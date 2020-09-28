1 отзыв оставили туристы

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Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья

Исследовать одно из самых загадочных мест в окрестностях Кисловодска и попробовать целебный нарзан

5
1 отзыв
Денис
Денис – экскурсионное агентство из Кисловодска
Манящее, загадочное и мистическое урочище Джилы-су — словно другая планета, где время и физика подчиняются другим законам.

Чтобы проникнуть в тайны этой местности, мы отправимся к северному подножию Эльбруса.

Приготовьтесь встретиться с неземными водопадами, покорить красивейшие 🤩 горные плато и испить воды из источников, о свойствах которых ходят легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья

Что вас ожидает

Таинственный мир Северного Приэльбрусья
Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями: именно здесь располагалась мистическая Русколань и находилось главное святилище задолго до нашей эры. В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук, Долину замков (Лавовые пальцы), Пик Калицкого и плато Каменные грибы — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными ⛰️ водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-су.

Секреты нарзанных источников
Вам откроются необъяснимые свойства и целебная сила 14 разных по составу нарзанов местности Джилы-су. Попробуем выяснить, почему источник Серебряный пробивается на поверхность всего 2-3 месяца в году, а его температура не поднимается выше +4 градусов. Разберемся, какие источники исцеляют болезни печени и почек и почему нарзан Джилы-су залечивает раны буквально на глазах. И, конечно, вы сможете принять нарзанные ванны в воде, которая круглый год держит температуру +22 градуса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включена профессиональная фото- и видеосъемка с дрона
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни 🥧. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
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1 отзыв оставили туристы

28 сентября 2020
Экскурсия была организовано отлично! Комфортный и удобный транспорт, Денис уверенный водитель, что очень важно, так как маршрут на Бермамыт проходит по сложной и пересеченной местности. Денис показал интересные и красивые места.

Денис проводит ещё 3 экскурсии

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