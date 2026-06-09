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Из Кисловодска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса

Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.

Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус —
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и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов. .

4.9
175 отзывов
Из Кисловодска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Из Кисловодска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Из Кисловодска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса

Описание экскурсии

Место назначения — Джилы-Су

«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан (Сылтран)) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.

А по дороге…

… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! Посетим Бандитские скалы в урочище Джилы-Су — расскажем почему они так называются, также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы на обратном пути по согласованию со всей группой посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.

Организационные детали

  • Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезут обратно
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
  • По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь, оплачивается отдельно)
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 ₽ за чел.)
  • Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
  • Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел. По желанию группы
  • Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
  • Въезд к Каракая-Су — 200 ₽ за чел.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 175 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
167
4
5
3
2
2
1
1
Анна
Для меня в этой поездке всё было впервые.
Первый раз в Кисловодске, первый раз в горах. И я очень рада, что остановилась на данном направлении.
Изначально я планировала другой тур, но Анастасия
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объяснила мне разницу между турами и помогла определиться с выбором. Кроме того, у меня была объективная причина, по которой я могла ехать только впереди. Ранее я обращалась с такой же просьбой в другую компанию по приложению. Но мне отказали.
Анастасия же пошла на встречу.
За что ей отдельное спасибо. За отзывчивость и доброту.
Теперь о самом туре. Как говорится "лучше гор могут быть только горы". И не передать словами то восхищение и восторг, который я ощутила увидев красоту гор и водопада.
Отдельную благодарность хочу выразить нашему гиду Георгию.
Ведь именно благодаря ему поездка прошла комфортно.
Впечатлило, что он рассказывал о технике безопасности в горах так, что отпадало всякое желание что-то нарушать, вставать на край обрыва, идти куда-то не туда.
Кроме того, он помогал с фотографированием. Подсказывал, как лучше встать, какой ракурс взять и порой сам фотографировал.
Часто в турах пишут, что тур на автомобиле, это не экскурсия и водитель не должен ничего рассказывать, а только хорошо вести машину. Но только не здесь. Георгий рассказывал много интересного о расположении гор, исторические моменты и поддерживал разговор в течение всей поездки.
Дорога была разной на всём пути и ровная, и не очень, и ухабистая, и узкая… Но с первой минуты вождения Георгия возникло доверие к нему как к водителю опытному и знающего своё дело.
Тур складывается не только из красивого пейзажа. А в первую очередь из людей, благодаря которым впечатления остаются положительными навсегда.
Ещё раз спасибо Анастасии и Георгию за незабываемые впечатления.

Для меня в этой поездке всё было впервые.
Для меня в этой поездке всё было впервые.
Для меня в этой поездке всё было впервые.
Для меня в этой поездке всё было впервые.
Для меня в этой поездке всё было впервые.
Для меня в этой поездке всё было впервые.
Для меня в этой поездке всё было впервые.
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Елена
Спасибо огромное за такую великолепную экскурсию ❤️!
Гид Георгий настоящий профессионал своего дела! Мы посетили множество локаций, включая дополнительную опцию Поляну Эммануэля,о чем ни капли не пожалели🔥🔥🔥. Всем советую ее включить
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в маршрут.
Такая красота невероятная!!! И вышла из облаков вершина Эльбруса и мы ее имели счастье созерцать.
Пешие не длинные прогулки нас нисколько не напрягли и мы сделали море красивых фото и видео🔥🔥🔥Посетили водопад, в кафе в горах отведали вкусный шашлык и хычины 👍👍👍 Утром - вкуснейший кофе ☕.
В общем, экскурсия стоит каждого потраченного рубля, всем советуем 👍👍👍

Спасибо огромное за такую великолепную экскурсию ❤️!
Спасибо огромное за такую великолепную экскурсию ❤️!
Спасибо огромное за такую великолепную экскурсию ❤️!
Спасибо огромное за такую великолепную экскурсию ❤️!
Спасибо огромное за такую великолепную экскурсию ❤️!
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Д
Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию! Остались только самые приятные впечатления. Отдельная благодарность нашему гиду Георгию. всю дорогу было интересно: рассказывал много интересных фактов, отвечал на все вопросы и создавал
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очень комфортную атмосферу. В самом начале пути заехали в чудесную кофейню.
Компания собралась замечательная, благодаря чему поездка прошла легко и душевно. Посетили много красивых локаций, сделали огромное количество невероятных фотографий и эмоций на память. Отдельное спасибо за помощь с фото. На всех остановках нам подсказывали ракурсы и помогали сделать действительно классные кадры, получилось избежать большого количества людей на остановках для фотографий.
Особенным моментом стал кофе из турки где-то высоко в горах — это вообще отдельная любовь и атмосфера. А когда выложили фотографии, огонечков было очень много Экскурсия получилась не просто поездкой, а настоящим днем впечатлений, который точно запомнится надолго!

Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию! Остались только самые приятные впечатления. Отдельная благодарность нашему гиду Георгию.
Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию! Остались только самые приятные впечатления. Отдельная благодарность нашему гиду Георгию.
Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию! Остались только самые приятные впечатления. Отдельная благодарность нашему гиду Георгию.
Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию! Остались только самые приятные впечатления. Отдельная благодарность нашему гиду Георгию.
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М
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По всему маршруту много остановок с красивыми локациями, где получаются классные фото! Виды открываются шикарные)) гид Георгий очень внимательный и вежливый, интересно рассказывает) мы остались под большим впечатлением от экскурсии! Определенно 10/10💔
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По
Уже второй раз посещаем данную экскурсию, и честно, приехали бы еще😍 организация на высшем уровне! По
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М
Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
Не буду перечислять локации, здесь о них много сказано!
Но считаю, что подчеркнуть человеческий фактор никогда не бывает лишним!
Все на высоте: от организатора Анастасии (помощь в
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выборе направления, комментарии и ее знания, которые для меня оказались очень кстати!) до исполнителя экскурсии - Георгия.
Погода сегодня преподнесла настоящий сюрприз: внизу - весна, наверху, в горах - настоящая зима!
Знаете, почувствовать себя настолько в безопасности было сегодня очень кстати)
Георгий настоящий профи! Как водитель водителю - Вы молодец!
Спасибо за эмоции, за настроение, за юмор и профессионализм.
Удачи!!!

Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
Огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего путешествия!
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Макс
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще нужно довольному туристу? Ах да, вкусный обед, тоже на месте) Все замечательно, впечатлений целая гора, водопады просто вах. Георгий классный парень!) Цена в 4к очень лояльная, экосборы тоже, цены в горном кафе приемлемые на уровне обычного городского кафе
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще
Восторг на месте, красивые виды на месте, веселый гид на месте, руки-ноги на месте, что еще
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