Алий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья

Вы проедете через перевал Гум-Баши, наслаждаясь шикарным видом на Кавказский хребет и Эльбрус. Полюбуетесь величественными скалами и вековыми соснами, оцените древнее ущелье Теберда и узнаете, какие дикие животные обитают в горах ⛰️ Карачаево-Черкесии. Кроме того, остановитесь у реки Уллу-Муруджу с кристально чистой водой и посетите изумительно красивое 🤩 озеро Кара-Кель.

Домбай и завораживающие снежные пики

В живописном поселке Домбай вас ждет настоящее приключение: канатная дорога, на которой можно подняться на высоту 3600 метров и оценить захватывающие дух панорамы заснеженных вершин. Карачаево-Черкесия запомнится вам не только горами и озерами, но и нашими занимательными рассказами. Вы узнаете о культуре и быте местного населения, региональной кухне 🥧 и особенностях кавказского менталитета.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 рублей с человека, канатная дорога — около 1000 рублей с человека (цена зависит от сезона).