3 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения Бадукских озер - с мая по октябрь. В это время года природа расцветает, а горные пейзажи особенно впечатляют. Летние и осенние месяцы предлагают комфортные условия для пеших прогулок и фотографий.

с канатной дороги в поселке Домбай и прогулку через многовековой лес к заповедным Бадукским озерам. По пути можно увидеть Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат. В конце маршрута заедем в древний Шоанинский храм. Комфортабельный седан и пеший маршрут обеспечат удобство и незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Горные панорамы Домбая

Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши мы увидим вершину великана Эльбруса, затем, проезжая аул Нижняя Теберда, рассмотрим Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат с печальной судьбой. По дороге будем говорить об истории этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы сделать фото. В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами. А после будет время для обеда в проверенном кафе c национальной Карачаевской кухней, где можно попробовать хычины с мясом, с сыром и зеленью и травяной чай.

Дивные озера Тебердинского заповедника

После обеда мы отправимся дальше: по подвесному мосту пересечем реку Теберда и через многовековой лес прогуляемся к заповедным Бадукским озерам. Дорога туда и обратно занимает 4-5 часов. Сперва отыщем миниатюрное, но невероятно живописное первое озеро, чуть меньше задержимся у второго и восхитимся красотой третьего — особенно покоряет этот уголок Домбая осенью, когда хрусталь-прозрачная вода кажется еще ярче из-за обрамления яркой листвы и снежных вершин. Советую продумать интересный образ для фото — кадры здесь получаются великолепные! На обратном пути заедем в древний Шоанинский храм 10 века и полюбуемся открывающимися видами.

Организационные детали