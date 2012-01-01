Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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Путешествие к Софийским водопадам Архыза

Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Приготовьтесь открыть для себя один из главных природных символов Архыза — мощные Софийские водопады.

Мы проедем через живописный перевал Гумбаши, разберемся в традициях коренных народов этих мест, отыщем нерукотворный лик среди отвесных скал.

А затем совершим трекинг через ледники к 90-метровым бурным потокам, несущим воды к реке София.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза

Что вас ожидает

Дивный и древний мир Архыза
Из Кисловодска мы проедем по одной из красивейших дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши, откуда вам откроется впечатляющий вид на Эльбрус. По пути в Архыз я расскажу о коренном населении Карачаево-Черкесии: истории 📖, культуре и традициях народов, населяющих эти земли. Вы увидите исполинский — 576 метров в диаметре! — радиотелескоп Академии наук. После преодолеете 500 ступеней, высеченных на отвесной скале, и рассмотрите нерукотворный Лик Христа, окутанный тайнами: я открою некоторые из них. А затем мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Маршрут к Софийским водопадам
Во второй части путешествия вас ждет трекинг к самым высоким водопадам Архыза. От Софийской поляны, которую часто называют Ледниковой фермой, мы за час-полтора доберемся до водопадов, вливающихся в воды реки София. Путь пройдет по потрясающе красивой тропе через ледники: вы убедитесь, что этот маршрут не зря стал визитной карточкой Архыза. А стоя рядом с 90-метровыми Софийскими водопадами, удивитесь, насколько крошечными выглядят люди рядом с мощными потоками.

Если останутся силы, после похода мы сможем заехать в поселок Романтик, где вы узнаете о горнолыжном комплексе Архыза.

Организационные детали

  • Мы поедем на комфортном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике УАЗ Патриот
  • С собой обязательно надо взять паспорт. Также рекомендуем взять удобную обувь, куртки (ветровки), головной убор от солнца.
  • По желанию сделаем остановку в одном из проверенных кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни 🥧 (оплачивается отдельно на месте)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Путешествие к Софийским водопадам Архыза

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
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Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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