Мои заказы

Верхняя Балкария. Язык тролля. Горячие источники

Путешествуя по Верхней Балкарии, вы сможете насладиться великолепными видами на природные чудеса края
Верхняя Балкария. Язык тролля. Горячие источникиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Верхняя Балкария. Язык тролля. Горячие источникиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Верхняя Балкария. Язык тролля. Горячие источникиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Однодневный джип -тур в Верхнею Балкарию.

Путешествуя по Верхней Балкарии Вы сможете насладиться великолепными видами на природные чудеса региона. Горные вершины, живописные долины и горные реки создают уникальные условия для отдыха и прогулок. Природа Верхней Балкарии привлекает множество любителей активного образа жизни

Выезд из Кисловодска в 07.00+-

Во время джип - тура в Верхнею Балкарию вы увидите:

Замок на воде Шато -Эркен -- был построен в средневековом романском стиле и хорошо вписался в горные пейзажи. Величие замка дополняет искусственное озеро, среди которого он находится. Внутреннее убранство Шато Эркен выдержано в средневековом стиле, дополняя архитектуру строения.

Вокруг Шато раскинулись бескрайние виноградники. Они занимают площадь около 1 тыс. га и являются сердцем винодельческого хозяйства. (на экскурсии в Верхнюю Балкарию дополнительно оплачивается въезд на территорию замка Шато Эркен (50 руб с человека)

Язык тролля — Этот необычный и очень фотогеничный выступ в скале находится в ущелье Безенги, в Кабардино-Балкарии. С него открывается невероятный вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. Языком тролля его называют по аналогии со знаменитой норвежской достопримечательностью.

Посетите горные Голубые озера

Черекская теснина

Верхняя Балкария - увидите древние аулы и средневековые башни.

Термальные источники Аушигер — Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.

Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.

(доп. услуга оплачивается отдельно)

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Экскурсия проходит на подготовленных автомобилях с повышенной проходимостью.

Возвращение в 20.00+-

Стоимость 5000.. указана из Кисловодска за 1 человека в группе.

Стоимость с Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных Вод уточняем при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
  • Вход на территорию замка Шато Эрен (оплачивается отдельно)
  • Купание в термальном источнике Аушигер
О чём нужно знать до поездки

Берем с собой:

Теплую удобную одежду по сезону

Удобную обувь

Головной убор

Солнцезащитные очки и средства

Дождевик (погода в горах переменчива)

Паспорт

Воду и перекус по желанию

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.

Похожие экскурсии на «Верхняя Балкария. Язык тролля. Горячие источники»

Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Джиппинг
13 часов
-
14%
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июн в 07:00
4988 ₽5800 ₽ за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
197 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
3 июн в 06:00
5000 ₽ за человека
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
На машине
13 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
3 июн в 06:30
5200 ₽ за человека
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
12 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июн в 07:00
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
от 5000 ₽ за человека