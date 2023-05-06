Что вас ожидает:

Начнём наше путешествие с замка Шато-Эркен, где сможем окунуться в атмосферу старинных виноградников, продегустировать вино и, конечно, погулять вокруг замка, стоящего на воде.

Затем мы направимся к кавказскому Языку Тролля, который находится в Безенгийском ущелье, полюбуемся потрясающей панорамой и сделаем эффектные снимки.

Далее мы едем в самое живописное место Черекского ущелья — Черекскую теснину, которая является самой глубокой на Кавказе. Здесь вы прогуляетесь по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.

Также во время тура мы посетим Голубые озера. Так называют группу из пяти озер разного размера, которые знамениты своим удивительным оттенком воды. Из-за того, что в озере содержится сероводород, в зависимости от погодных условий, цвет воды может становиться то насыщено лазурным, то светло-голубым!

Еще мы побываем в старинном селении Кюнлюм, в котором сохранилась одна целая башня Абаевых и несколько разрушенных древних сторожевых башен. Позднее вы сможете окунуться в бассейны с лечебной водой на термальных источниках Аушигер — не забывайте купальники!

Важно: