Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Погрузитесь в мир Архыза: перевал Гумбаши, Лик Христа и величественные Софийские водопады ждут вас в этом уникальном путешествии
Экскурсия начинается в Кисловодске, откуда вы отправитесь через перевал Гумбаши, наслаждаясь видами на Эльбрус. Узнайте о культуре Карачаево-Черкесии и посетите радиотелескоп Академии наук. Впереди трекинг к Софийским водопадам, где вы увидите их мощь и красоту. Путешествие завершится в поселке Романтик, где можно узнать о горнолыжном комплексе. Это незабываемое приключение подарит вам множество впечатлений и знаний о Кавказе
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тропы доступны. В это время можно насладиться полным спектром природных красот. Весной и осенью тоже можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. Зимой тропы могут быть закрыты из-за снега, но для любителей зимних видов спорта это может стать плюсом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гумбаши
Лик Христа
Радиотелескоп Академии наук
Софийские водопады
Описание экскурсии
Дивный и древний мир Архыза
Из Кисловодска мы проедем по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши, откуда вам откроется впечатляющий вид на Эльбрус. По пути в Архыз я расскажу о коренном населении Карачаево-Черкесии: истории, культуре и традициях народов, населяющих эти земли. Вы увидите исполинский — 576 метров в диаметре! — радиотелескоп Академии наук. После преодолеете 500 ступеней, высеченных на отвесной скале, и рассмотрите нерукотворный Лик Христа, окутанный тайнами: я открою некоторые из них. А затем мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
Маршрут к Софийским водопадам
Во второй части путешествия вас ждет трекинг к самым высоким водопадам Архыза. От Софийской поляны, которую часто называют Ледниковой фермой, мы за час-полтора доберемся до водопадов, вливающихся в воды реки София. Путь пройдет по потрясающе красивой тропе через ледники: вы убедитесь, что этот маршрут не зря стал визитной карточкой Архыза. А стоя рядом с 90-метровыми Софийскими водопадами, удивитесь, насколько крошечными выглядят люди рядом с мощными потоками.
Если останутся силы, после похода мы сможем заехать в поселок Романтик, где вы узнаете о горнолыжном комплексе Архыза.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
С собой обязательно надо взять паспорт. Также рекомендуем взять удобную обувь, куртки (ветровки), головной убор от солнца.
По желанию сделаем остановку в одном из проверенных кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается отдельно на месте)
Мы поедем на комфортном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике УАЗ Патриот
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16145 туристов
Добрый день дорогие путешественники!
Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении.
Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами. читать дальшеуменьшить
Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно.
На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги.
Я ценю каждый день, который вы нам доверили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Были с мужем 13 августа на Софийских водопадах, мечта исполнилась!) Владимир очень приятный человек и замечательный гид. Учитывал все пожелания. Туда и обратно добрались без неприятностей. По пути рассказывал много читать дальшеуменьшить
интересных фактов, историй, останавливался для фото в красивых местах по пути. Подъем к водопадам не простой местами, но прошли его довольно быстро, гид везде помогал, поддерживал, делали остановки, выбирал лучший маршрут. Когда дошли до водопадов, усталость как рукой сняло! Вниз спустились буквально вприпрыжку. Нам всё очень понравилось! Рекомендуем)
+2
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Ольга
Ездили на экскурсию с гидом Владимиром. Очень пунктуальный, вежливый и позитивный человек. По ходу экскурсии рассказал много исторических фактов и сделал это так, что даже дети слушали очень внимательно. Учел пожелания по маршруту. Обязательно вернемся еще, но уже на другие маршруты и именно с ним)
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С
Светлана
Экскурсию для нас провел Алексей на УАЗ Патриот. Погода была шикарная, но мы не рискнули проехать к водопадам, так как был риск того, что снежная лавина преградила дорогу и ее читать дальшеуменьшить
еще не очистили. Мы решили поехать в поселок Романтик, где прекрасно покатались на канатной дороге и погуляли по пешему маршруту в горах. Дорога в Архыз прекрасная, машина позволяет проехать по полям, любуясь лошадьми, овцами, цветущими лугами и конечно же снежными шапками гор. По дороге в Архыз одолели 500 ступеней в скале к Лику Христа, прослушали путевую информацию о быте и обычаях коренного населения, остановились на перекус в рекомендованном месте и отведали речную форель, любуясь горной рекой. Спасибо за отличное настроение!
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А
Анна
Ездили в Архыз с Володей. Природа там совсем другая, более нежная что ли, больше зелени. А водопады - просто чудо. Трекинг к ним конечно не из легких, но дойти в читать дальшеуменьшить
принципе сможет любой (вопрос только в количестве остановок). Красота безумная. Дорога до начала трекинга - бездорожье в чистом виде: и ухабы, и реку проезжали. УАЗ Патриот - не машина, зверь)) а Володя - чудесный гид и водитель
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н
наталия
Экскурсия очень понравилась. Спасибо нашему гиду Алексею, который показал все красоты края. Благодаря первоклассному умению водителя удалось доехать практически к подножию водопада не смотря на бурные речные потоки и таяние снега.
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Татьяна
Андрей, огромная благодарность вам за отзывчивость к нашим просьбам и интересный маршрут экскурсии. Алексей, благодарим вас за информацию, рассказы и отличное вождение. Желаем вам личного счастья
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