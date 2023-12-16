Из глубины веков до нас дошёл культ Мады Майрам — осетинской Девы Марии. Посещая её святилище в Фиагдоне, люди молятся о благополучии семьи, продолжении рода, здоровье и счастье детей. Я отвезу вас туда и расскажу, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось. По пути покажу и другие важные для осетин места — Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис и Аланский монастырь.

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Описание

Что вас ожидает

Живописная и историческая дорога

Маршрут к святилищу достоин отдельного рассказа, ведь пролегает он по местам, где когда-то проходил Великий шёлковый путь. Наши остановки:

Куртатинское ущелье. Вы оцените величие каньона Кадаргаван, встретите зеркального барса и пройдёте по панорамной Тропе чудес.

Крепость Дзивгис, которую никому не удалось взять. Приготовьтесь отыскать лабиринты и потайные ходы, а также сделать фото башни на фоне гор.

Аланский монастырь — самый высокогорный в России. Вы испытаете себя, по желанию спустившись по его лестнице.

Святыня Кавказа

А вот и цель поездки — святилище Мады Майрам (название переводится как «Мать Мария» — в осетинской мифологии это покровительница женского плодородия). Сюда приезжают люди со всей страны, чтобы помолиться. Зачем — расскажу во время прогулки до часовни (займёт примерно 30 минут).

Организационные детали