ежедневно в 07:00

Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа

Джип-путешествие в мини-группе навстречу захватывающим пейзажам и интересной истории

5
9 отзывов
В компании до 6 человек и на надежном внедорожнике вы проедете по горным дорогам и бездорожью к одному из самых красивых мест Кавказа.

Вас ждут захватывающие ущелья, окутанные легендами вершины, виды заснеженного великана-Эльбруса, скалы-монахи и даже призрак.

День будет насыщен и впечатлениями, и рассказами — о Великом шелковом пути, о географии и жизни этого края.
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа
Плато Бермамыт — ощутить мощь Кавказа

Что вас ожидает

Живописные Кавминводы

Путешествие начнется с первого здания в Кисловодске, крепости 1830 года. Оттуда вы проедете мимо старых зданий и богатых зеленых ландшафтов. Послушаете рассказы гида — и тем временем покажется первая смотровая площадка на горе Баран. Отсюда вы увидите горы, окружающие сразу несколько городов Кавказских минеральных вод.

От Великого шелкового пути до наших дней

После горы Баран и ущелья реки Кичмалка наш маршрут проложен по следам легендарного шелкового пути. Вы вообразите караваны и поймете, как они выбирали места для стоянок. А также разберетесь в географии региона, откроете хроники местных поселений и золотодобытчиков.

Плато Бермамыт вдоль и поперек

Мы преодолеем бездорожье и окажемся на старейшей смотровой площадке с фантастическим видом на ущелья Домбая и Архыза, на сам Эльбрус — прямая видимость до 30 км! Неподалеку вас ждет природный амфитеатр, скальное образование полукруглой формы. А с другой стороны — скалы, издали похожие на монахов.

На обратном пути предлагаем заехать в кафе с местной кухней и отведать ароматнейших хичинов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot в группе до 6 человек
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 07:00

Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я живу в городе-курорте Кисловодске всю свою жизнь, знаю местные обычаи и необычные места. Северный Кавказ славится необычайной красотой своей природы, поэтому мы с командой гидов решили помочь всем желающим насладиться сполна всеми этими пейзажами, а заодно узнать про интересную историю некоторых мест.
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9 реальных отзывов от туристов

Ю
23 окт 2021
Повезло с погодой, видимость отличная. На плато Бермамыт невероятно красиво! Ощущения просто супер. Гид Борис - отличный рассказчик и прекрасный водитель Все понятно и грамотно рассказывает. Шутит и вообще внимателен к гостям города. От экскурсии остались очень хорошие и приятные впечатления. СПАСИБО.
В
13 окт 2021
Экскурсия супер! Очень понравились виды! Гид хороший, много говорил, много знал про историю, много шутил! Рекомендую!
А
17 сен 2021
Давно планировали попасть на плато Бермамыт и вот мечта сбылась. Ехали и удивлялись всю дорогу! Видели пастбища коров и овец, кучу красивых мест и, как вишенка на торте, конец плато Бермамыт. Это просто нечто! Спасибо Андрею за такое удивительное приключение!
Л
17 сен 2021
Гид попался просто отличный, все рассказал и показал. В дороге особо не молчал, было интересно. Горы Кавказа просто удивительные! Дух захватывает от таких высот.
Г
11 сен 2021
Очень необычные ощущения от поездки. Такой красоты не видел никогда. ) Гид приятный, душевный, хорошо все рассказывал, показывал, даже фотографировал. Наверняка вернусь сюда еще раз. )
Е
8 сен 2021
Экскурсия понравилась, сам путь может показаться скучным, хотя гид и разбавлял все рассказами и шутками, но само плато Бермамыт очень живописное. Спасибо Андрею за путешествие, советую всем плато Бермамыт.
Н
8 сен 2021
Съездила на плато бермамыт и осталась в восторге! Название передает все мои ощущения на плато! Я действительно почувствовала мощь кавказа! Красота неописуемая - огромные скалы, массивные горы, необычный "амфетеатр" и мостик на пропастью завоевали мое сердце! Андрей как гид очень хорошо показал себя, много рассказал, но про этом не нагружал лишней информацией. Он показал несколько хороших мест как фотографий и дал время нагуляться. Спасибо ему большое за поездку, всем советую!
О
2 сен 2021
Ездила на эту экскурсию со сборной группой. Нас было 4, но ощущение как будто ехала индивидуально - Андрей каждому уделял время и отвечал на все вопросы. Гид много знает и хорошо водит машину, чувствуется, что человек хорошо знает свое дело. Дорога ухабистая и длинная, но Андрей старался рассказать везде и обо всем, где мог. В конце маршрута нас ожидал очень живописный вид! Словами не передать на сколько сильно была впечатлена! Всем советую эту экскурсию!
Е
23 июля 2021
Мы очень хотели попасть на плато Бермамыт, нашли эту экскурсию и не пожалели. На сайте было написано что в 7 часов утра отправляемся из Кисловодска. По скольку мы жили в Пятигорске, нам это было очень рано. Позвонили, договорились, перенесли время на 9, нам пошли на встречу без проблем! Надо быть готовым, что дорога очень сложная - 30 км по бездорожью по горам. Но водитель Андрей очень опытный, страшно не было. По пути было много остановок с потрясными видами, рассказами и историей. По дороге вы встретите стада лошадей, коров, овец. По просьбе остановят там, где вы захотите. Ну и финальная точка - само плато, это нечто, такие виды надолго останутся в памяти!

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