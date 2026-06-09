читать дальше уменьшить

объяснила мне разницу между турами и помогла определиться с выбором. Кроме того, у меня была объективная причина, по которой я могла ехать только впереди. Ранее я обращалась с такой же просьбой в другую компанию по приложению. Но мне отказали.

Анастасия же пошла на встречу.

За что ей отдельное спасибо. За отзывчивость и доброту.

Теперь о самом туре. Как говорится "лучше гор могут быть только горы". И не передать словами то восхищение и восторг, который я ощутила увидев красоту гор и водопада.

Отдельную благодарность хочу выразить нашему гиду Георгию.

Ведь именно благодаря ему поездка прошла комфортно.

Впечатлило, что он рассказывал о технике безопасности в горах так, что отпадало всякое желание что-то нарушать, вставать на край обрыва, идти куда-то не туда.

Кроме того, он помогал с фотографированием. Подсказывал, как лучше встать, какой ракурс взять и порой сам фотографировал.

Часто в турах пишут, что тур на автомобиле, это не экскурсия и водитель не должен ничего рассказывать, а только хорошо вести машину. Но только не здесь. Георгий рассказывал много интересного о расположении гор, исторические моменты и поддерживал разговор в течение всей поездки.

Дорога была разной на всём пути и ровная, и не очень, и ухабистая, и узкая… Но с первой минуты вождения Георгия возникло доверие к нему как к водителю опытному и знающего своё дело.

Тур складывается не только из красивого пейзажа. А в первую очередь из людей, благодаря которым впечатления остаются положительными навсегда.

Ещё раз спасибо Анастасии и Георгию за незабываемые впечатления.