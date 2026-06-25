Жители Осетии чтят свои корни и передают традиции из поколения в поколение.



Экскурсия по этому краю - это возможность познакомиться с историей аланского государства, увидеть средневековые памятники и ощутить дух свободы.



Путешествие начинается с Куртатинского ущелья, проходит через Аланский монастырь и заканчивается у Даргавского некрополя.



Каждый этап маршрута - это шаг в прошлое, который позволит понять, как Осетия сохраняет свои ценности и культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться в путешествие в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой природы и историческими памятниками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть прохладнее, что не всегда удобно для длительных прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, маршрут может быть сложнее из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это время также может стать интересным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.