Дигория - это уникальный уголок Северной Осетии, где можно увидеть древние города и крепости, познакомиться с осетинскими традициями и насладиться великолепными пейзажами.Эта экскурсия предлагает вам возможность посетить такие места, как

теснина Ахсинта, святилище Наны Задалесской и древний город Галиат. Путешествие проходит в комфортабельном автомобиле, а в завершение вы сможете попробовать настоящие осетинские пироги с видом на горы. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, которая не оставит вас равнодушными

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Дигорию - летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой горных пейзажей и исторических мест. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но может быть ограничена из-за снега и холода.

Сейчас август — это идеальное время.