Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы.
Красота водопадов, парапланеристы над ущельем, древние сторожевые башни, средневековый некрополь, живописный перевал, изумрудное озеро — зрелище незабываемое.
Вдобавок ко всему, вы побываете в мемориальном комплексе «Книга в камне» со стихами балкарского поэта, высеченными среди скал.
Красота водопадов, парапланеристы над ущельем, древние сторожевые башни, средневековый некрополь, живописный перевал, изумрудное озеро — зрелище незабываемое.
Вдобавок ко всему, вы побываете в мемориальном комплексе «Книга в камне» со стихами балкарского поэта, высеченными среди скал.
Ближайшие даты:
5
ноя
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6
ноя
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
- Парадром — понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полёт в компании опытного инструктора.
- Горное село Эль-Тюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест.
- «Город мёртвых» — в древнем некрополе на высоте более 3500 м. вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы.
- Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок.
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
- «Книга в камне», или мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», возведённый энтузиастами. «Книга в камне» содержит 100 лучших стихов поэта, высеченных на мраморных плитах и вмонтированных в стену, сложенную из природного камня. Стена длиной 350 м. подпирает склон вдоль дороги, ведущей к скале, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи.
Организационные детали
- Обед и полёт на параплане оплачиваются отдельно (по желанию). Стоимость полёта — 5000 руб. /чел., продолжительность 20–30 мин.
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 152 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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