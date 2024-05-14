Проникнитесь величием и загадочностью Кавказа в удивительном приключении в урочище Джилы-Су! В этом путешествии вы откроете для себя красоту водопадов и неприступных гор, посетите Храм Солнца, восхититесь скалами-аватарами, побываете на целебном источнике и попробуете блюда местной кухни. Приготовьтесь, эта поездка заставит ваше сердце биться быстрее!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.

Долина Нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.

Гора Тузлук. На её склонах скрывается удивительный Храм Солнца — место, где каждый камень дышит историей. Это святилище окутано легендами и секретами, и мы расскажем вам о них. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.

Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.

Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!

Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.

«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.

Обед в национальном стиле. Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.

Организационные детали