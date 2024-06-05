Экскурсии на Бермамыт из Кисловодска

Найдено 55 экскурсий в категории «Плато Бермамыт» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
137 отзывов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«По дороге на плато Бермамыт вы увидите пасущиеся стада лошадей и цветущие альпийские луга, послушаете истории про местные обычаи и восхититесь красотой нашей природы»
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
130 отзывов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
«И наконец нас ждет главная цель нашей поездки: плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
31 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Бермамыт: плато с видом на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
57 отзывов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200 за человека
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
«Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
«Тропами авантюристов из прошлого мы отправимся к плато Бермамыт»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Дорога из Кисловодска до плато Бермамыт займёт 1,5–2 часа»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600 за человека
Древнее плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
«По пути на Бермамыт мы заедем в заброшенный средневековый аул, где поговорим о шелковом пути и о древних скифских гробницах»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500 за всё до 7 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
206 отзывов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
«Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике»
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Эта поездка — альтернатива популярным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«30 вы прибываете на Бермамыт, чтобы поприветствовать новый день в непередаваемой красоте»
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Начало: В Кисловодске
«Затем направимся на плато Бермамыт, которое по красоте ничем не уступает знаменитым скалам Аризоны и Гранд-Каньону»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 600 за человека
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Туда, где рождаются грозы и кудрявятся облака
Начало: На проспекте Первомайский
«Плато Бермамыт — это часть Скалистого хребта, разделённого на два уступа»
10 июня в 08:00
3 600 за человека
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
«На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
«Наконец-то, через 2-3 часа после старта, мы приближаемся к Бермамыту»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
«Бермамыт и фантастические панорамы»
Завтра в 04:00
9 июня в 04:00
12 800 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие на русский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
13 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Кавказа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт в мини-группе день/закат
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
253 отзыва
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
«Захватывающие дух виды Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья»
Расписание: 7:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420 за человека
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
439 отзывов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Программа: Плато Бермамыт Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 02:30
от 3 200 за человека
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
Поразиться панорамам Эльбруса и Кавказского хребта и услышать старинные истории края
Начало: По договоренности
«Дорога к плато Бермамыт станет отдельным джип-приключением»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 800 за всё до 6 чел.
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«Увидев однажды Бермамыт, его окрестности и виды на Кавказские горы с королем Эльбрусом, люди часто возвращаются сюда вновь»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 3 200 за человека
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Джип-путешествие в мини-группе навстречу захватывающим пейзажам и интересной истории
Начало: у вашего отеля в Кисловодске
«Плато Бермамыт вдоль и поперек»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
от 12 800 за всё до 6 чел.
Легендарный Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
46 отзывов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
«Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта»
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
Бермамыт - плато над облаками
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
117 отзывов
Бермамыт - плато над облаками
Начало: Место вашего проживания
«Плато Бермамыт является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на Кавказский хребет во главе с величественным Эльбрусом»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 14:00
40003 200 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
16 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Начало: Кисловодск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
45003 600 за человека
Бермамыт: красивейшие плато на закате
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Бермамыт: красивейшие плато на закате
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Что вас ожидает: Путь на плато Бермамыт неблизкий и занимает около двух часов, однако непростая дорога стоит того»
Расписание: Каждый день в 13.30
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
15 000 за всё до 4 чел.
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
«Вот некоторые из причин, зачем едут на плато Бермамыт»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
«Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт»
Завтра в 07:00
9 июня в 06:00
от 25 000 за всё до 6 чел.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: у вашего отеля
«Бермамыт — высокогорное плато, которое называют «балконом перед Эльбрусом»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2800022 400 за всё до 7 чел.
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
Начало: По договоренности
«Об экскурсии С плато Бермамыт (высота почти 2600 м»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7.5 часов
11 отзывов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до плато, полюбуемся видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, Скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 333 за человека
Джип-тур на плато Бермамыт
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Кисловодск, по договоренности
«Об экскурсии Плато Бермамыт — местный Гранд-Каньон, где высота обрывов достигает до 170 метров высотой»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы на Плато Бермамыт из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Тур в горы на Плато Бермамыт из Кисловодска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 800 за человека
Волшебная природа Приэльбрусья
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
«Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Кисловодска до плато Бермамыт, нарзанных источников и фермы альпак»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2400020 400 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
Проехать секретной дорогой к «скрученному утёсу» и насладиться неземными пейзажами в мини-группе
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Приготовьтесь к путешествию до высшей точки нашего региона — плато Бермамыт — 2597 метров н»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 000 за человека
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
«К плато Бермамыт ведет непростая, но очень живописная дорога»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
    Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
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    группе, которая едет на плато, потом - к группе на прогулку. В итоге получилось практически бесшовно совместить две поездки, каждая из которых оставила массу положительных впечатлений. Спасибо!

  • н
    наталья
    5 июня 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • Л
    Леонид
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Просто красиво. Советую всем.
  • С
    Сюзанна
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Никита
    4 июня 2024
    На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
    Отличная экскурсия, экскурсовод Андрей показал себя профессиональным водителем и интересным рассказчиком.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
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    но в целом рассказывает всё по делу, дозированно. Дорога действительно неровная, будьте готовы потрястись. Но самое главное – это обалденные виды 😍 ради них можно все стерпеть.

    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Бесподобная экскурсия! Красивейшие виды и суперпрофессиональный гид! Семен, спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
    Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
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    Нам удалось побывать в таких укромных уголках, о которых туристу и мечтать не приходится. Если вы любите природу, эту экскурсию пропустить никак нельзя. И именно в этой поездке удалось закрыть все гештальты, связанные с так часто публикуемыми фото/видео в социальных сетях.

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Древнее плато Бермамыт
    Огромная благодарность Ивану за великолепно организованную экскурсию! Получилось мини-путешествие- перезагрузка! Оно явно останется надолго внутри каждого участника нашей группы!)Такой основательный
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    подход и любовь к своему делу, очень внимательное отношение к участникам, максимальная забота о безопасности и комфорте, вкусно представленная информация обо всех увиденных красотах, огромное количество исторических фактов, искромётное чувство юмора- всё это намекает на то, что следующая экскурсия по данному направлению будет только в сопровождении Ивана! 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Плато Бермамыт»

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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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