3 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам

Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника

5
3 отзыва
Максим
Максим – Гид из Кисловодска
Время отправляться в путь – нас ждут снежные горы ⛰️ Главного Кавказского хребта и ясные озёра Домбая! Вы исследуете один из самых впечатляющих и интересных маршрутов Карачаево-Черкесии: пересечете перевал Гум-Баш, отведаете горячих хычинов, полюбуетесь вершинами поселка Домбай с канатной дороги и через многовековой лес 🌳 пройдете к заповедным Бадукским озерам.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам

Что вас ожидает

Горные панорамы Домбая
Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ⛰️ ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши мы увидим вершину великана Эльбруса, затем, проезжая аул Нижняя Теберда, рассмотрим Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат с печальной судьбой. По дороге будем говорить об истории 📖 этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы сделать фото. В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами. А после перекусим ассорти из хычинов с мясом, с сыром и зеленью.

Дивные озера Тебердинского заповедника
После обеда мы отправимся дальше: по подвесному мосту пересечем реку Теберда и через многовековой лес 🌳 прогуляемся к заповедным Бадукским озерам. Сперва отыщем миниатюрное, но невероятно живописное первое озеро, чуть меньше задержимся у второго и восхитимся красотой третьего — особенно покоряет этот уголок Домбая осенью, когда хрусталь-прозрачная вода кажется еще ярче из-за обрамления яркой листвы и снежных вершин. Советую продумать интересный образ для фото — кадры здесь получаются великолепные!

Организационные детали

  • В поездку отправимся на комфортабельном седане, маршрут к озёрам пеший. Дорога из Кисловодска в Домбай займёт 2 часа 40 минут.
  • В автомобиле 🚘 есть 2 детских кресла на случай поездки с детьми, но для детей младше 10 лет поход может быть утомительным
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — примерно 300 руб. с человека, вход в заповедник 200 — рублей с человека, канатная дорога — 250 рублей с человека (за одну очередь). Всего 4 очереди, но, чтобы увидеть всю красоту гор, достаточно подняться до 2-ой очереди.
  • С собой можно взять перекус, а также в зависимости от сезона и прогноза погоды дождевик и купальные принадлежности
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Это была потрясающая экскурсия, которая запомнится нам надолго. Невероятно красивая природа, ощущение будто попадаешь в другой мир, невероятная энергетика от озёр, путь к которым не так уж и прост, и, вероятно, данное обстоятельство делает эти места ещё более потрясающими, такое единение с природой, тут напрочь забываешь обо всем. Огромная благодарность нашему гиду Максиму за возможность побывать в таком месте, за классный день, общение, внимание и просто хорошее отношение. Это было круто!
4 октября 2020
Огромное спасибо Максиму за поездку. Очень живописные места. Горы, горные реки, Домбай это не передать словами. Незабываемые впечатления. Для любителей фото видео съёмок вам откроются шикарные виды. И что немало важно в поездке, Максим очень хороший водитель. Огромная благодарность Максиму от Елены, Александра, Марины и Руслана. Это была невероятная поездка.
28 сентября 2020
Шикарный мини-тур, погрузивший нас в сказку! Домбай поражает хрустальным воздухом, а про яркие краски Бадукских озёр могут конкурировать с любой палитрой! Водопады, хвойные тропы, огромные мшистые камни!!! Эпитетов много можно подбирать! Однозначно рекомендуем экскурсию! Только одежду и обувь обсудите с Максимом! Мы благодарны нашему гиду за индивидуальный подход: если вы хотите болтать, он вас с удовольствием поддержит, если устали и хотите помолчать- корректно помолчит! Информация подбирается под ваши интересы, темп маршрута- под вашу спортивную подготовку! Но то, что вы побываете в сказке- это точно!

Максим проводит ещё 3 экскурсии

Путешествие в ущелье Северной Осетии
12 000
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии
2 отзыва
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
12 000
12 часов
Озеро Орлёнок в Архызе — просто фантастика!
1 отзыв
Запомнить красоту Кавказа на всю жизнь, а также узнать о природе и легендах края
Тайны Монаховой пещеры
3 200
3 часа
Тайны Монаховой пещеры
Посетить таинственное место Кисловодска, услышать мистические легенды и открыть потрясающие панорамы

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
39 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
21 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса