Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия

Взлететь на качелях над пропастью, попить целебного нарзана и сфотографироваться на фоне Эльбруса
Джилы-су — одно из самых популярных направлений в окрестностях Кавказских Минеральных Вод. Путь из Кисловодска составит около 83 км по красивейшей дороге.

Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.

А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились рассказами об этих местах.
5
4 отзыва
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Единение с природой

Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!

Вы увидите:

  • Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
  • Гору Баран — местный лыжный курорт
  • Небесные качели у пропасти
  • Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
  • Родник Девичьи косы
  • Скалы-бандиты (Абреки)
  • Парящие скалы-аватары
  • Образования из застывшей лавы
  • Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
  • Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов

Я расскажу:

  • Кем и когда были захвачены эти земли и как на это повлияла Османская империя
  • Как немцы захватили Эльбрус и аэродром
  • Как осваивали этот горный район
  • Почему от Кисловодска до Джилы-Су всего два поселения
  • Где попробовать лечебные минеральные воды и искупаться в тёплом нарзанном бассейне
  • Почему Эльбрус и его ледники всегда притягивают людей
  • И много других интересных фактов о местной жизни и обычаях!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор 100 ₽ с человека
  • Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
  • Вход в Долину нарзанов 50 ₽ с человека
  • Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
  • Еда и напитки в кафе

ежедневно в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
29 окт 2024
Путешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самого начала 👍🏼. Мы только выехали из города и сразу же познакомились с настоящей горной
читать дальше

лисичкой Марусей, потом были разные локации с видами на Эльбрус и горные массивы, дорога сама по себе красивая и захватывающая дух местами. Наш гид Умар постарался сделать экскурсию по максимуму разнообразной и интересной, шел навстречу желаниям группы. Мы с мужем остались довольны путешествием, фотографий и видео просто море, настроение было огонь👍🏼🔥

Путешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самогоПутешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самогоПутешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самогоПутешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самогоПутешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самогоПутешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самого
О
7 окт 2024
Увлекательная и интересная поездка по живописным местам. Очень повезло с погодой, увидели много красивейших мест. Красота гор непередаваемая, но главное впечатление - это, конечно, Эльбрус, которым мы любовались почти всю
читать дальше

поездку.
Нас сопровождал Умар - интересный рассказчик, приятный в общении человек. Узнали от него очень много нового, не только о местах, но главное, о людях, которые здесь живут.
Побывали во всех локациях, добрались до Серебрянного источника, попробовали чудесную воду из него.
Если вы хотите увидеть настоящий Кавказ, отправляйтесь в путешествие - не пожалеете!

Увлекательная и интересная поездка по живописным местам. Очень повезло с погодой, увидели много красивейших мест. Красота
В
26 сен 2024
Заказали с подругой поездки в разные дни не смогли вместе из за процедур.
Спасибо огромное. Экскурсия прошла отлично. Виды шикарные. водителю отдельная благодарность. теперь мы только к вам😎😂
Заказали с подругой поездки в разные дни не смогли вместе из за процедур.Заказали с подругой поездки в разные дни не смогли вместе из за процедур.Заказали с подругой поездки в разные дни не смогли вместе из за процедур.Заказали с подругой поездки в разные дни не смогли вместе из за процедур.
В
21 сен 2024
Спасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный и позитивный гид с чувством юмора сделали эту поездку незабываемей!!! Я смогла окунуться в красоток гор. Чистый воздух. Вкусная еда. Доброжелательные люди. Всем огромного здоровья. Обязательно приеду к вам ещё!!! 🥰🥰🥰
Спасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный иСпасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный иСпасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный иСпасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный иСпасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный иСпасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный и

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
На машине
58 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
На машине
54 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200 за человека
Путешествие к загадочному Джилы-Су в мини-группе
На машине
27 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Увлекательная поездка по Кисловодску с осмотром плато Шаджатмаз
Отправляйтесь в индивидуальное путешествие к урочищу Джилы-Су. Водопады, Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 3 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
ХорошоТам