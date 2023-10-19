Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
Дигорию называют жемчужиной Северной Осетии.
Этот район ещё не «заезжен» туристическими группами, поэтому нам удастся погрузиться в аутентичную атмосферу высокогорных селений.
После экскурсии вы влюбитесь в Дигорию навсегда! И точно захотите вернуться, чтобы пожить в окружении гор, древних городов, добродушных и гостеприимных местных жителей.
Этот район ещё не «заезжен» туристическими группами, поэтому нам удастся погрузиться в аутентичную атмосферу высокогорных селений.
После экскурсии вы влюбитесь в Дигорию навсегда! И точно захотите вернуться, чтобы пожить в окружении гор, древних городов, добродушных и гостеприимных местных жителей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы откроем для вас лучшие места волшебной Дигории! На экскурсии вы:
- Войдёте в ворота горной Дигории — теснину Ахсинта, которая разрезает собой Скалистый хребет. В самом узком месте ширина теснины составляет всего 30 метров!
- Посетите святилище матери осетинского народа Наны Задалесской, которую считают хранительницей семьи. Обязательно расскажем вам её историю.
- Окунётесь в мир нартского эпоса и откроете для себя своеобразный свод нравственных правил древних осетин.
- Увидите современные арт-объекты: музыкальный инструмент и стрелы Сослана — уникальные скульптуры, которые познакомят вас с нартским эпосом.
- Посмотрите на башню Абисаловых высотой с пятиэтажный дом. Когда-то она охраняла целое ущелье!
- Побываете в древнем городе Галиат — одном из крупнейших сёл в Горной Дигории, существующем ещё со времён бронзового века. Это архитектурный комплекс из жилых, хозяйственных, фортификационных и погребальных сооружений.
- Заглянете на Бельгийскую фабрику, построенную ещё в царские времена у месторождения свинцово-цинковых руд.
- Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов и попьёте чай с видом на горы.
По пути гид расскажет вам об истории осетинского народа, особенностях языка, религии и национальных традициях дигорцев. Вы узнаете много сказаний и легенд, в которые верят местные жители. Увидите быт горных селений, старинные постройки, стада пасущихся лошадей, яков, овец, а также группу слоняющихся в ожидании путешественников и угощений осликов.
Организационные детали
- Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover. По запросу предоставим детское кресло.
- Возьмите с собой паспорт РФ и заряженный телефон
- На обратном пути, если есть желание, можем заехать погреться в термальный источник (оплачивается отдельно)
- Дополнительные расходы: экологический сбор 170 руб. /чел., питание в кафе, сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 23 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами: от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
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