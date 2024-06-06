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твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!