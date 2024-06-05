1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Термальные источники, водопады и «город замков»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
«Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники подогреты недрами Эльбруса до 22-24 градусов»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Окунётесь в целебные термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
«Вы также посетите термальные источники и заедете на балку Кала-Кулак, которую в народе называют Долина замков»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Расслабиться в термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
«По договоренности мы можем посетить термальные источники»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«По желанию группы мы можем добавить остановку в Аушигерских термальных источниках»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
«По предварительной договорённости возможно посещение термального источника Аушигер»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
«В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
«⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
«А по дороге обратно можно будет попробовать традиционные осетинские пироги и посетить целебные термальные источники»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«) • Сувениры • Питьевая вода • Вход в термальные источники — 300 руб»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
«эко-сбор для входа к термальным источникам 50 руб»
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Термальные источники — мы посетим источники Гедуко или Аушигер, которые станут теплым и расслабляющим завершением нашего путешествия»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа, вера и тепло Карачаево-Черкесии
Узнать историю Шоанинского храма и Рум-горы, посетить перевал Гумбаши и отдохнуть в нарзанных ваннах
Начало: В Кисловодске
«Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — финальная часть нашего путешествия: отсюда выйдете с чувством полного обновления души и тела»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
«Термальный источник «Аушигер» Конечная точка маршрута — купание в термальном источнике»
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«Термальные источники и рыцарский замок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
«При включении термальных источников в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 2500 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
«Далее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер»
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
4 500₽ за человека
Групповая
8 часов
На Джилы-Су в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
Начало: Место вашего проживания
«Этот край славится своими термальными источниками»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:45
9 июня в 07:45
3 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Оплачивается отдельно:— общий бассейн в термальных источниках — 300 руб»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
«А в завершение отдохнёте на горячих источниках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Отдохнуть и поделиться впечатлениями можно будет во время обеда с блюдами национальной балкарской кухни или на обратном пути, сидя в купели Аушигерских термальных источниках»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
«Отведаете традиционные горские блюда в кафе с вдохновляющим видом на окрестности и зарядитесь энергией в термальных источниках»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
«Термальные источники Бирагзанг — притяное завершение насыщенного экскурсионного дня»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
28 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
9 июня в 06:15
42703 203₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«возможно расширение маршрута: Термальные источники «Жемчужина Кавказа» Это самый крупный термальный комплекс в регионе, площадью 3000 кв»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках»
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
«После отдыха у водоемов по желанию группы можно будет также заехать на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Великолепная поездка! Отличная организация путешествия! Гид Сергей, все расскажет и покажет и с фотографией поможет)! Зрелище незабываемое, впечатления тоже!
- ООлег5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, с погодой повезло, всю дорогу открывались прекрасные виды на Эльбрус. Борис очень аккуратный водитель и интересный рассказчик. Хочется поблагодарить Бориса и организатора экскурсии!
- ИИрина5 июня 2024Выбрали джип-тур с уверенностью, что нам понравится. С нами ездил Сергей. В нашей компании достаточно общительные люди. Сергей оказался вполне
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
- ААлла4 июня 2024Гидом-водителем был Борис. Спасибо большое за очень позновательное и интересное путешествие. Помимо географических достопримечательностей узнали много интересных исторических фактов. Поездка
- ТТерентьев4 июня 2024Весьма интересная экскурсия. И очень живописная и веселая. Виду просто 5 баллов. Гид был весьма сведущим. Много рассказал и показал. В том
- ЛЛеонид3 июня 2024Язык троля, это супер.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
- ЮЮлия31 мая 2024Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
- ММария29 мая 2024Ездили на Джилы-Су с гидом Сергеем. Поездка была хорошо организована, маршрут продуман, по пути к Эльбрусу посетили много красивых локаций для незабываемых впечатлений и фотографий.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Термальные источники»
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