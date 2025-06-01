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Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии

Погрузитесь в атмосферу Кавказа: от величественного Эльбруса до термальных источников. История и природа ждут вас в этом уникальном путешествии
Путешествие по Карачаево-Черкесии - это встреча с Эльбрусом и Кубанью, погружение в историю крепости Боргустан и аланского храма.

Завершение экскурсии в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» подарит обновление и свежие впечатления.

Участники смогут насладиться видами Рим-горы и перевала Гумбаши, узнать о прошлом Кавказа и его народах. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и историю
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные виды Эльбруса
  • 🏰 История крепости Боргустан
  • ⛪ Аланский храм на Шоане
  • 🌊 Молодые воды Кубани
  • 💧 Оздоровление в термальных источниках

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды впечатляют. В октябре и ноябре можно насладиться спокойствием и отсутствием толп, но погода может быть прохладной. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит учесть холод и снег. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, что делает поездку особенной.
Сейчас август — это идеальное время.
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии

Что можно увидеть

  • Рим-гора
  • Перевал Гумбаши
  • Аланский храм

Описание экскурсии

Насыщенная поездка

На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами. В программе:

  • Рим-гора — самый крупный археологический памятник КМВ, совместное творение природы и человека. Некогда на этих территориях стоял великий город Боргустан: обязательно поговорим о его истории.
  • Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом
  • Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей.
  • Живописная долина старушки-Кубани — в этих местах ее воды еще молоды!
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела.

Знакомство с историей Кавказа

По пути я не дам вам заскучать: вы услышите о прошлом этого региона, начиная с самых древних упоминаний. От эпохи к эпохе — мы «дойдем» до позднего Средневековья. Поговорим об образовании современных кавказских народов, в частности — о черкесах и аланах, которые как раз живут в этой местности. Вы услышите о периоде освоения Кавказа, о Кавказской войне; поймете, как здешние события повлияли на мировую историю — и узнаете, как с нашей культурой связано открытие Америки!
При этом мой рассказ не превратится в монолог — это будет живая беседа, а акцент мы сделаем именно на тех темах, которые вам интересны.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Volkswagen Amarok

Дополнительные расходы

  • Обед в местном кафе; можно взять еду с собой и устроить маленький пикник среди красивых видов
  • Посещение термальных источников: 400 руб. /чел.
  • По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
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истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня. Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
И
Дата посещения: 1 июн 2025
Самые приятные впечатления от экскурсии. Иван отличный гид, знающий историю Кавказа и любящий и эти места, и людей, которые здесь были и есть. Отличные локации. Иван нас не торопил. Дал
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возможность насладиться потрясающими видами. Рассказ не монотонный. Есть место для приятной беседы. Интересно было не только взрослым, но и подросткам. Посетили хорошее кафе с местной кухней. Всё свежее, вкусное и по приемлемым ценам. Спасибо огромное.

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Е
Отличная экскурсия.
Иван интересно рассказывал.
Остались только хорошие воспоминания)))
И даже по личной просьбе остановился у местного питомника))))
Дети в восторге от Фионы))))
Спасибо)
Отличная экскурсия.
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Ирина
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были в восторге от быстро организованной конной прогулки, ночной экскурсии в обсерваторию РАМН. Алексей знает
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самые лучшие места с прекрасной домашней кухней, приветливым, доброжелательным персоналом. Экскурсии получились очень насыщенные и познавательные, с индивидуальным подходом ко всем нашим пожеланиям. Очень жаль, что уже надо было уезжать. Обязательно ещё вернёмся и обращаться будем только к Алексею.

Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были+2
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были
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О
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте шоанинского храма, но наблюдать как движется линия освещенная солнцем и становится все уже и
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уже, уступая свои владения другому светилу, вот и месяц все ярче стал-все это завораживает и заставляет задавать другие вопросы, нежели чем в суетном большом городе. Исторические факты, немного преданий-все было интересно слышать в дороге с красивым видом. Будем ждать ролик🔥

Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте
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О
Спасибо Ивану за отличное организованную экскурсию!
Прекрасный маршрут, который не напрягает ребёнка, но при этом интересен взрослому. Редко такое бывает, что нравится и детям, и взрослым (были на многих экскурсиях: или взрослый откровенно скучает, или ребёнка тянет экскурсию из последних сил).
Очень интересно, красочно, классно!!!
Вишенка на торте - термы после целого дня активности.
Обязательно поедем на другие экскурсии Ивана!!!
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М
Спасибо Ивану за замечательный тур. Увидели замечательные пейзажи, побывали в удивительном месте - Шоанинском храме, наполненном энергией, искупались в термальных источниках, узнали интересные факты о Кавказе и его народах. И
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конечно же, вкусно и сытно пообедали в необычном домашнем кафе. Такой формат экскурсии позволяет посмотреть места, в которые не заедет обычная экскурсионная группа на автобусе. Сама поездка прошла душевно, и надо сказать, что она, несмотря на длительность, несильно нас утомила. Так что, рекомендую.

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