Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
Описание экскурсии
Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух! Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы!
Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище.
А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
- Посещение Медовых водопадов, горы Шапка, Эшкаконского водохранилища, обед оплачиваются отдельно (по желанию)
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Поедем по бездорожью
- Дополнительно оплачивается экосбор – 100 ₽
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
ежедневно в 08:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7419 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Прекрасные и только положительные впечатления от поездки! Фантастические места, а от видов захватывает дух. Дорога сложная - за время поездки погода менялась на глазах. Увидели и дождь, и солнце, и облака, накрывающие скалы. Очень повезло с проводником! Магомед - настоящий профессионал, спокойный и уверенный водитель. С любым бездорожьем справлялся мастерски.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Е
По бездорожью в салоне помотало конечно. Посередине нужен ремень безопасности.
Гид видно любит свои родные места, хорошо водит. Мне очень понравился Бермамыт, Эльбрус прекрасен. Погода конечно непредсказуемая😁
Гид видно любит свои родные места, хорошо водит. Мне очень понравился Бермамыт, Эльбрус прекрасен. Погода конечно непредсказуемая😁
Вам был полезен этот отзыв?
захватывающее и из за погоды экстримальное путешествие получилось! оооочень зрелищно и информативно! юмор и профессионализм водителя гида на высоте! спасибо! рекомендую!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Катались по бездорожью на УАЗике. Слушали рассказы Алима. Было очень весело и познавательно его слушать. Горы невероятные, дорога невероятная (советую не есть перед поездкой). Очень советую после гор съездить на медовые водопады и скатиться на зиплайне. Отличная разгрузка после горных видов и драйва на бездорожье. Алим даже подвез нас до кафе, где мы уставшие и довольные поужинали.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень крутое путешествие получилось, невероятные виды на горные вершины и ущелья, дорога до плато — вообще отдельная история. ехали под Мияги, так что вайб Кавказа полностью был прочувствован, фотографии не передают то, что видели глаза, но дают общую картину, все же лучше приехать и увидеть это самим.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Это было одно из самых запоминающихся путешествий за последнее время! Плюсы:
- Маленькая группа. Никакой суеты и толп, как в больших экскурсионных автобусах - Невероятные виды. Каждый поворот — новая фотка
- Маленькая группа. Никакой суеты и толп, как в больших экскурсионных автобусах - Невероятные виды. Каждый поворот — новая фотка
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Плато Бермамыт - край скал и облаков: из Кисловодска в мини-группе»
Групповая
до 18 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
7200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Покорить плато Бермамыт
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Путешествие на плато Бермамыт обещает незабываемые виды и захватывающие истории. Узнайте о 40 цветах Эльбруса и посетите Долину нарзанов
Сегодня в 08:00
12 авг в 08:00
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
4000 ₽ за человека