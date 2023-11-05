В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии

Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»

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Вас ждёт погружение в мир фантастической горной природы.

Красота водопадов, парапланеристы над ущельем, древние сторожевые башни, средневековый некрополь, живописный перевал, изумрудное озеро — зрелище незабываемое.

Вдобавок ко всему, вы побываете в мемориальном комплексе «Книга в камне» со стихами балкарского поэта, высеченными среди скал.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
  • Парадром — понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полёт в компании опытного инструктора.
  • Горное село Эль-Тюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест.
  • «Город мёртвых» — в древнем некрополе на высоте более 3500 м. вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы.
  • Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.
  • «Книга в камне», или мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», возведённый энтузиастами. «Книга в камне» содержит 100 лучших стихов поэта, высеченных на мраморных плитах и вмонтированных в стену, сложенную из природного камня. Стена длиной 350 м. подпирает склон вдоль дороги, ведущей к скале, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи.

Организационные детали

  • Обед и полёт на параплане оплачиваются отдельно (по желанию). Стоимость полёта — 5000 руб. /чел., продолжительность 20–30 мин.
  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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