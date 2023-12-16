Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
Из глубины веков до нас дошёл культ Мады Майрам — осетинской Девы Марии.
Посещая её святилище в Фиагдоне, люди молятся о благополучии семьи, продолжении рода, здоровье и счастье детей. Я отвезу вас туда и расскажу, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось.
По пути покажу и другие важные для осетин места — Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис и Аланский монастырь.
Посещая её святилище в Фиагдоне, люди молятся о благополучии семьи, продолжении рода, здоровье и счастье детей. Я отвезу вас туда и расскажу, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось.
По пути покажу и другие важные для осетин места — Куртатинское ущелье, крепость Дзивгис и Аланский монастырь.
Ближайшие даты:
16
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Описание
Что вас ожидает
Живописная и историческая дорога
Маршрут к святилищу достоин отдельного рассказа, ведь пролегает он по местам, где когда-то проходил Великий шёлковый путь. Наши остановки:
- Куртатинское ущелье. Вы оцените величие каньона Кадаргаван, встретите зеркального барса и пройдёте по панорамной Тропе чудес.
- Крепость Дзивгис, которую никому не удалось взять. Приготовьтесь отыскать лабиринты и потайные ходы, а также сделать фото башни на фоне гор.
- Аланский монастырь — самый высокогорный в России. Вы испытаете себя, по желанию спустившись по его лестнице.
Святыня Кавказа
А вот и цель поездки — святилище Мады Майрам (название переводится как «Мать Мария» — в осетинской мифологии это покровительница женского плодородия). Сюда приезжают люди со всей страны, чтобы помолиться. Зачем — расскажу во время прогулки до часовни (займёт примерно 30 минут).
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот
- Для посещения святилища предусмотрите одежду, отвечающую духовным канонам (женщинам — платок и юбка). В галерее есть фото с подробными правилами.
- Вход на Тропу чудес — 100 руб. /чел. взрослым, 50 руб. /чел. детям
- Обед в кафе с осетинскими пирогами (по желанию) — 500-1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курман — ваш гид в Кисловодске
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Курман, я родился и вырос на Кавказе. Я настолько увлечён поездками по горам, по бездорожью к самым живописным местам, что это стало моей профессией. И я с большим удовольствием поделюсь с вами всей этой красотой! Моя цель — устроить своим гостям настоящую перезагрузку!
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