Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Однодневный джип -тур в Верхнею Балкарию.

Путешествуя по Верхней Балкарии Вы сможете насладиться великолепными видами на природные чудеса региона. Горные вершины, живописные долины и горные реки создают уникальные условия для отдыха и прогулок. Природа Верхней Балкарии привлекает множество любителей активного образа жизни

Выезд из Кисловодска в 07.00+-

Во время джип - тура в Верхнею Балкарию вы увидите:

Замок на воде Шато -Эркен -- был построен в средневековом романском стиле и хорошо вписался в горные пейзажи. Величие замка дополняет искусственное озеро, среди которого он находится. Внутреннее убранство Шато Эркен выдержано в средневековом стиле, дополняя архитектуру строения.

Вокруг Шато раскинулись бескрайние виноградники. Они занимают площадь около 1 тыс. га и являются сердцем винодельческого хозяйства. (на экскурсии в Верхнюю Балкарию дополнительно оплачивается въезд на территорию замка Шато Эркен (50 руб с человека)

Язык тролля — Этот необычный и очень фотогеничный выступ в скале находится в ущелье Безенги, в Кабардино-Балкарии. С него открывается невероятный вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. Языком тролля его называют по аналогии со знаменитой норвежской достопримечательностью.

Посетите горные Голубые озера

Черекская теснина

Верхняя Балкария - увидите древние аулы и средневековые башни.

Термальные источники Аушигер — Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.

Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.

(доп. услуга оплачивается отдельно)

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Экскурсия проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью.

Возвращение в 20.00+-

Стоимость 5000.. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.

Стоимость с Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных Вод уточняем при бронировании