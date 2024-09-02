Приехать в Кисловодск и не побывать на плато Бермамыт — фатальная ошибка. Но не только им богат Кавказ: вы проедете по самой живописной дороге региона к урочищу Джилы-Су, побываете на Поляне сусликов, оцените скалы Аватары. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы прочувствовали атмосферу: прямо в горах сварим кофе на огне и поможем сделать незабываемые фотографии.

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля на комфортабельном джипе и отвезём на легендарное плато Бермамыт, которое славится множеством легенд и невероятными видами на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Затем мы отправимся навстречу к могучим водопадам по одной из самых красивых дорог России. По пути вы увидите:

Скалы Два монаха — горная вершина, расположенная на плато Большой Бермамыт. Это уникальное место, где можно насладиться потрясающими видами на Эльбрус

— горная вершина, расположенная на плато Большой Бермамыт. Это уникальное место, где можно насладиться потрясающими видами на Эльбрус Колизей — эта природная достопримечательность представляет собой углубление в ровной череде скал. Своеобразная дуга напоминает двойной античный театр, оправдывая своё название

— эта природная достопримечательность представляет собой углубление в ровной череде скал. Своеобразная дуга напоминает двойной античный театр, оправдывая своё название Мост над пропастью — уже третий по счёту на этом месте. Куда делись предыдущие? Узнаете на экскурсии!

— уже третий по счёту на этом месте. Куда делись предыдущие? Узнаете на экскурсии! «Небесные качели» — эта смотровая площадка находится на перевале Шаджатмаз, на высоте 2081 м над уровнем моря. С неё открывается прекрасный вид на Большой Кавказский хребет, обсерваторию МГУ и дорогу на Джилы-Су

— эта смотровая площадка находится на перевале Шаджатмаз, на высоте 2081 м над уровнем моря. С неё открывается прекрасный вид на Большой Кавказский хребет, обсерваторию МГУ и дорогу на Джилы-Су Смотровая у обсерватории на плато Шаджатмаз на высоте 2127 м над уровнем моря. Панорама на окружающие горные вершины отсюда замечательная!

на плато Шаджатмаз на высоте 2127 м над уровнем моря. Панорама на окружающие горные вершины отсюда замечательная! Водопад Шатжатмаз на пути к урочищу Джылы-Су высотой около 15–20 метров

на пути к урочищу Джылы-Су высотой около 15–20 метров Долина Нарзанов — настоящий оазис здоровья и красоты, раскинувшийся в самом сердце Кабардино-Балкарии, у подножия величественного Эльбруса. Здесь, среди живописных горных пейзажей, бьют ключи целебных нарзанных источников, чья слава разнеслась далеко за пределы республики

— настоящий оазис здоровья и красоты, раскинувшийся в самом сердце Кабардино-Балкарии, у подножия величественного Эльбруса. Здесь, среди живописных горных пейзажей, бьют ключи целебных нарзанных источников, чья слава разнеслась далеко за пределы республики Скалы Аватары — это каменный островок на одном из участков дороги на Джылы-Су, покрытый известняковыми столпами и курчавыми зарослями, источающими дурманящий аромат полевых цветов

— это каменный островок на одном из участков дороги на Джылы-Су, покрытый известняковыми столпами и курчавыми зарослями, источающими дурманящий аромат полевых цветов Поляна сусликов . От места нашей стоянки путь до неё займёт не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живут более сотни очаровашек-сусликов

. От места нашей стоянки путь до неё займёт не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живут более сотни очаровашек-сусликов Урочище Джилы-Су — курортная местность на северной стороне Эльбруса с большим количеством термальных источников и водопадов

— курортная местность на северной стороне Эльбруса с большим количеством термальных источников и водопадов Водопад Султан — один из самых высоких в Кабардино-Балкарии — около 40 м

— один из самых высоких в Кабардино-Балкарии — около 40 м Водопад Эмир — самый нижний в речной системе. Его породила бурливая и неспокойная река Каракая-Су. Перламутровые потоки ниспадают с высоты 7,5 м

— самый нижний в речной системе. Его породила бурливая и неспокойная река Каракая-Су. Перламутровые потоки ниспадают с высоты 7,5 м Водопад Каракая-Су расположен в национальном парке «Приэльбрусье» и считается одним из самых красивых и мощных водопадов в этом районе

По пути мы расскажем много легенд о плато, раскроем, что происходило там до, во время и после войны. Вы узнаете, какие народы жили на территории раньше и какие живут сейчас. Также поговорим о происхождении Эльбруса и Кавказского хребта и познакомимся с обычаями Кавказа.

Организационные детали