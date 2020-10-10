21 отзыв оставили туристы

Захватывающие дух виды
Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике. В дороге вам откроются шикарные виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. А достигнув Бермамыта, вы будете покорены величием, мощью и красотой местных панорам! Перед вами предстанут горы ⛰️ Бештау, Машук и Верблюд 🐪 и сам гордый Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом.
Погружение в местную жизнь
Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью и узнаете о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне 🥧, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело 🥳 и комфортно!