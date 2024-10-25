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- одно удовольствие).

Гид знает места, где можно вкусно покушать, что посмотреть и куда лучше пойти).

Очень внимательно едет в дороге, но при этом старается рассказать нам как можно больше!

Замечательная экскурсия)!

Если вы думаете, ехать или нет, то однозначно да!

Ведь такой красоты, которой мы посмотрели, нельзя упускать)

Гид подарил нам подарки, за это отдельное спасибо!!!

Спасибо вам огромное! Вы показали нам удивительные локации и природу!