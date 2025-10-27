Алий проводит ещё 3 экскурсии

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Домбай - душа Карачаево-Черкесии

Посетить Тебердинский заповедник и полюбоваться видами Эльбруса в мини-группе
Недаром говорят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3600 метров и оцените величие местных ландшафтов.

Увидите горные реки и озера с чистейшей водой, отведаете айран и хычин, услышите о кавказской природе и современной жизни региона. Наше путешествие пройдет в мини-группе, чтобы вы все успели и получили ответы на все вопросы.
4.8
239 отзывов
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
Домбай - душа Карачаево-Черкесии

Описание экскурсии

По пути в программе 2 остановки в знаковых местах:

  • Шоанинский храм 10 века, живописный стоящий на вершине горы Шоана. Чтобы посетить его, будьте готовы подняться по ступенькам.
  • Сырные пещеры — причудливые горные породы, которые образовались за счёт выветривания мягкого песчаника и так и просятся на фото.

Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья

Вы проедете через перевал Гум-Баши, наслаждаясь шикарным видом на Кавказский хребет и Эльбрус. Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах Карачаево-Черкесии. Кроме того, остановитесь у реки Уллу-Муруджу с кристально чистой водой и посетите изумительное озеро Кара-Кель.

Домбай и завораживающие снежные пики

В живописном посёлке Домбай вас ждёт настоящее приключение: канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин. Карачаево-Черкесия запомнится вам не только горами и озерами, но и нашими занимательными рассказами. Вы узнаете о культуре и быте местных жителей, региональной кухне и особенностях кавказского менталитета.

Особенности поездки в мини-группе:

  • чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации
  • можно избежать посещения и очередей в туристических кафе
  • больше внимания от гида: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы
  • «гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Hyundai Starex /Volkswagen Transporter, Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6–8 чел.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 ₽ с чел., шоанинский храм — 200 ₽, канатная дорога — от 1400–3200 ₽ с чел.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 40 000 ₽ за 1–4 чел. + 3000 ₽ за каждого следующего участника
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки, головные уборы и куртки, потому что на подъёмниках бывает ветрено
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15465 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 239 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
213
4
17
3
4
2
4
1
1
Дмитрий
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на локацию. На всю экскурсию ушло около 13 ч из Пятигорска. Увидели золотую осень в
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горах, снежный и ветреный Домбай на высоте 3200 м, горное озеро и храм на скале под Карачаевском на закате. В машине полный комплект, 7 чел, поэтому было немного тесновато, но это минимальный дискомфорт.

Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на+2
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
Отличная экскурсия на Домбай. Гид Иван был четок и пунктуален, четко обозначал временные рамки, заданные на
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Елена
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был Расул. Всю дорогу занимал веселой беседой и интересными комментариями по локациям, очень душевный и
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интересный человек. Было интересно узнать не только историческую справку, но и какие-то детали из быта местных.
Остановки все были спланированы очень хорошо, не успевали проголодаться или устать в пути. Проехали по всем точкам маршрута, увидели очень много интересного.
Спасибо Расулу за отличное сопровождение на всем пути! В очередной раз рекомендую экскурсии этой команды

Совет путешественникам: даже если в Кисловодске до 30 градусов жары, на Домбай берите толстовки и ветровки. На 2-3 уровне очень сильный ветер и на открытых канатках пронизывает насквозь

Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был+1
Не первый раз уже ездим на экскурсии с этой командой. В этот раз нашим гидом был
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Д
Экскурсия была очень интересной, выехали пораньше, заранее предупредили гида, что вечером нам в аэропорт. Единственное, не повезло с погодой - был туман и смогли подняться только на первый уровень по канатке. Виды великолепные, вернусь туда с удовольствием
Экскурсия была очень интересной, выехали пораньше, заранее предупредили гида, что вечером нам в аэропорт. Единственное, не
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О
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень красиво, не пожалеете, главное чтобы погода не подвела
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
Отличная поездка, комфортная машина и вождение, хороший гид, очень интересно рассказывал. Ну и в Домбае очень
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Екатерина
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути. Чистейший воздух, горные неповторимые пейзажи, порожистые горные чистейшие реки, красивое волшебное озеро, нарзановый источник,
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стада местных лошадок, умные самостоятельные коровы… все это на долго останется в памяти и в сердце!
Мы заезжали в храм 10 века, который стоит высоко на скале. Это само по себе очень необычное место, которое стоит посетить. Нужно отметить, что вид со скалы тоже потрясает воображение.
Домбай останется тем местом, в которое хочется вернуться!!!
Если вам необходимо зарядиться природной силой и не хватает жизненных ресурсов, вам сюда!!!!
Наше путешествие, возможно и не было бы столь приятным, если бы нас не сопровождал замечательный гид- водитель Радмир. Благодарим за интересные рассказы, тонкое чувство юмора, умение создать душевную атмосферу, внимательное отношение к каждому участнику экскурсии! Спасибо за отличную организацию!!! Очень надеемся на новые встречи!!

27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.+2
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
27.04.24 побывали в сказочно-красивом путешествии в Домбай. Потрясающие природные красоты сопровождали нас на протяжении всего пути.
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Марина
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на Кавказ! Надеюсь, помогу вам определиться с приоритетами. Мы остановились в Кисловодске, красивом курортном городке.
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Самое главное и прекрасное на Кавказе- это ГОРЫ. Первая экскурсия была на Домбай, вторая на Эльбрус. Нашим гидом был Радмир, огромное ему и его команде спасибо за прекрасную организацию этих поездок. Дорога дальняя, но прекрасный рассказчик и удобный автомобиль, а также красота вокруг, мы не устали! Всем советую, нужно ехать в горы, они просто восхитительно прекрасны!!! Домбай и Эльбрус очень разные, но понравилось везде, благодаря Радмиру, узнали много интересного- историю, факты, легенды, всё с юмором, молодец!!! Опытный водитель. Я теперь могу узнать Домбай и Эльбрус, могу даже на фото или картине определить кто из них кто! Горы прекрасны, они лечат, начиная от насморка и заканчивая душой, убивают все вредные вирусы и прочищают мозги, там понимаешь, кто главный на земле, человек или природа, мы такие маленькие по сравнению с ними, они молча взирают на нашу суету и позволяют нам жить! Спасибо команде Едем в гору и нашему гиду Радмиру, вы помогли нам увидеть эту красоту!!!

Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
Добрый день, коллеги! Если вы читаете мой отзыв, значит, как и мы, прилетели в отпуск на
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