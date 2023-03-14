Жители Осетии ценят прошлое, почитают предков и передают накопленные за века знания из поколения в поколение. Путешествие по этому краю — это прежде всего погружение в традиции древнего народа. В поездке по горам и ущельям вы охватите важнейшие вехи аланской истории, насчитывающей более 100 тысяч лет. Ощутите местный колорит и дух настоящей свободы.

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Описание

Что вас ожидает

Из глубины веков

История Осетии уходит корнями в древность. Здесь время идёт особым чередом: одна эпоха сменяет другую, а «безмолвные свидетели» — горы и ущелья, древние поселения и родовые башни — стоят как ни в чём не бывало. О чём же расскажут их каменные голоса?

За один день вам откроются важнейшие вехи развития аланского государства. В сопровождении одного из наших гидов вы доберётесь до мест, ставших истоками государственности и христианства. Увидите средневековые памятники зодчества и познакомитесь с бытом современной Осетии. Узнаете, через какие трудности пришлось пройти этому народу, чтобы сохранить свои ценности.

Знакомство с регионом мы начнём с Куртатинского ущелья , двигаясь среди мощных скал вдоль русла реки к древнему поселению.

, двигаясь среди мощных скал вдоль русла реки к древнему поселению. Увидим Аланский Свято-успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель России.

— самую высокогорную обитель России. Заедем в Кадаргаванский каньон . Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей.

. Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей. Следующая цель — башенный комплекс Цмити . Глядя на живописные руины, попробуем представить, как много лет назад здесь велась бойкая торговля и бурлила жизнь.

. Глядя на живописные руины, попробуем представить, как много лет назад здесь велась бойкая торговля и бурлила жизнь. Отправимся через перевал к Кармадонскому ущелью . Немного отклонившись от маршрута, полюбуемся многокаскадными Медаграбинскими водопадами , самыми высокими в Европе.

. Немного отклонившись от маршрута, полюбуемся многокаскадными , самыми высокими в Европе. Посетим Даргавский некрополь , комплекс склеповых сооружений 14 века

, комплекс склеповых сооружений 14 века Остановимся у места памяти Сергея Бодрова.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездку можно начать из любого города КМВ за ту же стоимость

Дополнительные расходы