Однодневный джип -тур в Верхнею Балкарию.
Путешествуя по Верхней Балкарии Вы сможете насладиться великолепными видами на природные чудеса региона. Горные вершины, живописные долины и горные реки создают уникальные условия для отдыха и прогулок. Природа Верхней Балкарии привлекает множество любителей активного образа жизни
Выезд из Кисловодска в 07.00+-
Во время джип - тура в Верхнею Балкарию вы увидите:
Замок на воде Шато -Эркен -- был построен в средневековом романском стиле и хорошо вписался в горные пейзажи. Величие замка дополняет искусственное озеро, среди которого он находится. Внутреннее убранство Шато Эркен выдержано в средневековом стиле, дополняя архитектуру строения.
Вокруг Шато раскинулись бескрайние виноградники. Они занимают площадь около 1 тыс. га и являются сердцем винодельческого хозяйства. (на экскурсии в Верхнюю Балкарию дополнительно оплачивается въезд на территорию замка Шато Эркен (50 руб с человека)
Язык тролля — Этот необычный и очень фотогеничный выступ в скале находится в ущелье Безенги, в Кабардино-Балкарии. С него открывается невероятный вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. Языком тролля его называют по аналогии со знаменитой норвежской достопримечательностью.
Посетите горные Голубые озера
Черекская теснина
Верхняя Балкария - увидите древние аулы и средневековые башни.
Термальные источники Аушигер — Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.
Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.
(доп. услуга оплачивается отдельно)
Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.
Экскурсия проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью.
Возвращение в 20.00+-
Стоимость 5000.. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.
Стоимость с Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных Вод уточняем при бронировании
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
- Вход на территорию замка Шато Эрен (оплачивается отдельно)
- Купание в термальном источнике Аушигер
О чём нужно знать до поездки
Берем с собой:
Теплую удобную одежду по сезону
Удобную обувь
Головной убор
Солнцезащитные очки и средства
Дождевик (погода в горах переменчива)
Паспорт
Воду и перекус по желанию