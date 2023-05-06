Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен

Голубые озера и термальные источники Верхней Балкарии: экскурсия из Кисловодска

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В этой поездке вы познакомитесь с главными секретами Верхней Балкарии, ее богатой историей и необыкновенной природой, легенды о которой слышал каждый!
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Секреты Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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Что вас ожидает:

  • Селение Карасу
  • Язык Тролля
  • Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Старинное селение Кюнлюм
  • Термальные источники Аушигер Сити
  • Замок Шато-Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Начнём наше путешествие с замка Шато-Эркен, где сможем окунуться в атмосферу старинных виноградников, продегустировать вино и, конечно, погулять вокруг замка, стоящего на воде.
  • Затем мы направимся к кавказскому Языку Тролля, который находится в Безенгийском ущелье, полюбуемся потрясающей панорамой и сделаем эффектные снимки.
  • Далее мы едем в самое живописное место Черекского ущелья — Черекскую теснину, которая является самой глубокой на Кавказе. Здесь вы прогуляетесь по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.
Также во время тура мы посетим Голубые озера. Так называют группу из пяти озер разного размера, которые знамениты своим удивительным оттенком воды. Из-за того, что в озере содержится сероводород, в зависимости от погодных условий, цвет воды может становиться то насыщено лазурным, то светло-голубым!
Еще мы побываем в старинном селении Кюнлюм, в котором сохранилась одна целая башня Абаевых и несколько разрушенных древних сторожевых башен. Позднее вы сможете окунуться в бассейны с лечебной водой на термальных источниках Аушигер — не забывайте купальники!

Важно:

  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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