3 отзыва оставили туристы

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Горные панорамы Домбая

Наш путь в Домбай пройдет по красивейшим горным ⛰️ ландшафтам Карачаево-Черкесии. На перевале Гум-Баши мы увидим вершину великана Эльбруса, затем, проезжая аул Нижняя Теберда, рассмотрим Сентинский храм 10 века и заброшенный детский интернат с печальной судьбой. По дороге будем говорить об истории 📖 этих мест и останавливаться в самых впечатляющих точках, чтобы сделать фото. В поселке Домбай мы пересядем на открытую канатную дорогу, чтобы с высоты полюбоваться горными вершинами и альпийскими лугами. А после перекусим ассорти из хычинов с мясом, с сыром и зеленью.

Дивные озера Тебердинского заповедника

После обеда мы отправимся дальше: по подвесному мосту пересечем реку Теберда и через многовековой лес 🌳 прогуляемся к заповедным Бадукским озерам. Сперва отыщем миниатюрное, но невероятно живописное первое озеро, чуть меньше задержимся у второго и восхитимся красотой третьего — особенно покоряет этот уголок Домбая осенью, когда хрусталь-прозрачная вода кажется еще ярче из-за обрамления яркой листвы и снежных вершин. Советую продумать интересный образ для фото — кадры здесь получаются великолепные!

Организационные детали