Алий проводит ещё 3 экскурсии

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Домбай — душа Карачаево-Черкесии

Посетить фантастический Тебердинский заповедник и полюбоваться лучшими видами Эльбруса

Алий
Алий – представитель из Кисловодска
Недаром говорят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал».

Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3600 метров и оцените всю мощь и величие местных ландшафтов.

А еще увидите горные реки и озера с чистейшей водой, отведаете айран и хычин, услышите много интересного о кавказской природе и современной жизни региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии

Что вас ожидает

Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья
Вы проедете через перевал Гум-Баши, наслаждаясь шикарным видом на Кавказский хребет и Эльбрус. Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах ⛰️ Карачаево-Черкесии. Кроме того, остановитесь у реки Уллу-Муруджу с кристально чистой водой и посетите изумительно красивое 🤩 озеро Кара-Кель.

Домбай и завораживающие снежные пики
В живописном поселке Домбай вас ждет настоящее приключение: канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин. Карачаево-Черкесия запомнится вам не только горами и озерами, но и нашими занимательными рассказами. Вы узнаете о культуре и быте местного населения, региональной кухне 🥧 и особенностях кавказского менталитета.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 рублей с человека, канатная дорога — около 1000 рублей с человека (цена зависит от сезона).

Начало и место завершения
🚩 у колоннады
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии
Домбай — душа Карачаево-Черкесии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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