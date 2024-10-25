Мы отправимся в Карачаево-Черкесию, многие природные локации которой ещё не стали популярными среди туристов, — нужно воспользоваться моментом и отдохнуть на природе без толп.
Помимо невероятных пейзажей, вас ждёт погружение в историю и традиции края, ведь все наши гиды — его уроженцы.
Описание экскурсии
07:00 — выезд из любого города КМВ
08:30 — остановка в ущелье Гумбаши на смотровой площадке с роскошным видом на Эльбрус и Большой Кавказский хребет
10:30 — посещение древнего Шоанинского мужского монастыря
12:00 — проезжаем через красивый город Карачаевск до Каменного моста, где река Кубань сужается и образует мощный ревущий поток. Тут же пообедаем в аутентичном кафе над рекой
13:15 — известный Сломанный, или Горбатый, мост и слияние рек Кубани и Худеса
14:00 — остановка у Замкового камня Карчи (огромный кусок метеорита) — священного оберега карачаевцев
15:00 — мемориал памяти защитников перевалов Кавказа
15:30 — Учкуланское ущелье с видом на западную сторону Эльбруса, обзорная площадка над древним аулом Учкулан
17:00 — едем к минеральным источникам, где вы сможете набрать полезной водички
19:30–20:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном джипе. Детское кресло по запросу
- Дорога в одну сторону с остановками занимает 5–6 часов (195 км)
- Питание оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень чуткий и добрый. Гид рассказывал о той местности, где мы побывали. Слушать его рассказы