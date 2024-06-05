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Нам удалось побывать в таких укромных уголках, о которых туристу и мечтать не приходится. Если вы любите природу, эту экскурсию пропустить никак нельзя. И именно в этой поездке удалось закрыть все гештальты, связанные с так часто публикуемыми фото/видео в социальных сетях.