Устраивайтесь поудобнее, мы едем туда, где время остановилось.
Вы увидите древние озера, возраст которых не могут определить даже в наше время, заброшенные дороги над пропастью, по которым, казалось, еще вчера неслись автомобили, каменные сторожевые башни, хранящие воспоминания о когда-то оживленных аулах у их подножия. Верхняя Балкария откроет для вас все самое лучшее!
Вы увидите древние озера, возраст которых не могут определить даже в наше время, заброшенные дороги над пропастью, по которым, казалось, еще вчера неслись автомобили, каменные сторожевые башни, хранящие воспоминания о когда-то оживленных аулах у их подножия. Верхняя Балкария откроет для вас все самое лучшее!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Тайны древних озер и заброшенная дорога Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны. Известно, что эти карстовые водоемы очень древние, однако назвать их точный возраст не может никто. Одно из них — Церик-Кель — не замерзает даже в самые сильные морозы. Далее мы отправимся в Черекскую теснину, высота скал в которой начинается от 500 метров. Здесь мы прогуляемся по выруленной в скале заброшенной дороге. Когда-то это было очень оживленное место передвижения. Однако сейчас, представив как на узком дорожном полотне над пропастью разъезжались две фуры, по спине пробегает холодок. Уголок Скандинавии и каменные балкарские стражи Мы ни за что не оставим без внимания местный Язык Тролля — скальный выступ на большой высоте, аналог скандинавского тезки. Фото здесь получаются сногсшибательными — проверено многими туристами! В завершение поездки мы отправимся к развалинам средневековых аулов. Здесь вы сможете прогуляться и узнать печальную историю когда-то оживленных селений. Остановимся у древних каменных стражей — сторожевых башен Аббаевых и Амирхановых, чтобы сделать фото и насладиться открывающимися видами. Важная информация:
На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
Ежедневно в 7:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13 +)
|4 700 ₽
|Детский (3-12)
|4 500 ₽
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Язык тролля
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Завершение: Кисловодск. Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 сен 2024
Отличная поездка, всё увидели,впечатления хватит надолго. Все понравилось. Гид с отличным чувством юмора.
Спасибо.
Спасибо.
Н
Наталья
14 сен 2024
Л
Лариса
22 авг 2024
Артём-замечательный гид, интересно проводит экскурсию, внимательный, подскажет, поможет.
Ну и конечно потрясающей красоты места ❤️
Обязательно вернёмся ещё и не раз
Ну и конечно потрясающей красоты места ❤️
Обязательно вернёмся ещё и не раз
М
Марина
19 авг 2024
Экскурсия была интересной, красивой. Посещали локации спокойно, без спешки. Очень порадовали суслики.
О
Оксана
21 июл 2024
Не первый раз в Кисловодске, этим летом привезла сюда маму показать ей вашу замечательную природу! Мама в восторге, а я рада еще раз увидеть эту красоту! Также спасибо нашему гиду Далхату за интересные рассказы и душевное общение!
Н
Наталия
14 июл 2024
Выражаем особую благодарность нашему гиду Андрею за прекрасный экскурс. Было все доступно, интересно, познавательно. Спасибо большое
А
Артем
7 мая 2024
Все было отлично, порадовала, даже не смотря на редкий вид молчаливых дятлов) Экскурсия удалась, спасибо большое гиду Михаилу) музыкальное сопровождение просто огонь))))
А
Алексей
9 апр 2024
Супер! Красота! Али - Супер гид и хороший человек! Всем рекомендую данную экскурсию!
О
Оксана
7 авг 2022
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
4 окт в 06:00
50004 500₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхняя Балкария: Черекская теснина и Голубое озеро
Горные ущелья, хрустальные озера и древние легенды ждут вас в Верхней Балкарии! Путешествие на внедорожнике по Черекской теснине и Голубому озеру
9 окт в 18:00
10 окт в 06:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 700₽ за человека