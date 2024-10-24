Это будет красивый день с невероятными пейзажами! Вы насладитесь мощью водопадов Каракая-Су, Кызыл-Су и Султан. С плато Шатджатмаз полюбуетесь седым великаном Кавказа. Узнаете, какие скалы местные жители называют Бандитскими пиками. И покормите местных жителей — смешных сусликов. А мы сделаем поездку комфортной и увлекательной!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Плато Шатджатмаз, с которого открывается впечатляющий вид на Эльбрус.
- Бандитские пики (ущелье реки Харбас) — живописные и загадочные.
- Скалы Аватары, которые впечатляют своей мощью.
- Урочище Джилы-Су и водопад Султан, к которому мы подойдём.
- Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су со смотровых площадок.
- Долину Нарзанов — по желанию всех участников.
А ещё вы:
- Покормите сусликов в урочище Джилы-Су.
- Сделаете яркие фотографии на дороге, будто специально созданной для социальных сетей.
- Продегустируете нарзан — природную минеральную воду, известную своими полезными свойствами.
- Насладиться блюдами национальной кавказской кухни в уютном кафе (по желанию).
Примерный тайминг экскурсии:
- 6:30-7:00 — сбор участников группы.
- 8:00-8:30 — остановка на завтрак по согласованию со всеми участниками.
- 9:20 — плато Шатджатмаз.
- 10:30 — ущелье реки Харбаз.
- 11:30 — скалы Аватары.
- 12:00 — остановка для фото на красивой дороге.
- 12:40 — урочище Джилы-Су и водопады.
- 17:00-18:00 — возвращение в Кисловодск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла.
- Мы заберём вас по адресу и по окончании программы отвезём обратно.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет. Мы не рекомендуем экскурсию людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Отдельно оплачивается:
- Питание — 600-700 ₽ за чел.
- Экосбор в урочище Джилы-Су — 300 ₽ за чел.
- Экосбор на скалы Аватары — 100 ₽ за чел.
- Билет в экопарк «Долина нарзанов» (по желанию) — 150 ₽ за чел., дети до 10 лет — бесплатно!
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 145 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл вЗадать вопрос
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