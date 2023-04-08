Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день

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Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
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Что вас ожидает:

  • Водопад Адай-Су
  • Чегемская теснина
  • Чегемские водопады
  • Парадром Fly-Чегем
  • Селение Эль-Тюбю
  • Дом - усадьба Кайсына Кулиева
  • Город мёртвых
  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если описать это путешествие тремя словами то это - невероятное разнообразие пейзажей! Приготовьтесь преодолеть вьющиеся дороги горного перевала, полюбоваться хрустальными струями многочисленных водопадов, пройтись по отвесным берегам горного озера, исследовать древние склепы и совершить полёт на параплане среди горных вершин одного из красивейших ущелий Кавказа! Такого количества красоты за один день вы точно еще не видели!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Стоимость полёта на параплане
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Водопады
Чегемские водопады
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