Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе

Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато

5
1 отзыв
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Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух! Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы!

Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки.

А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
  • В стоимость включены трансфер от места вашего проживания и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)
  • Входной билет на Медовые водопады (60-100 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
  • Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)

ежедневно в 07:00, 07:15 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:15 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антонина
18 окт 2023
Это было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гид Аслан на комфортной Тойоте. Переживали на счет дороги и предвкушали дикую тряску, но на деле за рассказами и с невероятной красотой вокруг даже и не заметили, как пролетело время. Мы постоянно ощущали, как о нас заботятся: нужна остановка - пожалуйста; хотите красивое фото - пойдемте, покажу и сниму (Аслан просто мастер); проголодались, но еще не все посмотрели - идите погуляйте, пока за вас закажут и приготовят хычины. И это только некоторые детали. От видов гор на закате даже слезы наворачивались, так было красиво и величественно. На обратной дороге бонусом было усыпанное звездами небо и остановка для загадывания желаний и, конечно, фото на память. Огромное человеческое спасибо за такую организацию путешествия! Не пожалели ни на секунду.
Это было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гидЭто было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гидЭто было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гидЭто было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гидЭто было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гидЭто было потрясающе «от» и «до». От места проживания нас забрал абсолютно вежливый и внимательный гид

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