1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
«По дороге на плато Бермамыт вы увидите пасущиеся стада лошадей и цветущие альпийские луга, послушаете истории про местные обычаи и восхититесь красотой нашей природы»
Завтра в 15:30
9 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: смотровые площадки и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных красот и исторических рассказов на пути к плато Бермамыт, где вас ждет восхитительный вид на Эльбрус
Начало: В любой точке Кисловодска
«И наконец нас ждет главная цель нашей поездки: плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Путь на Бермамыт (2-2,5 часа): КМВ, Карачаево-Черкессия, смотровые точки»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Расположенное на высоте 2600 метров плато Бермамыт подарит пейзажи горы Бештау, Машук, Верблюд и, конечно, самого Эльбруса»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Бермамыт: плато с видом на Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
«Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
«Тропами авантюристов из прошлого мы отправимся к плато Бермамыт»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Дорога из Кисловодска до плато Бермамыт займёт 1,5–2 часа»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 14:30
45003 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Бермамыт: Панорама Эльбруса и древние легенды
Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Начало: По договоренности
«По пути на Бермамыт мы заедем в заброшенный средневековый аул, где поговорим о шелковом пути и о древних скифских гробницах»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на внедорожнике к плато Бермамыт: природа и культура Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к плато Бермамыт, где скалистые склоны и альпийские луга сливаются с богатой культурой и традициями
Начало: По договоренности
«Путь из Кисловодска на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельном и подготовленном для путешествия внедорожнике»
Завтра в 07:00
9 июня в 03:00
1425012 825₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Начало: Где удобно
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина Нарзанов в мини-группе
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
«Эта поездка — альтернатива популярным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь
Начало: по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«30 вы прибываете на Бермамыт, чтобы поприветствовать новый день в непередаваемой красоте»
Завтра в 03:00
9 июня в 03:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Начало: В Кисловодске
«Затем направимся на плато Бермамыт, которое по красоте ничем не уступает знаменитым скалам Аризоны и Гранд-Каньону»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Туда, где рождаются грозы и кудрявятся облака
Начало: На проспекте Первомайский
«Плато Бермамыт — это часть Скалистого хребта, разделённого на два уступа»
10 июня в 08:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике
«На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту
«Наконец-то, через 2-3 часа после старта, мы приближаемся к Бермамыту»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре карачаевского народа
Начало: У вашего отеля
«Бермамыт и фантастические панорамы»
Завтра в 04:00
9 июня в 04:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Плато Бермамыт — одна из лучших смотровых площадок Кавказа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Групповой джип-тур на плато Бермамыт: день или закат
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт с панорамой на Эльбрус и окрестные вершины
Начало: Заберём от места проживания в Кисловодске
«Захватывающие дух виды Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья»
Расписание: 7:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
38003 420₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур из Кисловодска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Русская Исландия - плато Бермамыт (рассвет, день или закат)
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Программа: Плато Бермамыт Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 02:30
от 3 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур на Бермамыт - раствориться в природе Кавказа
Поразиться панорамам Эльбруса и Кавказского хребта и услышать старинные истории края
Начало: По договоренности
«Дорога к плато Бермамыт станет отдельным джип-приключением»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«Увидев однажды Бермамыт, его окрестности и виды на Кавказские горы с королем Эльбрусом, люди часто возвращаются сюда вновь»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Джип-путешествие в мини-группе навстречу захватывающим пейзажам и интересной истории
Начало: у вашего отеля в Кисловодске
«Плато Бермамыт вдоль и поперек»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
от 12 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия «Легендарный Бермамыт» с панорамой Эльбруса
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт ждет вас: откройте панорамы Эльбруса и тайны карстовых пещер
Начало: От вашего отеля
«Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта»
Расписание: Ежедневно: 07.45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Бермамыт - плато над облаками
Начало: Место вашего проживания
«Плато Бермамыт является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий вид на Кавказский хребет во главе с величественным Эльбрусом»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 14:00
40003 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт в мини-группе
Начало: Кисловодск
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
45003 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Бермамыт: красивейшие плато на закате
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
«Что вас ожидает: Путь на плато Бермамыт неблизкий и занимает около двух часов, однако непростая дорога стоит того»
Расписание: Каждый день в 13.30
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка на плато Бермамыт в компании собаки Панды
Побывать «там, где парит душа», и зарядиться яркими впечатлениями вместе с четвероногим спутником
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
«Вот некоторые из причин, зачем едут на плато Бермамыт»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
«Природные шедевры «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности на плато Бермамыт»
Завтра в 07:00
9 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: у вашего отеля
«Бермамыт — высокогорное плато, которое называют «балконом перед Эльбрусом»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2800022 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный джип-тур на плато Бермамыт
Начало: По договоренности
«Об экскурсии С плато Бермамыт (высота почти 2600 м»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Добравшись до плато, полюбуемся видами на Малый Бермамыт, Большой Бермамыт, Скалы-монахи, Амфитеатр, мост над пропастью, лавочку счастья»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 333₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур на плато Бермамыт
Начало: Кисловодск, по договоренности
«Об экскурсии Плато Бермамыт — местный Гранд-Каньон, где высота обрывов достигает до 170 метров высотой»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт из Кисловодска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Волшебная природа Приэльбрусья
Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
«Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Кисловодска до плато Бермамыт, нарзанных источников и фермы альпак»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2400020 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт и Эшкаконское водохранилище за один день
Проехать секретной дорогой к «скрученному утёсу» и насладиться неземными пейзажами в мини-группе
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Приготовьтесь к путешествию до высшей точки нашего региона — плато Бермамыт — 2597 метров н»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - сокровище Карачаево-Черкесии
Причудливые скалы, лучшие виды на Эльбрус и местные легенды на автомобильной экскурсии
«К плато Бермамыт ведет непростая, но очень живописная дорога»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
- ннаталья5 июня 2024Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
- ЮЮлия5 июня 2024Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
- ЛЛеонид5 июня 2024Просто красиво. Советую всем.
- ССюзанна5 июня 2024Отличная экскурсия! Семен интересно и по простому рассказал об основных точках маршрута и отвечал на все вопросы, пофотографировал на всех локациях и посоветовал какие маршруты еще посетить) Проехали по горным дорогам, погуляли по цветочным полям и насладились великолепными видами! Однозначно, рекомендасьен😊
- ННикита4 июня 2024Отличная экскурсия, экскурсовод Андрей показал себя профессиональным водителем и интересным рассказчиком.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
- ООльга3 июня 2024Бесподобная экскурсия! Красивейшие виды и суперпрофессиональный гид! Семен, спасибо большое!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
- ЕЕлена29 мая 2024Огромная благодарность Ивану за великолепно организованную экскурсию! Получилось мини-путешествие- перезагрузка! Оно явно останется надолго внутри каждого участника нашей группы!)Такой основательный
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Плато Бермамыт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Плато Бермамыт" можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 3 200 до 31 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2760 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 55 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Плато Бермамыт», 2760 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август