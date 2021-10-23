ежедневно в 07:00

Что вас ожидает

Живописные Кавминводы

Путешествие начнется с первого здания в Кисловодске, крепости 1830 года. Оттуда вы проедете мимо старых зданий и богатых зеленых ландшафтов. Послушаете рассказы гида — и тем временем покажется первая смотровая площадка на горе Баран. Отсюда вы увидите горы, окружающие сразу несколько городов Кавказских минеральных вод.

От Великого шелкового пути до наших дней

После горы Баран и ущелья реки Кичмалка наш маршрут проложен по следам легендарного шелкового пути. Вы вообразите караваны и поймете, как они выбирали места для стоянок. А также разберетесь в географии региона, откроете хроники местных поселений и золотодобытчиков.

Плато Бермамыт вдоль и поперек

Мы преодолеем бездорожье и окажемся на старейшей смотровой площадке с фантастическим видом на ущелья Домбая и Архыза, на сам Эльбрус — прямая видимость до 30 км! Неподалеку вас ждет природный амфитеатр, скальное образование полукруглой формы. А с другой стороны — скалы, издали похожие на монахов.

На обратном пути предлагаем заехать в кафе с местной кухней и отведать ароматнейших хичинов.

Организационные детали