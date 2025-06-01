Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды впечатляют. В октябре и ноябре можно насладиться спокойствием и отсутствием толп, но погода может быть прохладной. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит учесть холод и снег. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, что делает поездку особенной.

Путешествие по Карачаево-Черкесии - это встреча с Эльбрусом и Кубанью, погружение в историю крепости Боргустан и аланского храма. Завершение экскурсии в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» подарит обновление и свежие впечатления. Участники смогут насладиться видами Рим-горы и перевала Гумбаши, узнать о прошлом Кавказа и его народах. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и историю

Описание экскурсии

Насыщенная поездка

На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами. В программе:

Рим-гора — самый крупный археологический памятник КМВ, совместное творение природы и человека. Некогда на этих территориях стоял великий город Боргустан: обязательно поговорим о его истории.

Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом

Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей.

Живописная долина старушки-Кубани — в этих местах ее воды еще молоды!

Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела.

Знакомство с историей Кавказа

По пути я не дам вам заскучать: вы услышите о прошлом этого региона, начиная с самых древних упоминаний. От эпохи к эпохе — мы «дойдем» до позднего Средневековья. Поговорим об образовании современных кавказских народов, в частности — о черкесах и аланах, которые как раз живут в этой местности. Вы услышите о периоде освоения Кавказа, о Кавказской войне; поймете, как здешние события повлияли на мировую историю — и узнаете, как с нашей культурой связано открытие Америки!

При этом мой рассказ не превратится в монолог — это будет живая беседа, а акцент мы сделаем именно на тех темах, которые вам интересны.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Volkswagen Amarok

Дополнительные расходы