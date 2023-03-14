История Осетии уходит корнями в древность. Здесь время идёт особым чередом: одна эпоха сменяет другую, а «безмолвные свидетели» — горы и ущелья, древние поселения и родовые башни — стоят как ни в чём не бывало. О чём же расскажут их каменные голоса?
За один день вам откроются важнейшие вехи развития аланского государства. В сопровождении одного из наших гидов вы доберётесь до мест, ставших истоками государственности и христианства. Увидите средневековые памятники зодчества и познакомитесь с бытом современной Осетии. Узнаете, через какие трудности пришлось пройти этому народу, чтобы сохранить свои ценности.Маршрут поездки