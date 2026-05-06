Дигория - это уникальный уголок Северной Осетии, где можно увидеть древние города и крепости, познакомиться с осетинскими традициями и насладиться великолепными пейзажами.
Эта экскурсия предлагает вам возможность посетить такие места, как
Эта экскурсия предлагает вам возможность посетить такие места, как
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Погружение в атмосферу древних городов
- 🏰 Уникальные крепости и архитектура
- 🥧 Вкуснейшие осетинские пироги
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📚 Интересные рассказы о традициях
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Дигорию - летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотой горных пейзажей и исторических мест. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но может быть ограничена из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Теснина Ахсинта
- Святилище Наны Задалесской
- Башня Абисаловых
- Древний город Галиат
- Бельгийская фабрика
Описание экскурсии
Мы откроем для вас лучшие места волшебной Дигории! На экскурсии вы:
- Войдёте в ворота горной Дигории — теснину Ахсинта, которая разрезает собой Скалистый хребет. В самом узком месте ширина теснины составляет всего 30 метров!
- Посетите святилище матери осетинского народа Наны Задалесской, которую считают хранительницей семьи. Обязательно расскажем вам её историю.
- Окунётесь в мир нартского эпоса и откроете для себя своеобразный свод нравственных правил древних осетин.
- Увидите современные арт-объекты: музыкальный инструмент и стрелы Сослана — уникальные скульптуры, которые познакомят вас с нартским эпосом.
- Посмотрите на башню Абисаловых высотой с пятиэтажный дом. Когда-то она охраняла целое ущелье!
- Побываете в древнем городе Галиат — одном из крупнейших сёл в Горной Дигории, существующем ещё со времён бронзового века. Это архитектурный комплекс из жилых, хозяйственных, фортификационных и погребальных сооружений.
- Заглянете на Бельгийскую фабрику, построенную ещё в царские времена у месторождения свинцово-цинковых руд.
- Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов и попьёте чай с видом на горы.
По пути гид расскажет вам об истории осетинского народа, особенностях языка, религии и национальных традициях дигорцев. Вы узнаете много сказаний и легенд, в которые верят местные жители. Увидите быт горных селений, старинные постройки, стада пасущихся лошадей, яков, овец, а также группу осликов, слоняющихся в ожидании путешественников и угощений.
Организационные детали
- Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover. По запросу предоставим детское кресло.
- Возьмите с собой паспорт РФ и заряженный телефон
- На обратном пути, если есть желание, можем заехать погреться в термальный источник (оплачивается отдельно)
- Дополнительные расходы: экологический сбор 170 руб. /чел., питание в кафе, сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы попали в Дигорию после снегопада. Но это нисколько не испортило нам впечатление от поездки. Наоборот, было прикольно попасть из весны снова в зиму. Поезда выдалась очень яркой и насыщенной,
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо за доверие!
Буду рада видеть Вас еще)
Буду рада видеть Вас еще)
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Е
Есть ли разница у цвета неба, у величия гор, у мрачности ущелий? Есть ли народы, история которых без" скелетов в шкафу", без жутковатого и непонятного современному прозападному человеку эпоса? А
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое, Елена за выбор чудесного дня в горах и прекрасную компанию. Очень рада, что прекрасный район Дигории Вам понравился. Буду рада видеть вас снова!
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П
Выбирали экскурсию и маршрут, ориентируясь как все, наверное: по фото и отзывам. Но совершенно не могли представить, что нам так повезёт!
Во-первых, сама Дигория. Она поражает, захватывает ум и воображение, и
Во-первых, сама Дигория. Она поражает, захватывает ум и воображение, и
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Мы провели чудесный день в Северной Осетии, Дигории. Это действительно было волшебно! Начну с того, что Екатерина очень пунктуальный, ответственный и собранный организатор. Все детали нам были известны заранее, она
+2
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Прекрасный гид, уверенный водитель, интересный собеседник - Екатерина сделала поездку незабываемой: комфорт, безопасность, забота, четкость. Красота Дигории покорила. Как и Екатерина.
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Поездка получилась насыщенная, время пролетело очень быстро, не успеваешь смотреть по сторонам! Ущелья, обрывы, горы, местная живность, природа, пироги! И конечно захватывающие рассказы нашего гида Анны🙏🏻Благодарим за прекрасный день! Семья с берега Белого моря💎
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