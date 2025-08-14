Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тропы доступны. В это время можно насладиться полным спектром природных красот. Весной и осенью тоже можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. Зимой тропы могут быть закрыты из-за снега, но для любителей зимних видов спорта это может стать плюсом.

Экскурсия начинается в Кисловодске, откуда вы отправитесь через перевал Гумбаши, наслаждаясь видами на Эльбрус. Узнайте о культуре Карачаево-Черкесии и посетите радиотелескоп Академии наук. Впереди трекинг к Софийским водопадам, где вы увидите их мощь и красоту. Путешествие завершится в поселке Романтик, где можно узнать о горнолыжном комплексе. Это незабываемое приключение подарит вам множество впечатлений и знаний о Кавказе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дивный и древний мир Архыза

Из Кисловодска мы проедем по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши, откуда вам откроется впечатляющий вид на Эльбрус. По пути в Архыз я расскажу о коренном населении Карачаево-Черкесии: истории, культуре и традициях народов, населяющих эти земли. Вы увидите исполинский — 576 метров в диаметре! — радиотелескоп Академии наук. После преодолеете 500 ступеней, высеченных на отвесной скале, и рассмотрите нерукотворный Лик Христа, окутанный тайнами: я открою некоторые из них. А затем мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Маршрут к Софийским водопадам

Во второй части путешествия вас ждет трекинг к самым высоким водопадам Архыза. От Софийской поляны, которую часто называют Ледниковой фермой, мы за час-полтора доберемся до водопадов, вливающихся в воды реки София. Путь пройдет по потрясающе красивой тропе через ледники: вы убедитесь, что этот маршрут не зря стал визитной карточкой Архыза. А стоя рядом с 90-метровыми Софийскими водопадами, удивитесь, насколько крошечными выглядят люди рядом с мощными потоками.

Если останутся силы, после похода мы сможем заехать в поселок Романтик, где вы узнаете о горнолыжном комплексе Архыза.

Организационные детали