21 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!

Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса

4.7
21 отзыв
Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт покорит вас скалистыми склонами, альпийскими лугами и причудливо изрезанными горными ⛰️ долинами.

Вы не только насладитесь невероятными панорамами, но и услышите самое интересное о местных традициях, природе и менталитете.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 7 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды
Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике. В дороге вам откроются шикарные виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. А достигнув Бермамыта, вы будете покорены величием, мощью и красотой местных панорам! Перед вами предстанут горы ⛰️ Бештау, Машук и Верблюд 🐪 и сам гордый Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом.

Погружение в местную жизнь
Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью и узнаете о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне 🥧, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело 🥳 и комфортно!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы можем встретить на Бермамыте рассвет (выезд в 02. 00) или закат (выезд в 15. 00)
  • По пути можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
Напишите мне

21 отзыв оставили туристы

10 октября 2020
Выбирал экскурсовода по многочисленным положительным отзывам на Tripster. В итоге - был не Андрей, а другой человек - водитель. Получилась не экскурсия, а поездка без пояснений и рассказов про места поездки. Не многословная поездка, а не экскурсия... Экскурсия и так дорогая, а просто как поездка на Плато - не стоит того
8 октября 2020
Впечатления от самой экскурсии незабываемые... Водитель профессионал в плане вождения автомобиля, но не как гид. Отзывы на сайте читали об одном гиде, в итоге с нами поехал другой человек. Не ведитесь на то что пишут на сайте.
Андрей
Ответ гида:Очень жаль, что так произошло! Отзывы на сайте есть о всех наших гидах, они в совершенстве знают и могут очень интересно рассказать о местах которые мы посещаем! Возможно сказался ранний выезд, что не оправдывает нас. Я знаю, что каждый из наших ребят от души старается провести экскурсию на 100%. Мне искренне жаль, что поездка не до конца оправдала Ваши ожидания. С уважением, Андрей.
6 октября 2020
Все было прекрасно, кроме погоды: холодновато было. Но все равно виды восхитительные, красота! Довезли нас в целости и сохранности, дорога была относительно лёгкой благодаря мастерству водителя. Время пролетело незаметно, остались на память прекрасные фотографии 🔥 Компания у нас была от 8 лет до 80. Всем понравилось
3 октября 2020
Описать словами это сложно: восторг, фантастика, кайф. Если вы ищите экскурсовода - берите Андрея, не прогадаете. Человек всей душой любит эти места и рассказывает о них с азартом и воодушевлением, при этом он не навязчив, обходителен и с ним просто интересно. Нам был подобран маршрут, учитывая все наши пожелания и даже больше. Складывалось впечатление, что нас понимают с полу слова. Андрей, осталось еще много мест которые мы бы хотели посетить в окрестностях Мин. вод и только с Вами.
1 октября 2020
Большое спасибо Анатолию за отличную экскурсию! Нам все очень понравилось, было весело и интересно, а время вообще пролетело незаметно. Анатолий нам все показал, рассказал, фотографировал, вместе с нами лазил по скалам для подстраховки, создавал замечательную атмосферу всю поездку:) Само плато оказалось очень красивым, мы поездили по нескольким основным точкам, но по нашим пожеланиям мы могли останавливаться в любом месте, что очень удобно для тех, кто любит много фотографироваться, как мы)Обязательно будем рекомендовать друзьям посетить это место!
30 сентября 2020
Поездка на Бермамыт получилась замечательная, Андрей сделал все и даже больше для того, чтобы она была приятной и запоминающейся! Тем, кто ждет не выдуманных гидами примет, а встречи с подлинным Бермамытом, ехать стоит на все 150%: звезды ночью, золотой рассвет на плато, тишина над бездонным обрывом, потрясающие инопланетные пейзажи - всего не перечислить! Если вы хотите по-настоящему "инсайдерскую" экскурсию - то это точно к Андрею, он великолепно знает и дорогу, и горы, и местную жизнь, показал замечательные виды, которые самостоятельно я бы ни за что не углядела, провел буквально за руку по интересным местам, согрел ночью чаем, рассказал об округе. В результате общее ощущение - как от поездки с надежным другом. Спасибо!!!
29 сентября 2020
Спасибо огромное гиду Андрею за экскурсию! Было очень интересно и комфортно в общении. Андрей быстро давал обратную связь ещё до начала экскурсии по организационным моментам. Мы ездили встречать рассвет. В назначенное время гид ожидал нас около нашего отеля. Всю дорогу Андрей нам рассказывал интересные истории о местных жителях, традициях, природе и т. д. Дорога была комфортной на сколько это возможно на бездорожье. Нам очень повезло с погодой, было потрясающее звездное небо, очень красивый рассвет. Зрелище невероятное. Андрей напоил нас вкуснейшим травяным чаем. Показал нам ещё несколько красивейших мест. Подсказывал нам где лучше сфотографироваться и предлагал всегда нам свою помощь. На обратном пути мы несколько раз останавливались что бы полюбоваться видами Эльбруса и стадами лошадей. В общем Андрей организовал все на высшем уровне. С удовольствием могу порекомендовать его как гида всем своим знакомым. Данная поездка подойдёт для всех, кто приезжает в Кисловодск. Это непередаваемые и не забываемые впечатления! Спасибо!
28 сентября 2020
