Фиагдон

Найдено 12 экскурсий в категории «Фиагдон» в Кисловодске, цены от 4 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
299 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
5 000 за человека
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
60005 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
115 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
10 июня в 05:45
5 000 за человека
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
15 июня в 06:30
16 июня в 06:30
6 000 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300 за человека
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 700 за человека
Северная Осетия и её живописные ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490 за человека
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
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    твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
  • н
    надежда
    31 мая 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Отличная поездка в Осетию! Много интересного и позновательного было услышано об этносе, сказаниях, быте, традициях, кухне, истории народа Осетии от
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    гида Виталия. Огромная ему Благодарность. Ну а восхититься природной Красотой Осетии можно только побывав там лично! Любовь к Осетии останется в сердце у меня навсегда! Спасибо организаторам!

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
  • Н
    Нелли
    29 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Прекрасный экскурсовод Виталий-кладезь информации, всё организованно блестяще, впечатлений масса, будем переваривать целый год!
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
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    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Олега пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия в РСО - Аланию 26.05.2024 на самых "блатных" местах).

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Посетила джип- тур « Северная Осетия» в составе дружной группы в сопровождении гида Олега 26.05.24. Поездка была длительная, в основном
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    по серпантинам горных дорог, но не утомительная благодаря Toyota Land Cruiser. Олег- любящий свою профессию и свой край гид. Показал нам много интересных мест, рассказал много информации о них. Кратко, понятно, не нудно. Всегда советовал где сделать лучше фото, где вкусная еда. Посетили Кардамонское ущелье, город мертвых Даргавс, арт- объект Ае, Дзивгисскую крепость, Аланский монастырь, несколько ущелий. В поездку советую взять наличные деньги, удобную обувь, солнцезащитные очки. Однозначно рекомендую 🔥🔥🔥🔥🔥

  • Г
    Гульфия
    25 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Посетили много мест. Остались в восторге!
  • В
    Валерия
    23 мая 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
    Осетия удивительная, очень понравилось! все очень насыщенно и красиво))) гид Кирилл рассказал очень много всего интересного, огромное спасибо! впечатлений масса
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    5 из 5, очень интересная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Фиагдон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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