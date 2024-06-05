Экскурсии на горячие термальные источники в Кисловодске

Найдено 50 экскурсий в категории «Термальные источники» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Термальные источники, водопады и «город замков»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
«Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Окунётесь в целебные термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
«Вы также посетите термальные источники и заедете на балку Кала-Кулак, которую в народе называют Долина замков»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Расслабиться в термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Манящий Эльбрус из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
«По договоренности мы можем посетить термальные источники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«По желанию группы мы можем добавить остановку в Аушигерских термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
«По предварительной договорённости возможно посещение термального источника Аушигер»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 6 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
«А по дороге обратно можно будет попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«) • Сувениры • Питьевая вода • Вход в термальные источники — 300 руб»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500 за человека
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«эко-сбор для входа к термальным источникам 50 руб»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700 за всё до 3 чел.
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Термальные источники — мы посетим источники Гедуко или Аушигер, которые станут теплым и расслабляющим завершением нашего путешествия»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
«Термальный источник «Аушигер» Конечная точка маршрута — купание в термальном источнике»
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«Термальные источники и рыцарский замок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
«При включении термальных источников в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 2500 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
«Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер»
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
4 500 за человека
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
128 отзывов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
«Этот край славится своими термальными источниками»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200 за человека
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Оплачивается отдельно:— общий бассейн в термальных источниках — 300 руб»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
«А в завершение отдохнёте на горячих источниках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Отдохнуть и поделиться впечатлениями можно будет во время обеда с блюдами национальной балкарской кухни или на обратном пути, сидя в купели Аушигерских термальных источниках»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100 за человека
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
«Отведаете традиционные горские блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных источниках»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800 за всё до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс + термальные источники Бирагзанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
«Термальные источники Бирагзанг — притяное завершение насыщенного экскурсионного дня»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
28 500 за всё до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
9 июня в 06:15
42703 203 за человека
Настроение - «В горы»: Домбай
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«После отдыха у водоемов по желанию группы можно будет также заехать на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
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    разговорчивым молодым человеком. Дорога была комфортная. За аккуратную езду по серпантину без тошноты отдельный респект. Технические остановки по требованию без проблем. Кафе для перекусов и обеда по маршруту предостаточно. Удалось сделать много разных видео и фото. Если вернусь в Кисловодск ещё, - с удовольствием выберу экскурсию с "v_gory_tur".

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Гидом-водителем был Борис. Спасибо большое за очень позновательное и интересное путешествие. Помимо географических достопримечательностей узнали много интересных исторических фактов. Поездка
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    была очень комфортной, чувствуется профессионализм водителя по такому крутому серпантину. Очень доброжелательное отношение, желание всем помочь и в плане сфоткаться, и в плане предложить вкусную национальную еду. Очень рекомендую!

  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
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    числе, как приручить этих горных хомяков). Также проводил в процессе экскурсии интересные опросы между всеми. Совет: (это не претензия к организатору) Те, кто едут, имейте ввиду, что если вы боитесь высоты, проход до одного из водопадов (самого красивого) проходит через крайне маленькую дорожку над рекой с течением и с очень сильным ветром. И не забывайте о том, что там есть место с источником (маленький и без комфорта, мало ли кому важно) и там можно чуть искупаться (в общем, берите для этого определенные вещи).

  • Л
    Леонид
    3 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Язык троля, это супер.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
    Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
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    Нам удалось побывать в таких укромных уголках, о которых туристу и мечтать не приходится. Если вы любите природу, эту экскурсию пропустить никак нельзя. И именно в этой поездке удалось закрыть все гештальты, связанные с так часто публикуемыми фото/видео в социальных сетях.

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
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    воодушевляющие, живописные, крутые скалы и ущелья, зелёные горы, чистая вода, ещё и погода разогрелась до 26 градусов) Жара и солнце на протяжении всей прогулки, конечно, измотали за день, но всё равно всё было очень красиво и захватывающе!

    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
    Ездили на Джилы-Су с гидом Сергеем. Поездка была хорошо организована, маршрут продуман, по пути к Эльбрусу посетили много красивых локаций для незабываемых впечатлений и фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Термальные источники»

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  1. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  2. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
  3. Волшебное путешествие на Джилы-Су
  4. Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
  5. Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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