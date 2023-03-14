Древняя, средневековая и современная Осетия

Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь

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Жители Осетии ценят прошлое, почитают предков и передают накопленные за века знания из поколения в поколение. Путешествие по этому краю — это прежде всего погружение в традиции древнего народа.

В поездке по горам и ущельям вы охватите важнейшие вехи аланской истории, насчитывающей более 100 тысяч лет. Ощутите местный колорит и дух настоящей свободы.
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
Древняя, средневековая и современная Осетия
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Описание

Что вас ожидает

Из глубины веков

История Осетии уходит корнями в древность. Здесь время идёт особым чередом: одна эпоха сменяет другую, а «безмолвные свидетели» — горы и ущелья, древние поселения и родовые башни — стоят как ни в чём не бывало. О чём же расскажут их каменные голоса?

За один день вам откроются важнейшие вехи развития аланского государства. В сопровождении одного из наших гидов вы доберётесь до мест, ставших истоками государственности и христианства. Увидите средневековые памятники зодчества и познакомитесь с бытом современной Осетии. Узнаете, через какие трудности пришлось пройти этому народу, чтобы сохранить свои ценности.

Маршрут поездки
  • Знакомство с регионом мы начнём с Куртатинского ущелья, двигаясь среди мощных скал вдоль русла реки к древнему поселению.
  • Увидим Аланский Свято-успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель России.
  • Заедем в Кадаргаванский каньон. Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей.
  • Следующая цель — башенный комплекс Цмити. Глядя на живописные руины, попробуем представить, как много лет назад здесь велась бойкая торговля и бурлила жизнь.
  • Отправимся через перевал к Кармадонскому ущелью. Немного отклонившись от маршрута, полюбуемся многокаскадными Медаграбинскими водопадами, самыми высокими в Европе.
  • Посетим Даргавский некрополь, комплекс склеповых сооружений 14 века
  • Остановимся у места памяти Сергея Бодрова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездку можно начать из любого города КМВ за ту же стоимость

Дополнительные расходы

  • Посещение тропы чудес — 100 руб. /чел.
  • Вход в Даргавский некрополь —100 руб. /чел.
  • Еда и напитки в течение дня, сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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