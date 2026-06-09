Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус —
Описание экскурсии
Место назначения — Джилы-Су
«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан (Сылтран)) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.
А по дороге…
… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! Посетим Бандитские скалы в урочище Джилы-Су — расскажем почему они так называются, также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы на обратном пути по согласованию со всей группой посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.
Организационные детали
- Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезут обратно
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь, оплачивается отдельно)
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
Дополнительные расходы
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 ₽ за чел.)
- Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
- Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел. По желанию группы
- Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
- Въезд к Каракая-Су — 200 ₽ за чел.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Первый раз в Кисловодске, первый раз в горах. И я очень рада, что остановилась на данном направлении.
Изначально я планировала другой тур, но Анастасия
Гид Георгий настоящий профессионал своего дела! Мы посетили множество локаций, включая дополнительную опцию Поляну Эммануэля,о чем ни капли не пожалели🔥🔥🔥. Всем советую ее включить
Не буду перечислять локации, здесь о них много сказано!
Но считаю, что подчеркнуть человеческий фактор никогда не бывает лишним!
Все на высоте: от организатора Анастасии (помощь в