Приехать в Кисловодск и не побывать на плато Бермамыт — фатальная ошибка.
Но не только им богат Кавказ: вы проедете по самой живописной дороге региона к урочищу Джилы-Су, побываете на Поляне сусликов, оцените скалы Аватары.
Мы приложим максимум усилий, чтобы вы прочувствовали атмосферу: прямо в горах сварим кофе на огне и поможем сделать незабываемые фотографии.
Но не только им богат Кавказ: вы проедете по самой живописной дороге региона к урочищу Джилы-Су, побываете на Поляне сусликов, оцените скалы Аватары.
Мы приложим максимум усилий, чтобы вы прочувствовали атмосферу: прямо в горах сварим кофе на огне и поможем сделать незабываемые фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля на комфортабельном джипе и отвезём на легендарное плато Бермамыт, которое славится множеством легенд и невероятными видами на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Затем мы отправимся навстречу к могучим водопадам по одной из самых красивых дорог России. По пути вы увидите:
- Скалы Два монаха — горная вершина, расположенная на плато Большой Бермамыт. Это уникальное место, где можно насладиться потрясающими видами на Эльбрус
- Колизей — эта природная достопримечательность представляет собой углубление в ровной череде скал. Своеобразная дуга напоминает двойной античный театр, оправдывая своё название
- Мост над пропастью — уже третий по счёту на этом месте. Куда делись предыдущие? Узнаете на экскурсии!
- «Небесные качели» — эта смотровая площадка находится на перевале Шаджатмаз, на высоте 2081 м над уровнем моря. С неё открывается прекрасный вид на Большой Кавказский хребет, обсерваторию МГУ и дорогу на Джилы-Су
- Смотровая у обсерватории на плато Шаджатмаз на высоте 2127 м над уровнем моря. Панорама на окружающие горные вершины отсюда замечательная!
- Водопад Шатжатмаз на пути к урочищу Джылы-Су высотой около 15–20 метров
- Долина Нарзанов — настоящий оазис здоровья и красоты, раскинувшийся в самом сердце Кабардино-Балкарии, у подножия величественного Эльбруса. Здесь, среди живописных горных пейзажей, бьют ключи целебных нарзанных источников, чья слава разнеслась далеко за пределы республики
- Скалы Аватары — это каменный островок на одном из участков дороги на Джылы-Су, покрытый известняковыми столпами и курчавыми зарослями, источающими дурманящий аромат полевых цветов
- Поляна сусликов. От места нашей стоянки путь до неё займёт не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живут более сотни очаровашек-сусликов
- Урочище Джилы-Су — курортная местность на северной стороне Эльбруса с большим количеством термальных источников и водопадов
- Водопад Султан — один из самых высоких в Кабардино-Балкарии — около 40 м
- Водопад Эмир — самый нижний в речной системе. Его породила бурливая и неспокойная река Каракая-Су. Перламутровые потоки ниспадают с высоты 7,5 м
- Водопад Каракая-Су расположен в национальном парке «Приэльбрусье» и считается одним из самых красивых и мощных водопадов в этом районе
По пути мы расскажем много легенд о плато, раскроем, что происходило там до, во время и после войны. Вы узнаете, какие народы жили на территории раньше и какие живут сейчас. Также поговорим о происхождении Эльбруса и Кавказского хребта и познакомимся с обычаями Кавказа.
Организационные детали
- В стоимость всё включено, в том числе чай или кофе в горах
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Поедем на внедорожниках УАЗ Patriot
- Ограничений по возрасту нет, но о детях младше 12 лет нужно предупредить заранее, чтобы мы взяли детское кресло
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Кисловодске
Меня зовут Ислам, и я гид по Северному Кавказу. Туристической деятельностью занимаюсь уже около пяти лет и умею находить общий язык со всеми. Работаю с командой гидов. Мы расскажем много историй о Кавказе и его обычаях и познакомим с нашей культурой.Задать вопрос
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