Путешествие из аэропорта Минеральных Вод в Кисловодск с обзорной экскурсией. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит до нужного адреса. По дороге вы увидите гору Кольцо, Медовые водопады и замок Коварства и Любви. Попробуйте лучшие хычины и узнайте интересные факты о регионе. Комфортабельный автомобиль и увлекательные истории сделают вашу поездку незабываемой
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏞 Посещение горы Кольцо
- 💧 Медовые водопады
- 🍽 Лучшая национальная кухня
- 🏰 Замок Коварства и Любви
Лучшее время для посещения
янв
фев
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апр
май
июн
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авг
сен
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дек
Лучшее время для трансфера с обзорной экскурсией в Кисловодске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и холодный климат.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Замок Коварства и Любви
Описание трансфер
Комфортное начало путешествия
Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Кисловодске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.
Самое-самое в окрестностях Кисловодска
Это не просто трансфер, а полноценное путешествие, поэтому по дороге от точки А к точке Б мы посетим самые примечательные уголки курорта:
- Гора Кольцо: остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса.
- Медовые водопады — наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада.
- Национальная кухня. Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями.
- Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места? Откуда взялось такое поэтичное название? Действительно ли скала здесь похожа на разрушенную крепость? И почему местные жители различают на её рельефе человеческие лица? Буду рад открыть вам все секреты этого места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
- Дополнительные расходы — экологический сбор (100 руб. /человек)
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы взяли эту экскурсию в день отъезда, вылет у нас был вечером, не нужно болтаться где-то с вещами.
Владимир оказался приятным человеком, очень интересно рассказывает, добавляет исторические факты, истории из жизни, шутки)
Мы были с маленькими детьми, и он очень внимательно отнесся к нашим просьбам, корректировал маршрут, чтобы нам было удобно.
Рекомендую эту поездку с трансфером и Владимира 👍
Владимир оказался приятным человеком, очень интересно рассказывает, добавляет исторические факты, истории из жизни, шутки)
Мы были с маленькими детьми, и он очень внимательно отнесся к нашим просьбам, корректировал маршрут, чтобы нам было удобно.
Рекомендую эту поездку с трансфером и Владимира 👍
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Заказывали трансфер из отеля в аэропорт с обзорной экскурсией по окрестностям Кисловодска.
Все наши ожидания полностью оправдались. В назначенное время за нами приехал водитель Владимир. Поездка была познавательной и интересной. Хотим
Все наши ожидания полностью оправдались. В назначенное время за нами приехал водитель Владимир. Поездка была познавательной и интересной. Хотим
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Хочу написать большое спасибо нашему водителю-гиду Владимиру! Наш прилёт задержался на 30 минут(когда мы вышли из самолёта, оказалось, что в КМВ нет Теле-2, и мы остались без связи((пока муж бегал,
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Спасибо Владимиру за встречу в аэропорту и интересную экскурсию. Приехали в Кисловодск на несколько дней и хотелось, не теряя времени, начать осмотр достопримечательностей. Владимир заранее позвонил и мы договорились о месте и времени встречи. Очень впечатлили медовые водопады и Кольцо гора🤗
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Н
Заказывали экскурсию-трансфер из Кисловодска в аэропорт. Владимир очень заинтересовано рассказывает о городе, о местах, в которые нас привозил, показывал лучшие локации для фото. Учитывал всё наши пожелания. Мы очень довольны экскурсией. Обязательно рекомендуем к посещению.
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Хочу сказать, что совершенно не пожалела, что заказала данеый трансфер с обзорной экскурсией. Владисмр нас встретил в аэропорту, и экскурсия началась. Помимо вищуального знакомства с достопримечательностями Владимир рассказывал о них,
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