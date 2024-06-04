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12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«Наш путь в Домбай пройдет через завораживающий перевал Гумбаши, который достоин отдельного путешествия»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
«Из Кисловодска мы проедем по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши, откуда вам откроется впечатляющий вид на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Древний храм, радиотелескоп и перевал Гумбаши»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Кисловодска)
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
«Мы проедем через живописный перевал Гумбаши и полюбуемся седым двуглавым Эльбрусом со смотровой точки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Маршрут экскурсии Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши»
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Места притяжения перевала Гумбаши»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
«Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Перевал Гумбаши — самый высокий на Кавказе: здесь полюбуемся седоглавым Эльбрусом»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
«перевал Гум-Баши (Кум-Баши): Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
«Что вас ожидает: Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши»
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«По дороге на Домбай мы остановимся на перевале Гумбаши, высота которого составляет 2144 м»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Что вас ожидает: Открытия и Святыни: Исторические и духовные сокровища КБР • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип тур Домбай - Земной Рай
Начало: Проспект Мира 1 или от места вашего проживания
«Западный Кавказ с его Горами и реками Мы проедем через перевал Гумбаши, где в хорошую погоду виден красавец Эльбрус»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Кисловодска
Групповой экскурсионный джип-тур из Кисловодска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
41503 735₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
«Перевал Гум-Баши и Шоанинский храм»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Перевал Гум-Баши — дыхание дикой природы»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к Бадукским озёрам
С опытным проводником подняться к высокогорным бирюзовым озёрам и насладиться роскошными пейзажами
Начало: у вашего отеля
«Мы прокатимся по одной из самых красивых дорог на Кавказе — перевалу Гумбаши»
5 авг в 05:00
6 авг в 05:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Обзорная экскурсия по Архызу из Кисловодска
Начало: Ваш отель
«Перевал Гумбаши От вашего адреса мы отправимся к перевалу Гумбаши (Кум-Баши)»
Расписание: Ежедневно 7:30, 7:45, 08:00
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
«Проедете по фантастическому горному перевалу Гум-Баши»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
«Перевал Гумбаши и «Сырная пещера»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«По пути остановимся на смотровой перевала Гум-Баши с эффектными видами на Эльбрус, ещё не пробудившийся от ночного сна»
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
«Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус»
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
«восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога»
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Перевал Гум-Баши Перевал Гум-Баши, также известный как Маринский перевал, расположен на высоте 2187 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
«Аланским коридором называется дорога в долине реки Подкумок, ведущая на перевал Гум-Баши»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Мы проедем по перевалу Гум-Баши, который достигает высоты 2144 м»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Побываем на горе Кольцо, в окрестностях курортного города Кисловодск, далее наш маршрут будет пролегать через перевал Гумбаши, самый высокогорный перевал в России где проложена автомобильная дорога, высота его около 2200км над уровнем моря»
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
«Путь к Домбаю лежит через перевал Мара (Гум Баши) — одну из лучших смотровых площадок на гору Эльбрус и Главный Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с перевала Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
«Смотровая площадка на перевале Гумбаши — мы предложим вам свежий кофе по-турецки, и вы насладитесь утром в горах и прекрасным видом на Эльбрус»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
- ГГалина4 июня 2024Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
- ИИрина3 июня 2024Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
- ААлександра3 июня 2024Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас кофе из турки, который варил на газовой горелке. Очень интересно рассказывал материал.
- ААлексей31 мая 2024Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ССергей28 мая 2024Превосходно!
- ЛЛем28 мая 2024Время, проведëнное на экскурсии с Тамарой были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия проходила с гидом-водителем Тамарой. Интересные рассказы о местных жителях, истории, обычаях на всем пути следования. Мы прошли через сырную
- ЛЛюдмила26 мая 2024Путешествие на Домбай удалось! Мы с мужем в восторге! Красивейшие виды,удобный транспорт. Гид Дмитрий внимательный и приветливый. Из его рассказов во время поездки узнали много интересного. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Перевал Гум-Баши»
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