Открывая Карачаево-Черкесию: Учкуланское ущелье

Когда хочется замедлиться и созерцать. Живописные места + факты из истории карачаевцев
Это путешествие для тех, кто не хочет торопиться. Для любителей живописных видов и гор.

Мы отправимся в Карачаево-Черкесию, многие природные локации которой ещё не стали популярными среди туристов, — нужно воспользоваться моментом и отдохнуть на природе без толп.

Помимо невероятных пейзажей, вас ждёт погружение в историю и традиции края, ведь все наши гиды — его уроженцы.
5
1 отзыв
Открывая Карачаево-Черкесию: Учкуланское ущелье
Открывая Карачаево-Черкесию: Учкуланское ущелье
Открывая Карачаево-Черкесию: Учкуланское ущелье
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:00 — выезд из любого города КМВ
08:30 — остановка в ущелье Гумбаши на смотровой площадке с роскошным видом на Эльбрус и Большой Кавказский хребет
10:30 — посещение древнего Шоанинского мужского монастыря
12:00 — проезжаем через красивый город Карачаевск до Каменного моста, где река Кубань сужается и образует мощный ревущий поток. Тут же пообедаем в аутентичном кафе над рекой
13:15 — известный Сломанный, или Горбатый, мост и слияние рек Кубани и Худеса
14:00 — остановка у Замкового камня Карчи (огромный кусок метеорита) — священного оберега карачаевцев
15:00 — мемориал памяти защитников перевалов Кавказа
15:30 — Учкуланское ущелье с видом на западную сторону Эльбруса, обзорная площадка над древним аулом Учкулан
17:00 — едем к минеральным источникам, где вы сможете набрать полезной водички
19:30–20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном джипе. Детское кресло по запросу
  • Дорога в одну сторону с остановками занимает 5–6 часов (195 км)
  • Питание оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
25 окт 2024
Какая замечательная и красивая природа! Именно с такими впечатлениями мы приехали обратно домой с данной поездке!
Очень чуткий и добрый. Гид рассказывал о той местности, где мы побывали. Слушать его рассказы
читать дальше

- одно удовольствие).
Гид знает места, где можно вкусно покушать, что посмотреть и куда лучше пойти).
Очень внимательно едет в дороге, но при этом старается рассказать нам как можно больше!
Замечательная экскурсия)!
Если вы думаете, ехать или нет, то однозначно да!
Ведь такой красоты, которой мы посмотрели, нельзя упускать)
Гид подарил нам подарки, за это отдельное спасибо!!!
Спасибо вам огромное! Вы показали нам удивительные локации и природу!

Похожие экскурсии из Кисловодска

Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
На машине
41 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горные панорамы и озера Домбая: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карачаево-Черкесии: пересечем перевал Гум-Баш, увидим Эльбрус, прогуляемся к Бадукским озерам и насладимся видами с канатной дороги в Домбае
Начало: По договоренности в Кисловодске
Сегодня в 08:00
28 янв в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
На машине
225 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3700 за человека
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Джиппинг
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.