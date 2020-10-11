3 отзыва оставили туристы

Горные панорамы Домбая Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ⛰️ ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши мы увидим вершину великана Эльбруса, затем, проезжая аул Нижняя Теберда, рассмотрим Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат с печальной судьбой. По дороге будем говорить об истории 📖 этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы сделать фото. В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами. А после перекусим ассорти из хычинов с мясом, с сыром и зеленью.
Дивные озера Тебердинского заповедника После обеда мы отправимся дальше: по подвесному мосту пересечем реку Теберда и через многовековой лес 🌳 прогуляемся к заповедным Бадукским озерам. Сперва отыщем миниатюрное, но невероятно живописное первое озеро, чуть меньше задержимся у второго и восхитимся красотой третьего — особенно покоряет этот уголок Домбая осенью, когда хрусталь-прозрачная вода кажется еще ярче из-за обрамления яркой листвы и снежных вершин. Советую продумать интересный образ для фото — кадры здесь получаются великолепные!
Организационные детали
В поездку отправимся на комфортабельном седане, маршрут к озёрам пеший. Дорога из Кисловодска в Домбай займёт 2 часа 40 минут.
В автомобиле 🚘 есть 2 детских кресла на случай поездки с детьми, но для детей младше 10 лет поход может быть утомительным
Дополнительные расходы: питание в кафе — примерно 300 руб. с человека, вход в заповедник 200 — рублей с человека, канатная дорога — 250 рублей с человека (за одну очередь). Всего 4 очереди, но, чтобы увидеть всю красоту гор, достаточно подняться до 2-ой очереди.
С собой можно взять перекус, а также в зависимости от сезона и прогноза погоды дождевик и купальные принадлежности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
Это была потрясающая экскурсия, которая запомнится нам надолго. Невероятно красивая природа, ощущение будто попадаешь в другой мир, невероятная энергетика от озёр, путь к которым не так уж и прост, и, вероятно, данное обстоятельство делает эти места ещё более потрясающими, такое единение с природой, тут напрочь забываешь обо всем. Огромная благодарность нашему гиду Максиму за возможность побывать в таком месте, за классный день, общение, внимание и просто хорошее отношение. Это было круто!
Елена
4 октября 2020
Огромное спасибо Максиму за поездку. Очень живописные места. Горы, горные реки, Домбай это не передать словами. Незабываемые впечатления. Для любителей фото видео съёмок вам откроются шикарные виды. И что немало важно в поездке, Максим очень хороший водитель. Огромная благодарность Максиму от Елены, Александра, Марины и Руслана. Это была невероятная поездка.
Татьяна
28 сентября 2020
Шикарный мини-тур, погрузивший нас в сказку! Домбай поражает хрустальным воздухом, а про яркие краски Бадукских озёр могут конкурировать с любой палитрой! Водопады, хвойные тропы, огромные мшистые камни!!! Эпитетов много можно подбирать! Однозначно рекомендуем экскурсию! Только одежду и обувь обсудите с Максимом! Мы благодарны нашему гиду за индивидуальный подход: если вы хотите болтать, он вас с удовольствием поддержит, если устали и хотите помолчать- корректно помолчит! Информация подбирается под ваши интересы, темп маршрута- под вашу спортивную подготовку! Но то, что вы побываете в сказке- это точно!