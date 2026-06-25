Жители Осетии чтят свои корни и передают традиции из поколения в поколение.
Экскурсия по этому краю - это возможность познакомиться с историей аланского государства, увидеть средневековые памятники и ощутить дух свободы.
Путешествие начинается с Куртатинского ущелья, проходит через Аланский монастырь и заканчивается у Даргавского некрополя.
Каждый этап маршрута - это шаг в прошлое, который позволит понять, как Осетия сохраняет свои ценности и культуру
Экскурсия по этому краю - это возможность познакомиться с историей аланского государства, увидеть средневековые памятники и ощутить дух свободы.
Путешествие начинается с Куртатинского ущелья, проходит через Аланский монастырь и заканчивается у Даргавского некрополя.
Каждый этап маршрута - это шаг в прошлое, который позволит понять, как Осетия сохраняет свои ценности и культуру
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в древнюю историю
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🌿 Величественные природные ландшафты
- 🚶♂️ Увлекательные пешие маршруты
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться в путешествие в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой природы и историческими памятниками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть прохладнее, что не всегда удобно для длительных прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, маршрут может быть сложнее из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это время также может стать интересным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Куртатинское ущелье
- Аланский Свято-успенский мужской монастырь
- Кадаргаванский каньон
- Башенный комплекс Цмити
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
Описание экскурсии
Из глубины веков
История Осетии уходит корнями в древность. Здесь время идёт особым чередом: одна эпоха сменяет другую, а «безмолвные свидетели» — горы и ущелья, древние поселения и родовые башни — стоят как ни в чём не бывало. О чём же расскажут их каменные голоса?
За один день вам откроются важнейшие вехи развития аланского государства. В сопровождении одного из наших гидов вы доберётесь до мест, ставших истоками государственности и христианства. Увидите средневековые памятники зодчества и познакомитесь с бытом современной Осетии. Узнаете, через какие трудности пришлось пройти этому народу, чтобы сохранить свои ценности.Маршрут поездки
- Знакомство с регионом мы начнём с Куртатинского ущелья, двигаясь среди мощных скал вдоль русла реки к древнему поселению.
- Увидим Аланский Свято-успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель России.
- Заедем в Кадаргаванский каньон. Прогуляемся по тропе чудес, заглянем на смотровые площадки и покормим медведей.
- Следующая цель — башенный комплекс Цмити. Глядя на живописные руины, попробуем представить, как много лет назад здесь велась бойкая торговля и бурлила жизнь.
- Отправимся через перевал к Кармадонскому ущелью
- Посетим Даргавский некрополь, комплекс склеповых сооружений 14 века
- Остановимся у места памяти Сергея Бодрова.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездку можно начать из любого города КМВ за ту же стоимость
Дополнительные расходы
- Вход в Даргавский некрополь —150 ₽ за чел.
- Еда и напитки в течение дня, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1836 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно, узнали об истории этого края и полюбовались красотой природы. Очень важна была безопасность и в пути, и во время экскурсии, всё прошло идеально.
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Всё прошло как и планировали,не торопясь проехали по маршруту, экскурсовод Арсен и водитель в одном лице с комфортом и непринужденно показал и рассказал все достопримечательности, отлично!!!
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Хочу выразить огромную благодарность Марату за индивидуальный тур по Северной Осетии! Это был не просто набор достопримечательностей, а настоящее погружение в атмосферу, историю и душу этого края. И самое главное
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Ездили с Алексеем 11.09.25, с погодой нам не повезло, весь день шел дождь и многое не смогли посмотреть из-за облаков. Но при этом, погода добавила определенного шарма и таинственности пейзажам) Однозначно, еще вернусь!)
+2
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Хотим выразить огромную благодарность Марату за великолепную экскурсию! С самого начала он проявил себя как настоящий профессионал: вежливый, учтивый и заботливый. Весь маршрут был продуман до мелочей, а комфорт передвижения
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Марат - прекрасный гид: с ним все четко, комфортно и интересно!
Очень чуткий к потребностям туристов, с ним легко, как со старым знакомым)) + отличное чувство юмора.
А какое место для обеда
Очень чуткий к потребностям туристов, с ним легко, как со старым знакомым)) + отличное чувство юмора.
А какое место для обеда
+2
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