Спасибо за экскурсию, все прошло отлично. Андрей подъехал в к нам в назначенное время. Добрались до плато без приключений. Много по пути рассказывал... В общем мы остались довольны. Рекомендуем.
28 сентября 2020
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид. При этом поездка не ограничилась только встречей рассвета. когда солнце встало, мы покатались по плато и увидели много сказочных мест, где приятно фотографироваться или просто наслаждаться видом.
27 сентября 2020
Великолепная экскурсия для тех кто ценит природу, кто едет за ощущением баланса от обнуления до высшей подзарядки. Моя душа замирала от счастья, кажется выросли крылья за спиной после этой экскурсии. Все началось ночью, мы с подругами решили увидеть рассвет, незабываемые ощущения от звездного неба, как в книге Маленькиц принц "Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою". Так близко, словно ковер - дотянуться рукой и загадать желание. В пути на подъем мы встретили лису и через какое-то время зайца, шустро перескакивающего от света фар. И вот мы на вершине, не понимая где ты, но ощущая чистейший воздух и замирая от растворяющей темной мглы, которая на глазах растворялась и вот из гор уже встает зарево и подсвечивает небо, и тут эта мощь медленно поднимаясь, своими лучами освящаешь Эльбрус, да немного, нам повезло частично погоду предугадать невозможно, но даже это запечатлило сердце. Стоя над пропастью на участке гор, я думала что Жизнь это здесь и сейчас, остановить суету внутри, поверить в себя, протягивая руку чудесному экскурсоводу для прохода к смотровой площадке, он же был наш профессиональный водитель и экскурсовод заботился о нас с самого начала пути, так мило извиняясь за кочки которые неизбежны))), разливая травяной чай ранним утром, чтобы согреться не говоря уже о теплых куртках, которые спасли от холода на рассвете, ведь мы нарядились для фото, не смотря на предупреждение, ну девочки что уж там:) Я благодарю за организацию, за внимание это был самый незабываемый День моего Рождения. Шампанское в горах и танцы на фоне природы НЕЗАБЫВАЕМО. Спасибо.
24 сентября 2020
Очень красивые места, но по сути это никакая не экскурсия, а трансфер, нас просто довезли до плато и привезли обратно в Кисловодск. Никакой истории рассказано не было совсем, вот вообще ни единого слова. Поболтали мы в пути за жизнь, конечно, мило, но за такие деньги беседу не стоит заказывать.
23 сентября 2020
Ездили на плато вместе с Сергеем. Места потрясающие, а закат там, один из самые великолепных, что удавалось видеть в жизни) Приятно, что за нас все переживали, когда мы спокойно фотографировались на краю обрыва. Но мы с экстримом дружим) Получается, что на плато есть всего два часа, чтобы всё увидеть и впитать. Хотелось бы, чтобы времени было побольше
18 сентября 2020
Отличная природная экскурсия. Внимательный и доброжелательный гид покажет наилучшие точки осмотра плато и удачных фотографий.
12 сентября 2020
Экскурсия действительно фантастичная. Мы приехали на плато затемно, увидели Млечный путь и звездное небо во всей красе, зрелище удивительное и прекрасное; внизу, в городе увидеть такое просто невозможно. А когда начало светать, от красоты этого места захватило дух. Эльбрус с этого места виден как на ладони, его снежные вершины после восхода окрасились в нежно-розовый цвет, невероятно живописно! Наш гид и водитель Андрей - прекрасный рассказчик, по дороге ненавязчиво давал нам интересную информацию и отвечал на наши вопросы. Андрей провел нас по всему плато, показал свои любимые места на этом удивительном плато, а также показал лучшие места для фотосъемки. А еще угостил горячим чаем с горными травами, что было очень кстати, т. к. в ночное и утреннее время в горах достаточно прохладно (так что не забудьте теплые курточки!) Дорога до плато не очень дальняя, но мягко говоря неровная, поэтому лучше все-таки выбираться туда в сухую погоду, но даже если и пройдет дождь - Андрей прекрасный водитель, так что можно смело положиться на него. И кроме того, по дороге можно увидеть столько всего интересного: и огромные отары овец, табуны лошадей с маленькими жеребятами, разноцветных коров, как будто сошедших с рекламы, орлов и соколов. А еще нам очень повезло, и мы увидели охотящихся лису и сову. В общем, если у вас есть сомнения - ехать или нет на Бермамыт с Андреем, отбросьте их, вы не пожалеете!
10 сентября 2020
Побывали на плато Бермамыт. Сказать, что мы в восторге, значит ни чего не сказать. Восхищение, которое вызывает открывающийся вид, не передать словами. И все это благодаря нашему гиду и великолепному водителю Андрею. Его мастерство и умение в преодоление сложных участков, когда совершенно не было видно дороги, оставили неизгладимое впечатление. Андрей показывал нам самые интересные места и смотровые площадки. Его восхищение этим местом передалось и нам. Спасибо огромное этому замечательному человеку.
Ещё 6 отзывов

Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
От 8 000
8 часов
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
7 отзывов
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
От 12 000
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
13 000
12 часов
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Закат на горе Кабан
От 2 800
3 часа
Закат на горе Кабан
Полюбоваться Кисловодском с высоты птичьего полета и познакомиться с историей края
Загадочный Худесский лабиринт
От 9 600
10 часов
Загадочный Худесский лабиринт
Посетить одно из самых удивительных мест Кавказа и насладиться видами Эльбруса

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
39 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
Волшебный Кисловодск
3 250
2.5 часа
Волшебный Кисловодск
21 отзыв
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена