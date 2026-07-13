21 отзыв оставили туристы

Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт покорит вас скалистыми склонами, альпийскими лугами и причудливо изрезанными горными долинами. Вы не только насладитесь невероятными панорамами, но и услышите самое интересное о местных традициях, природе и менталитете.

Описание экскурсии

Захватывающие дух виды

Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике. В дороге вам откроются шикарные виды на альпийские луга и дикие пастбища коров, лошадей и овец. А достигнув Бермамыта, вы будете покорены величием, мощью и красотой местных панорам! Перед вами предстанут горы Бештау, Машук и Верблюд и сам гордый Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом.

Обязательно возьмите с собой телефон с полной зарядкой и свободной памятью — фотографий будет много! Мы знаем лучшие места для фото и с радостью поможем вам сделать отличные снимки!

Погружение в местную жизнь

Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью и узнаете о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, я расскажу о кавказских традициях, обычаях и кухне, помогу понять местный менталитет и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело и комфортно!

Организационные детали

Есть три варианта этой экскурсии:

1 — встреча рассвета на плато Бермамыт (+2000 ₽) время выезда в 2:30

2 — стандартная дневная экскурсия — время выезда 7:00-12:00

3 — закат на плато Бермамыт — время выезда 15:00

По пути можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Как проходит экскурсия