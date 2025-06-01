Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды впечатляют. В октябре и ноябре можно насладиться спокойствием и отсутствием толп, но погода может быть прохладной. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также возможна, но стоит учесть холод и снег. Весной, в марте и апреле, природа пробуждается, что делает поездку особенной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рим-гора
Перевал Гумбаши
Аланский храм
Описание экскурсии
Насыщенная поездка
На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами. В программе:
Рим-гора — самый крупный археологический памятник КМВ, совместное творение природы и человека. Некогда на этих территориях стоял великий город Боргустан: обязательно поговорим о его истории.
Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом
Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей.
Живописная долина старушки-Кубани — в этих местах ее воды еще молоды!
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела.
Знакомство с историей Кавказа
По пути я не дам вам заскучать: вы услышите о прошлом этого региона, начиная с самых древних упоминаний. От эпохи к эпохе — мы «дойдем» до позднего Средневековья. Поговорим об образовании современных кавказских народов, в частности — о черкесах и аланах, которые как раз живут в этой местности. Вы услышите о периоде освоения Кавказа, о Кавказской войне; поймете, как здешние события повлияли на мировую историю — и узнаете, как с нашей культурой связано открытие Америки! При этом мой рассказ не превратится в монолог — это будет живая беседа, а акцент мы сделаем именно на тех темах, которые вам интересны.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Volkswagen Amarok
Дополнительные расходы
Обед в местном кафе; можно взять еду с собой и устроить маленький пикник среди красивых видов
Посещение термальных источников: 400 руб. /чел.
По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
Специализируюсь на культуре и читать дальшеуменьшить
истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня.
Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Дата посещения: 1 июн 2025
Самые приятные впечатления от экскурсии. Иван отличный гид, знающий историю Кавказа и любящий и эти места, и людей, которые здесь были и есть. Отличные локации. Иван нас не торопил. Дал читать дальшеуменьшить
возможность насладиться потрясающими видами. Рассказ не монотонный. Есть место для приятной беседы. Интересно было не только взрослым, но и подросткам. Посетили хорошее кафе с местной кухней. Всё свежее, вкусное и по приемлемым ценам. Спасибо огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Отличная экскурсия. Иван интересно рассказывал. Остались только хорошие воспоминания))) И даже по личной просьбе остановился у местного питомника)))) Дети в восторге от Фионы)))) Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Посетили несколько экскурсий с потрясающим гидом Алексеем. Прекрасные виды, замечательные легенды, интересные исторические локации. Дети были в восторге от быстро организованной конной прогулки, ночной экскурсии в обсерваторию РАМН. Алексей знает читать дальшеуменьшить
самые лучшие места с прекрасной домашней кухней, приветливым, доброжелательным персоналом. Экскурсии получились очень насыщенные и познавательные, с индивидуальным подходом ко всем нашим пожеланиям. Очень жаль, что уже надо было уезжать. Обязательно ещё вернёмся и обращаться будем только к Алексею.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Иван, большое тебе спасибо за экскурсию на грани заката) чуть не успели им насладиться на высоте шоанинского храма, но наблюдать как движется линия освещенная солнцем и становится все уже и читать дальшеуменьшить
уже, уступая свои владения другому светилу, вот и месяц все ярче стал-все это завораживает и заставляет задавать другие вопросы, нежели чем в суетном большом городе. Исторические факты, немного преданий-все было интересно слышать в дороге с красивым видом. Будем ждать ролик🔥
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Спасибо Ивану за отличное организованную экскурсию! Прекрасный маршрут, который не напрягает ребёнка, но при этом интересен взрослому. Редко такое бывает, что нравится и детям, и взрослым (были на многих экскурсиях: или взрослый откровенно скучает, или ребёнка тянет экскурсию из последних сил). Очень интересно, красочно, классно!!! Вишенка на торте - термы после целого дня активности. Обязательно поедем на другие экскурсии Ивана!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мирослав
Спасибо Ивану за замечательный тур. Увидели замечательные пейзажи, побывали в удивительном месте - Шоанинском храме, наполненном энергией, искупались в термальных источниках, узнали интересные факты о Кавказе и его народах. И читать дальшеуменьшить
конечно же, вкусно и сытно пообедали в необычном домашнем кафе. Такой формат экскурсии позволяет посмотреть места, в которые не заедет обычная экскурсионная группа на автобусе. Сама поездка прошла душевно, и надо сказать, что она, несмотря на длительность, несильно нас утомила. Так что, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии»