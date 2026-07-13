21 отзыв оставили туристы

Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике. В дороге вам откроются шикарные виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. А достигнув Бермамыта, вы будете покорены величием, мощью и красотой местных панорам! Перед вами предстанут горы Бештау, Машук и Верблюд и сам гордый Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом. Обязательно возьмите с собой телефон с полной зарядкой и свободной памятью — фотографий будет много! Мы знаем лучшие места для фото и с радостью поможем вам сделать отличные снимки!
Погружение в местную жизнь
Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью и узнаете о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело и комфортно!
Организационные детали
Есть три варианта этой экскурсии: 1 — встреча рассвета на плато Бермамыт (+2000 ₽) время выезда в 2:30 2 — стандартная дневная экскурсия — время выезда 7:00-12:00 3 — закат на плато Бермамыт — время выезда 15:00
По пути можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата 3000 ₽), в Пятигорске и Железноводске (доплата 4000 ₽). Так же мы можем встретить вас на въезде в г. Кисловодск, если приедете на такси.
На встречу рассвета забираем только из Кисловодска!
В летний период экскурсия проводится в любую погоду, поэтому отмена заказа в случае непогоды исключительно в ответственности путешественника
В зимнее время экскурсия проводится не всегда — бывает закрыта дорога из-за снежных заносов, уточняйте, пожалуйста, у гида перед бронированием
За доплату возможно дополнить программу посещением Долины Нарзанов и аула Хасаут. Стоимость — 3500 ₽
Экскурсия не рекомендована детям до 5 лет, беременным, людям с проблемами сердца или повышенным давлением
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16106 туристов
Добрый день дорогие путешественники!
Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении.
Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами. читать дальшеуменьшить
Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно.
На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги.
Я ценю каждый день, который вы нам доверили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 278 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маша
Это было невероятно прекрасно! Очень повезло с погодой. Виды невероятные. Уезжать не хотелось. Хотелось впитывать глазами каждый кусочек природы. Народу очень мало, тихо, спокойно. Наш экскурсовод-водитель Владимир прекрасно довез нас читать дальшеуменьшить
до плато, по дороге рассказывал интересности, на обратном пути мы попали в грязь и застряли, это было отдельным приключением) нам сразу пришли на помощь, вытащили и мы красивые и в этой грязи(ну не мы-машина) с гордостью поехали дальше. Когда въехали в город - все взгляды принадлежали нам) Отдельно хотелось бы написать о таких моментах, которые могут быть важны. Дорога два часа туда-два обратно. Трясёт хорошенечко-бездорожье,будьте к этому готовы) Берите с собой спф крем. Обгореть за 10 минут ток так. Туалет по пути есть один сельский и на самом плато такой же) берите с собой салфеточки) Кафешка на плато есть-можно перекусить. Прислушивайтесь к экскурсоводу если он корректирует время - ему виднее, когда лучше ехать) Спасибо большое Владимиру за такой чудесный день, вернемся к вам за другими экскурсиями обязательно.
+1
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М
Максим
Съездить в Бермамыт нам рекомендовали родственники. Честно говоря мы совсем не знали что нас ждёт. Ездили мы с Владимиром. Само плато, природа, горы - всё красиво и впечатляюще! Сама дорога читать дальшеуменьшить
до плато это само по себе приключение. Нам в принципе повезло что мы попали туда в это время года, обычно возят туда с конца апреля. Но зима была малоснежная и стали возить раньше. Было достаточно экстремально, как таковой дороги там нет - бездорожье. Туда проедет только подготовленная машина, только благодаря мастерству Владимира мы нигде не застряли и успешно вернулись домой)
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И
Ирина
С командой Андрея мы были в 4 поездках. Неописуемая красота местного края. Всем рекомендую по возможности посетить. При заказе поездки на мой взгляд очень важно кто Вас сопровождает. Из команды Андрея рекомендую Алексей и Сергея(которые моложе), отличные ребята, хорошие рассказчики. Безопасное и комфортное вождение машины.
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Людмила
Ездили 8 октября с гидом Сергеем на закат 🌅 Изначально собирались на рассвет и спасибо организатору Андрею, что он нас отговорил от этой идеи, потому что утром было очень холодно читать дальшеуменьшить
и мы бы превратились с первыми лучами солнца в сосулек 😂 Сергей профессиональный водитель по бездорожью, с ним можно расслабиться и наслаждаться видами пока УАЗ перебирается с кочки на кочку) Закат на Бермамыте это просто что-то на космическом! Путешественники берите с собой термос с чаем (или с чем то еще 😉), плед, хорошее настроение и вкусняшки!
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Н
Наталья
С четвертого приезда наконец удалось побывать на плато Бермамыт. Невероятно счастливы. С этой командой ездили второй раз, что уже говорит о многом. Владимир, наш гид на плато, замечательный, в общении читать дальшеуменьшить
легкий и ненавязчивый, попутно рассказывает много разных интересных фактов. Отдельная тема - дорога! По отзывам она итак "не гладкая", но в наше время межсезонья, это был незабываемый "аттракцион". Да, сначала было страшновато, но уверенность и спокойствие Владимира даёт понимание, что руль и вы в надёжных руках. Кому как, но нам очень понравилась именно езда по бездорожью, для нас это было экстремально и захватывающе. Плато Бермамыт это конечно захватывающие виды, испытываешь непередаваемые эмоции, видя кавказский хребет на горизонте, и каменные образования плато, которые природа как будто построила из камней и кирпичиков. Если повезёт, увидите Эльбрус во всей красе, у нас спрятался в облаках. Любителям атмосферных фотографий и незабываемых впечатлений к посещению обязательно! Команду гидов рекомендуем.
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А
Анна
Всё отлично! Ездили на закат. Виды потрясающие, впечатления неизгладимые!!! Эльбрус нам, правда, не показался, накрылся тучкой, но и без него было на что посмотреть. Ездили с гидом Сергеем. Очень непринужденно, с читать дальшеуменьшить
юмором рассказывал о местах, местных жителях, их нравах и обычаях. Отличный водитель. Привез на место нас заранее, мы успели походить, погулять, насладиться пейзажами до массового скопления народа. Многие пишут, что адова дорога. Да, трясет на ухабах, но терпимо. Думала, будет хуже. Берите с собой теплые вещи - на плато холодно. Рекомендую всем! Очень красивое место!
+1
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