Заказывали трансфер из отеля в аэропорт с обзорной экскурсией по окрестностям Кисловодска.
Заказывали трансфер из отеля в аэропорт с обзорной экскурсией по окрестностям Кисловодска.
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Алёна
Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из самолёта, оказалось, что в КМВ нет Теле-2, и мы остались без связи((пока муж бегал,
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искал кого-нибудь из местных, чтобы позвонить, прошло ещё 30 минут! И, слава Богу, Владимир нас дождался! За что ему огромное спасибо! Дальнейшая поездка до Кисловодска прошла, как по маслу) Мы заехали во все заявленные места, насмотрелись красот, вкусно пообедали, даже прикупили деликатесов. Владимир и рассказывал, и фотографировал, и советовал, где что купить, а где не стоит. К 15.00, времени заселения в гостиницу, мы были доставлены прямо к входу! Проведя полдня в компании Владимира, было ощущение, что мы уже несколько дней гуляем по Кисловодску) Мы с мужем остались очень довольны) Всем рекомендуем такой чудесный трансфер! Ещё раз большое спасибо!

Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из
Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из
Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из
Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из
Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из
Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из
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Анжелика
Спасибо Владимиру за встречу в аэропорту и интересную экскурсию. Приехали в Кисловодск на несколько дней и хотелось, не теряя времени, начать осмотр достопримечательностей. Владимир заранее позвонил и мы договорились о месте и времени встречи. Очень впечатлили медовые водопады и Кольцо гора🤗
Спасибо Владимиру за встречу в аэропорту и интересную экскурсию. Приехали в Кисловодск на несколько дней и
Спасибо Владимиру за встречу в аэропорту и интересную экскурсию. Приехали в Кисловодск на несколько дней и
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Н
Заказывали экскурсию-трансфер из Кисловодска в аэропорт. Владимир очень заинтересовано рассказывает о городе, о местах, в которые нас привозил, показывал лучшие локации для фото. Учитывал всё наши пожелания. Мы очень довольны экскурсией. Обязательно рекомендуем к посещению.
Заказывали экскурсию-трансфер из Кисловодска в аэропорт. Владимир очень заинтересовано рассказывает о городе, о местах, в которые
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Ксения
Хочу сказать, что совершенно не пожалела, что заказала данеый трансфер с обзорной экскурсией. Владисмр нас встретил в аэропорту, и экскурсия началась. Помимо вищуального знакомства с достопримечательностями Владимир рассказывал о них,
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используя как исторические факты, так и легенды. Будучи местным жителем, он советовал, что посмотреть ещё и куда сходить. При посещении достопримечательностей показывал наилучшие места для фото. Был обходителен. На экскурсии я была с шестилетней внучкой, так он помогал нам. Внучке это приключение, как она назвала экскурсию., очень понравилось. Что ещё понравилось, Владимир не навязывал своего мнения, вкусов и не настаивал на покупках того либо другого. Спасибо ему огромное!

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