Перевал Гум-Баши – экскурсии в Кисловодске

Найдено 46 экскурсий в категории «Перевал Гум-Баши» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«Наш путь в Домбай пройдет через завораживающий перевал Гумбаши, который достоин отдельного путешествия»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
68 отзывов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800 за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280 за всё до 6 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
«Из Кисловодска мы проедем по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши, откуда вам откроется впечатляющий вид на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
«Мы проедем через живописный перевал Гумбаши и полюбуемся седым двуглавым Эльбрусом со смотровой точки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Маршрут экскурсии Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Места притяжения перевала Гумбаши»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
«Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
«перевал Гум-Баши (Кум-Баши): Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
138 отзывов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
«Что вас ожидает: Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши»
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118 за человека
Путешествие к горным вершинам Домбая
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«По дороге на Домбай мы остановимся на перевале Гумбаши, высота которого составляет 2144 м»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Что вас ожидает: Открытия и Святыни: Исторические и духовные сокровища КБР • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип тур Домбай - Земной Рай
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Джип тур Домбай - Земной Рай
Начало: Проспект Мира 1 или от места вашего проживания
«Западный Кавказ с его Горами и реками Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 6 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800 за всё до 4 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
41503 735 за человека
Из Кисловодска - к красотам Домбая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
«Перевал Гум-Баши и Шоанинский храм»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200018 700 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Перевал Гум-Баши — дыхание дикой природы»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
47003 760 за человека
Треккинг к Бадукским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
«Мы прокатимся по одной из самых красивых дорог на Кавказе — перевалу Гумбаши»
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
«Перевал Гумбаши От вашего адреса мы отправимся к перевалу Гумбаши (Кум-Баши)»
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 200 за человека
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
«Проедете по фантастическому горному перевалу Гум-Баши»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
«Перевал Гумбаши и «Сырная пещера»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«По пути остановимся на смотровой перевала Гум-Баши с эффектными видами на Эльбрус, ещё не пробудившийся от ночного сна»
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
«Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500 за всё до 4 чел.
Домбай - путешествие в чарующий горный край
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус»
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
«восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога»
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
15 000 за всё до 4 чел.
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Перевал Гум-Баши Перевал Гум-Баши, также известный как Маринский перевал, расположен на высоте 2187 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
«Аланским коридором называется дорога в долине реки Подкумок, ведущая на перевал Гум-Баши»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Мы проедем по перевалу Гум-Баши, который достигает высоты 2144 м»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
47003 760 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Побываем на горе Кольцо, в окрестностях курортного города Кисловодск, далее наш маршрут будет пролегать через перевал Гумбаши, самый высокогорный перевал в России где проложена автомобильная дорога, высота его около 2200км над уровнем моря»
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
«Путь к Домбаю лежит через перевал Мара (Гум Баши) — одну из лучших смотровых площадок на гору Эльбрус и Главный Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с перевала Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300 за человека
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
«Смотровая площадка на перевале Гумбаши — мы предложим вам свежий кофе по-турецки, и вы насладитесь утром в горах и прекрасным видом на Эльбрус»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
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    эксклюзивного. Побывали словно в сказке. Даже величественный Эльбрус позволил нам взглянуть на него из за облаков. Аккуратный водитель, комфортный автомобиль, чувствовали себя в полной безопасности. На протяжении всего пути Александр интересовался нашим самочувствием. Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. С удовольствием будем заказывать ещё экскурсии.

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас кофе из турки, который варил на газовой горелке. Очень интересно рассказывал материал.
    Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил насЭкскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
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    речью приятно удивил нас историческими рассказами об истории Карачаево-Черкессии, Домбае и других замечательных мест, которые мы сегодня посетили. Однозначно, рекомендую экскурсии с Александром. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Превосходно!
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Время, проведëнное на экскурсии с Тамарой были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
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    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Тамары пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия на Домбай 27.05.2024).

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Экскурсия проходила с гидом-водителем Тамарой. Интересные рассказы о местных жителях, истории, обычаях на всем пути следования. Мы прошли через сырную
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    пещеру, сделать это было не легко, но возможно и оно того стоило! Поднялись к храму, преодолев более 160 ступеней. Виды в конечной точке Домбая шикарны! На канатке поднимались на сколько возможно. В начале в закрытом вагоне, потом на открытых скамейках на шесть человек. Наверху очень холодно, ледяной ветер, но можно вполне сделать отличные фото. Спускаться на открытых скамейках тоже холодно, но если одеться тепло, иметь капюшон, то не замёрзнешь. На эти виды конечно стоит посмотреть! На обратном пути нас угощали вкусным местным чаем, сыром, колбасой и конечно местным блюдом хычынами. Поездкой остались довольны! Отдельное спасибо Тамаре! Очень комфортно с ней путешествовать!

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
    Путешествие на Домбай удалось! Мы с мужем в восторге! Красивейшие виды,удобный транспорт. Гид Дмитрий внимательный и приветливый. Из его рассказов во время поездки узнали много интересного. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Гум-Баши»

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