Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии

Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах

Мы отправляемся в путешествие по Кабардино-Балкарии.

Будет встреча с величавым Эльбрусом и говорливой рекой Кубанью.

Вы представите, как выглядела крепость Боргустан, услышите историю аланского храма.

В завершение оздоровитесь в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»: смоете усталость дня — и тогда краски впечатлений станут еще ярче!
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Природа, вера и тепло Кабардино-Балкарии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Насыщенная поездка

На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами. В программе:

  • Рим-гора — самый крупный археологический памятник КМВ, совместное творение природы и человека. Некогда на этих территориях стоял великий город Боргустан: обязательно поговорим о его истории.
  • Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом
  • Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей.
  • Живописная долина старушки-Кубани — в этих местах ее воды еще молоды.
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела.

Знакомство с историей Кавказа

По пути я не дам вам заскучать: вы услышите о прошлом этого региона, начиная с самых древних упоминаний. От эпохи к эпохе — мы «дойдем» до позднего Средневековья. Поговорим об образовании современных кавказских народов, в частности — о черкесах и аланах, которые как раз живут в этой местности. Вы услышите о периоде освоения Кавказа, о Кавказской войне; поймете, как здешние события повлияли на мировую историю — и узнаете, как с нашей культурой связано открытие Америки.
При этом мой рассказ не превратится в монолог — это будет живая беседа, а акцент мы сделаем именно на тех темах, которые вам интересны.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген Амарок

Дополнительные расходы

  • Обед в местном кафе; можно взять еду с собой и устроить маленький пикник среди красивых видов
  • Посещение термальных источников: 400 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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