3 отзыва оставили туристы

Путешествие по Карачаево-Черкесии: пересечем перевал Гум-Баш, увидим Эльбрус, прогуляемся к Бадукским озерам и насладимся видами с канатной дороги в Домбае
Время отправляться в путь - снежные горы Главного Кавказского хребта и ясные озёра Домбая ждут вас! Один из самых впечатляющих маршрутов Карачаево-Черкесии включает пересечение перевала Гум-Баш, дегустацию горячих хычинов, виды читать дальшеуменьшить
с канатной дороги в поселке Домбай и прогулку через многовековой лес к заповедным Бадукским озерам. По пути можно увидеть Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат. В конце маршрута заедем в древний Шоанинский храм. Комфортабельный седан и пеший маршрут обеспечат удобство и незабываемые впечатления
Лучшие месяцы для посещения Бадукских озер - с мая по октябрь. В это время года природа расцветает, а горные пейзажи особенно впечатляют. Летние и осенние месяцы предлагают комфортные условия для пеших прогулок и фотографий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гум-Баши
Сентинский храм
Шоанинский храм
Канатная дорога Домбая
Описание экскурсии
Горные панорамы Домбая
Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши мы увидим вершину великана Эльбруса, затем, проезжая аул Нижняя Теберда, рассмотрим Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат с печальной судьбой. По дороге будем говорить об истории этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы сделать фото. В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами. А после будет время для обеда в проверенном кафе c национальной Карачаевской кухней, где можно попробовать хычины с мясом, с сыром и зеленью и травяной чай.
Дивные озера Тебердинского заповедника
После обеда мы отправимся дальше: по подвесному мосту пересечем реку Теберда и через многовековой лес прогуляемся к заповедным Бадукским озерам. Дорога туда и обратно занимает 4-5 часов. Сперва отыщем миниатюрное, но невероятно живописное первое озеро, чуть меньше задержимся у второго и восхитимся красотой третьего — особенно покоряет этот уголок Домбая осенью, когда хрусталь-прозрачная вода кажется еще ярче из-за обрамления яркой листвы и снежных вершин. Советую продумать интересный образ для фото — кадры здесь получаются великолепные! На обратном пути заедем в древний Шоанинский храм 10 века и полюбуемся открывающимися видами.
Организационные детали
В поездку отправимся на комфортабельном седане Volkswagen Passat или Toyota Camry, маршрут к озёрам пеший. Дорога из Кисловодска в Домбай займёт 3 часа.
В поездку могут отправится путешественники от 18 лет
Дополнительные расходы: питание в кафе — примерно 500 руб. с человека, вход в заповедник 500 — руб. с человека, канатная дорога — от 900 руб. до 2000 руб. с человека (зависит от выбранного тарифа), подъём к Шоанинскому храму на автомобиле повышенной проходимости — 200 руб. с человека
В дождливую погоду поездки не проводятся
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вероника
Очень рады, что поехали с Максимом на экскурсию «Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озёрам». Дорога сама по себе приносит удовольствие. Спокойное и безопасное вождение, живописные серпантины и удобные остановки для читать дальшеуменьшить
фото и прогулок. Во время подъёма к Бадукским озёрам Максим следил за нашим темпом, подсказывал места для отдыха и помогал на сложных участках. Маршрут открыл нам восхитительные места. Отдельное спасибо Максиму за отличные снимки. Он подсказывал ракурсы и сделал много классных кадров. Ещё он рассказывал интересные факты и истории, было познавательно и интересно. Рекомендуем Максима за хорошую организацию, тёплое общение и множество красивых впечатлений.
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Дарья
В этой поездке совпало абсолютно всё: невероятная погода, необычный маршрут, удивительное место, хороший гид (ненавязчивый и тактичный, что сейчас редкость).
Отдельное спасибо Максиму за настойчивость в том, чтобы сделать на память читать дальшеуменьшить
снимки (т. к. дорога к озёрам была не из лёгких, вид стал не для фотосессий, но мы ловко обыграли этот момент).
Подсказал очень классное место, чтобы мы взяли еду с собой. Я точно вернусь вновь — изучать невероятную природу Кавказа. Спасибо!
