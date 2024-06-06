1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
60005 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
10 июня в 05:45
5 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
15 июня в 06:30
16 июня в 06:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
- ВВиктория5 июня 2024Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
- ннадежда31 мая 2024Отличная поездка в Осетию! Много интересного и позновательного было услышано об этносе, сказаниях, быте, традициях, кухне, истории народа Осетии от
- ААлександр30 мая 2024Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
- ННелли29 мая 2024Прекрасный экскурсовод Виталий-кладезь информации, всё организованно блестяще, впечатлений масса, будем переваривать целый год!
- ЛЛем28 мая 2024Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
- ЕЕлена27 мая 2024Посетила джип- тур « Северная Осетия» в составе дружной группы в сопровождении гида Олега 26.05.24. Поездка была длительная, в основном
- ГГульфия25 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Посетили много мест. Остались в восторге!
- ВВалерия23 мая 2024Осетия удивительная, очень понравилось! все очень насыщенно и красиво))) гид Кирилл рассказал очень много всего интересного, огромное спасибо! впечатлений масса
- ДДмитрий20 мая 20245 из 5, очень интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Фиагдон»
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