Алий проводит ещё 3 экскурсии

Увидите горные реки и озера с чистейшей водой, отведаете айран и хычин, услышите о кавказской природе и современной жизни региона. Наше путешествие пройдет в мини-группе, чтобы вы все успели и получили ответы на все вопросы.
Описание экскурсии
По пути в программе 2 остановки в знаковых местах:
- Шоанинский храм 10 века, живописный стоящий на вершине горы Шоана. Чтобы посетить его, будьте готовы подняться по ступенькам.
- Сырные пещеры — причудливые горные породы, которые образовались за счёт выветривания мягкого песчаника и так и просятся на фото.
Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья
Вы проедете через перевал Гум-Баши, наслаждаясь шикарным видом на Кавказский хребет и Эльбрус. Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах Карачаево-Черкесии. Кроме того, остановитесь у реки Уллу-Муруджу с кристально чистой водой и посетите изумительное озеро Кара-Кель.
Домбай и завораживающие снежные пики
В живописном посёлке Домбай вас ждёт настоящее приключение: канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин. Карачаево-Черкесия запомнится вам не только горами и озерами, но и нашими занимательными рассказами. Вы узнаете о культуре и быте местных жителей, региональной кухне и особенностях кавказского менталитета.
Особенности поездки в мини-группе:
- чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации
- можно избежать посещения и очередей в туристических кафе
- больше внимания от гида: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы
- «гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Hyundai Starex /Volkswagen Transporter, Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6–8 чел.
- Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 ₽ с чел., шоанинский храм — 200 ₽, канатная дорога — от 1400–3200 ₽ с чел.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 40 000 ₽ за 1–4 чел. + 3000 ₽ за каждого следующего участника
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, головные уборы и куртки, потому что на подъёмниках бывает ветрено
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