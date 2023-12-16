Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам

Из глубины веков до нас дошёл культ Мады Майрам — осетинской Девы Марии.

Посещая её святилище в Фиагдоне, люди молятся о благополучии семьи, продолжении рода, здоровье и счастье детей. Я отвезу вас туда и расскажу, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось.

По пути покажу и другие важные для осетин места — Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис и Аланский монастырь.
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Живописная и историческая дорога

Маршрут к святилищу достоин отдельного рассказа, ведь пролегает он по местам, где когда-то проходил Великий шёлковый путь. Наши остановки:

  • Куртатинское ущелье. Вы оцените величие каньона Кадаргаван, встретите зеркального барса и пройдёте по панорамной Тропе чудес.
  • Крепость Дзивгис, которую никому не удалось взять. Приготовьтесь отыскать лабиринты и потайные ходы, а также сделать фото башни на фоне гор.
  • Аланский монастырь — самый высокогорный в России. Вы испытаете себя, по желанию спустившись по его лестнице.

Святыня Кавказа

А вот и цель поездки — святилище Мады Майрам (название переводится как «Мать Мария» — в осетинской мифологии это покровительница женского плодородия). Сюда приезжают люди со всей страны, чтобы помолиться. Зачем — расскажу во время прогулки до часовни (займёт примерно 30 минут).

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Для посещения святилища предусмотрите одежду, отвечающую духовным канонам (женщинам — платок и юбка). В галерее есть фото с подробными правилами.
  • Вход на Тропу чудес — 100 руб. /чел. взрослым, 50 руб. /чел. детям
  • Обед в кафе с осетинскими пирогами (по желанию) — 500-1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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