Джилы-су — одно из самых популярных направлений в окрестностях Кавказских Минеральных Вод. Путь из Кисловодска составит около 83 км по красивейшей дороге.
Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.
А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились рассказами об этих местах.
Величественные скальные обрывы, виды на вершины, поля, луга, леса, ущелья, горные плато и водопады — перед вами откроется целый сказочный мир.
А мы не станем вас торопить, чтобы вы вдоволь пофотографировались и насладились рассказами об этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Единение с природой
Джилы-Су располагается в Приэльбрусье на высоте 2500 метров. Кажется, что здесь природа сделала невозможное, чтобы удивить путешественников. Отправляемся к самым популярным природным достопримечательностям — а также в несколько малоизвестных мест. Возможно, именно они станут изюминкой вашего путешествия!
Вы увидите:
- Холмы и возвышенности с красивейшими видами на окрестности, Эльбрус и Главный Кавказский хребет
- Гору Баран — местный лыжный курорт
- Небесные качели у пропасти
- Смотровую площадку рядом с солнечной обсерваторией и «городом звёзд»
- Родник Девичьи косы
- Скалы-бандиты (Абреки)
- Парящие скалы-аватары
- Образования из застывшей лавы
- Три горных водопада: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
- Главную достопримечательность Джилы-Су — Долину нарзанов
Я расскажу:
- Кем и когда были захвачены эти земли и как на это повлияла Османская империя
- Как немцы захватили Эльбрус и аэродром
- Как осваивали этот горный район
- Почему от Кисловодска до Джилы-Су всего два поселения
- Где попробовать лечебные минеральные воды и искупаться в тёплом нарзанном бассейне
- Почему Эльбрус и его ледники всегда притягивают людей
- И много других интересных фактов о местной жизни и обычаях!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Поездка проходит на комфортабельных иномарках (Toyota Land Cruiser и др.) или УАЗ Патриот. Есть детские кресла
Дополнительные расходы
- Экологический сбор 100 ₽ с человека
- Билеты в парк «Приэльбрусье» 200 ₽ с человека
- Вход в Долину нарзанов 50 ₽ с человека
- Вход на смотровую площадку возле скал-аватаров 50 ₽ с человека
- Еда и напитки в кафе
ежедневно в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар — ваша команда гидов в Кисловодске
Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я лицензированный гид. Но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
29 окт 2024
Путешествие на Джилы Су 24 октября 2024 года. Экскурсия прошла активно, интересно и Захватывающе с самого начала 👍🏼. Мы только выехали из города и сразу же познакомились с настоящей горной
О
Ольга
7 окт 2024
Увлекательная и интересная поездка по живописным местам. Очень повезло с погодой, увидели много красивейших мест. Красота гор непередаваемая, но главное впечатление - это, конечно, Эльбрус, которым мы любовались почти всю
В
Виктория
26 сен 2024
Заказали с подругой поездки в разные дни не смогли вместе из за процедур.
Спасибо огромное. Экскурсия прошла отлично. Виды шикарные. водителю отдельная благодарность. теперь мы только к вам😎😂
Спасибо огромное. Экскурсия прошла отлично. Виды шикарные. водителю отдельная благодарность. теперь мы только к вам😎😂
В
Виктория
21 сен 2024
Спасибо вам за познавательную экскурсию к подножью Эльбруса. Джилы суу. Прекрасный маршрут хорошая погода, грамотный и позитивный гид с чувством юмора сделали эту поездку незабываемей!!! Я смогла окунуться в красоток гор. Чистый воздух. Вкусная еда. Доброжелательные люди. Всем огромного здоровья. Обязательно приеду к вам ещё!!! 🥰🥰🥰
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДжилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Увлекательная поездка по Кисловодску с осмотром плато Шаджатмаз
Отправляйтесь в индивидуальное путешествие к урочищу Джилы-Су. Водопады, Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 3 200₽ за человека