Алий проводит ещё 3 экскурсии

Недаром говорят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3600 метров и оцените величие местных ландшафтов. Увидите горные реки и озера с чистейшей водой, отведаете айран и хычин, услышите о кавказской природе и современной жизни региона. Наше путешествие пройдет в мини-группе, чтобы вы все успели и получили ответы на все вопросы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По пути в программе 2 остановки в знаковых местах:

Шоанинский храм 10 века, живописный стоящий на вершине горы Шоана. Чтобы посетить его, будьте готовы подняться по ступенькам.

Сырные пещеры — причудливые горные породы, которые образовались за счёт выветривания мягкого песчаника и так и просятся на фото.

Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья

Вы проедете через перевал Гум-Баши, наслаждаясь шикарным видом на Кавказский хребет и Эльбрус. Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах Карачаево-Черкесии. Кроме того, остановитесь у реки Уллу-Муруджу с кристально чистой водой и посетите изумительное озеро Кара-Кель.

Домбай и завораживающие снежные пики

В живописном посёлке Домбай вас ждёт настоящее приключение: канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин. Карачаево-Черкесия запомнится вам не только горами и озерами, но и нашими занимательными рассказами. Вы узнаете о культуре и быте местных жителей, региональной кухне и особенностях кавказского менталитета.

Особенности поездки в мини-группе:

чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации

можно избежать посещения и очередей в туристических кафе

больше внимания от гида: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы

«гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута

Организационные детали