Что вас ожидает

Насыщенная поездка

На комфортном внедорожнике мы отправимся в Карачаево-Черкесию: она покорит вас своей древностью и фантастическими пейзажами. В программе:

Рим-гора — самый крупный археологический памятник КМВ , совместное творение природы и человека. Некогда на этих территориях стоял великий город Боргустан: обязательно поговорим о его истории.

, совместное творение природы и человека. Некогда на этих территориях стоял великий город Боргустан: обязательно поговорим о его истории. Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом

Аланский Храм на вершине Шоана (X век): вы проникнитесь энергетикой храма и оцените красоту окружающих его пейзажей.

Живописная долина старушки-Кубани — в этих местах ее воды еще молоды.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела.

Знакомство с историей Кавказа

По пути я не дам вам заскучать: вы услышите о прошлом этого региона, начиная с самых древних упоминаний. От эпохи к эпохе — мы «дойдем» до позднего Средневековья. Поговорим об образовании современных кавказских народов, в частности — о черкесах и аланах, которые как раз живут в этой местности. Вы услышите о периоде освоения Кавказа, о Кавказской войне; поймете, как здешние события повлияли на мировую историю — и узнаете, как с нашей культурой связано открытие Америки.

При этом мой рассказ не превратится в монолог — это будет живая беседа, а акцент мы сделаем именно на тех темах, которые вам интересны.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген Амарок

Дополнительные расходы