21 отзыв оставили туристы

Великолепная экскурсия для тех кто ценит природу, кто едет за ощущением баланса от обнуления до высшей подзарядки. Моя душа замирала от счастья, кажется выросли крылья за спиной после этой экскурсии. Все началось ночью, мы с подругами решили увидеть рассвет, незабываемые ощущения от звездного неба, как в книге Маленькиц принц "Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою". Так близко, словно ковер - дотянуться рукой и загадать желание. В пути на подъем мы встретили лису и через какое-то время зайца, шустро перескакивающего от света фар. И вот мы на вершине, не понимая где ты, но ощущая чистейший воздух и замирая от растворяющей темной мглы, которая на глазах растворялась и вот из гор уже встает зарево и подсвечивает небо, и тут эта мощь медленно поднимаясь, своими лучами освящаешь Эльбрус, да немного, нам повезло частично погоду предугадать невозможно, но даже это запечатлило сердце. Стоя над пропастью на участке гор, я думала что Жизнь это здесь и сейчас, остановить суету внутри, поверить в себя, протягивая руку чудесному экскурсоводу для прохода к смотровой площадке, он же был наш профессиональный водитель и экскурсовод заботился о нас с самого начала пути, так мило извиняясь за кочки которые неизбежны))), разливая травяной чай ранним утром, чтобы согреться не говоря уже о теплых куртках, которые спасли от холода на рассвете, ведь мы нарядились для фото, не смотря на предупреждение, ну девочки что уж там:) Я благодарю за организацию, за внимание это был самый незабываемый День моего Рождения. Шампанское в горах и танцы на фоне природы НЕЗАБЫВАЕМО. Спасибо.