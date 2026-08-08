Экскурсия в мини-группе из Кисловодска подарит вам незабываемые впечатления от красоты Кабардино-Балкарии.
Участники смогут увидеть величественные Чегемские водопады, наблюдать за парапланеристами над ущельем и, при желании, совершить полёт.
Путешествие включает посещение горного
Участники смогут увидеть величественные Чегемские водопады, наблюдать за парапланеристами над ущельем и, при желании, совершить полёт.
Путешествие включает посещение горного
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие горные виды
- 🪂 Возможность полёта на параплане
- 🏰 Исторические башни и храмы
- 🕌 Древний некрополь на высоте
- 🌊 Величественные водопады
- 📚 Мемориальный комплекс «Книга в камне»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа раскрывает свою красоту в полной мере, а комфортные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чегемские водопады
- Парадром
- Горное село Эль-Тюбю
- Город мёртвых
- Высокогорный перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
- Книга в камне
Описание экскурсии
- Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
- Парадром — понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полёт в компании опытного инструктора.
- Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест.
- «Город мёртвых» — в древнем некрополе на высоте более 3500 м. вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы.
- Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок.
- Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
- «Книга в камне», или мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», возведённый энтузиастами. «Книга в камне» содержит 100 лучших стихов поэта, высеченных на мраморных плитах и вмонтированных в стену, сложенную из природного камня. Стена длиной 350 м. подпирает склон вдоль дороги, ведущей к скале, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи.
Организационные детали
- Обед и полёт на параплане оплачиваются отдельно (по желанию). Стоимость полёта — 6000 руб. /чел., продолжительность 20–30 мин.
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Возможно посещение водопада Абай-Су за дополнительную плату. Подробности узнавайте в переписке с гидом.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7487 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за чудесную экскурсию. Виды незабываемые,телефон забит красивейшими фотографиями! Камиль - просто кладезь полезной и интересной информации,отдельное ему спасибо за перевал Актопрак и облепиховый чай. Впечатлений теперь хватит надолго. Были с сыном 12 лет,облазил всё,что мог и не мог😂. Всё очень понравилось!
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Такой красоты я не видела нигде. Учесть нужно что если жарко, то на перевале сильный ветер и кофта или ветровка точно нужна. Нам повезло дождя не было поэтому дождевик не
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Огромное спасибо, это было просто чудесно! Красочно, чудесно и незабываемо! Спасибо отдельное Анастасии, отзывчивый человек😊 Гиду Камилю всегда благодарность! Хочется не невурнуться, а остаться 😉
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Д
Отличные виды!
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Выбирайте смело данную экскурсию! По пути следования вас ждет озеро Гижгит, окруженное утесами невероятной красоты, множество смотровых площадок с видами захватывающий дух! Любовь с первого взгляда! Для самых смелых будет
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Спасибо огромное за эту прекрасную экскурсию! ⛰️ Я считаю что хорошее путешествие начинается с хороших организаторов, уже в переписке я почувствовала что нам все понравится. Спасибо Анастасии за то что
+2
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