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Е
Елена
Здравствуйте! 08 октября 2024 года я была на экскурсии к Бадукским озёрам. Сказать, что я получила "море" впечатлений - не сказать ничего…. Сразу хочу уточнить, маршрут туда сложный. Озёра находятся на читать дальшеуменьшить
высоте 2200м, и сначала вы идёте в подъём. Дорога - это не покрытие, это камни, корни и есть участки с очень крутым углом подъёма. Есть участок, который вы должны пройти по камням (обвал породы). Обратный маршрут - сложнее. Необходимо трезво оценивать свою физ. подготовку, возраст, состояние здоровья. Нужны специализированная обувь, и опора. Но…. та красота, которую вы увидите в конце маршрута, а именно, озёра, потрясает!!!!! Эти виды сложно с чем-то сравнить. Вы попадаете в сказочное место!!!!! Гид-сопровождающий, Максим - профессионал, очень надёжный и ответственный человек. Мне, в силу особенностей своего организма (вестибулярный аппарат), очень сложно было идти через камни. Максим меня как маленького ребёнка за руку перевёл через этот участок. Ещё Максим классный фотограф)))) он может сфотографировать вас в любых ракурсах и местах))))) фотографии получаются отличные!!!! Если вы хотите понять на что способен ваш организм, какая у вас сила воли и характер, а также окунуться в сказку - этот маршрут однозначно ваш!
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Татьяна
Хотим выразить огромную благодарность Максиму за чудесный день в горах 03.08.22. Если вы хотите окунуться в удивительную атмосферу горных вершин, окружающих посёлок Домбай, отведать ароматный кофе и сытные хычины, дойти до читать дальшеуменьшить
Шоанинского храма X века и ощутить полное спокойствие и умиротворение после нелëгкого подъёма, а при большом везении и насладиться радугой в горах, послушать множество интересных историй о людях, о крае, то вам определённо сюда. Максим покажет вам живописные локации для фото и даже побудет вашим персональным фотографом (важно⚠️ не забудьте поделиться ими в соц. сетях:)) Поездка пройдёт на одном дыхании, с комфортом и в приятной компании, останется только холодными дождливыми вечерами за чашечкой травяного горного чая, закутавшись в тёплый плед, вспоминать свои яркие впечатления от величия и красоты гор, полученные в этой дивной поездке. Максиму желаем не терять интерес к своему нелëгкому делу и продолжать помогать другим расширять горизонты и учиться замечать детали! Удивительное рядом, стоит только протянуть руку. А мы обязательно вернёмся в это прекрасное место, ведь столько интересного ещё впереди ⛰️
+2
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В
Виктория
Наконец-то нашла время написать отзыв:) Наша семья ездила с Максимом на 3 экскурсии во второй половине июня 2022: Домбай, Джилы-су, по Лермонтовским местам. Все 3 экскурсии нам очень понравились! С читать дальшеуменьшить
учетом наличия ребенка 7 лет у нас был свой маршрут, но он был также интересен для всей семьи. Все поездки были комфортны и безопасны, Максим - хороший и спокойный водитель. Он нам показал много интересных и немноголюдных мест для фото и души:). В экскурсии на Домбай нам больше всего понравилось посещение Тебердинского заповедника, купание в озере и прогулка по веревочному мосту. Мы ни разу не пожалели о том, что заказали все 3 экскурсии у Максима. Каждая из них была уникальной и интересной, однозначно стоила своих денег. Всем друзьям и знакомым, которые поедут отдыхать в Кисловодск, обязательно будем рекомендовать Максима. Было классно, спасибо!
+2
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Ксения
Побывали 25 марта на экскурсии на Домбай с Максимом, Максим очень грамотный гид, интересно рассказывает, аккуратно водит, день пролетел незаметно, многое узнали о Карачаево-Черкессии, экскурсия прошла спокойно, не торопясь осмотрели самые красивые точки, в конце ждал авторский рецепт Максима кофе в апельсине с видом на горы:) Лучшая экскурсия, которую заказывали на трипстере
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