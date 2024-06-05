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числе, как приручить этих горных хомяков). Также проводил в процессе экскурсии интересные опросы между всеми. Совет: (это не претензия к организатору) Те, кто едут, имейте ввиду, что если вы боитесь высоты, проход до одного из водопадов (самого красивого) проходит через крайне маленькую дорожку над рекой с течением и с очень сильным ветром. И не забывайте о том, что там есть место с источником (маленький и без комфорта, мало ли кому важно) и там можно чуть искупаться (в общем, берите для этого определенные вещи).