Экскурсия в мини-группе из Кисловодска подарит вам незабываемые впечатления от красоты Кабардино-Балкарии.Участники смогут увидеть величественные Чегемские водопады, наблюдать за парапланеристами над ущельем и, при желании, совершить полёт.Путешествие включает посещение горного

села Эль-Тюбю с его историческими башнями и храмами, а также древнего некрополя на высоте более 3500 метров. В завершение экскурсии гости насладятся видом на изумрудное озеро Гижгит и посетят мемориальный комплекс «Книга в камне»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа раскрывает свою красоту в полной мере, а комфортные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.