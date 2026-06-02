Лучшее время для трансфера с обзорной экскурсией в Кисловодске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и холодный климат.

Путешествие из аэропорта Минеральных Вод в Кисловодск с обзорной экскурсией. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит до нужного адреса. По дороге вы увидите гору Кольцо, Медовые водопады и замок Коварства и Любви. Попробуйте лучшие хычины и узнайте интересные факты о регионе. Комфортабельный автомобиль и увлекательные истории сделают вашу поездку незабываемой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Комфортное начало путешествия

Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Кисловодске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.

Самое-самое в окрестностях Кисловодска

Это не просто трансфер, а полноценное путешествие, поэтому по дороге от точки А к точке Б мы посетим самые примечательные уголки курорта:

Гора Кольцо : остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса.

: остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса. Медовые водопады — наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада.

— наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада. Национальная кухня . Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями.

. Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями. Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места? Откуда взялось такое поэтичное название? Действительно ли скала здесь похожа на разрушенную крепость? И почему местные жители различают на её рельефе человеческие лица? Буду рад открыть вам все секреты этого места.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva

Дополнительные расходы — экологический сбор (100 руб. /человек)

По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!