Голубые озера и термальные источники Верхней Балкарии: экскурсия из Кисловодска
В этой поездке вы познакомитесь с главными секретами Верхней Балкарии, ее богатой историей и необыкновенной природой, легенды о которой слышал каждый!
Ближайшие даты:
6
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9
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Что вас ожидает:
- Селение Карасу
- Язык Тролля
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Старинное селение Кюнлюм
- Термальные источники Аушигер Сити
- Замок Шато-Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Начнём наше путешествие с замка Шато-Эркен, где сможем окунуться в атмосферу старинных виноградников, продегустировать вино и, конечно, погулять вокруг замка, стоящего на воде.
- Затем мы направимся к кавказскому Языку Тролля, который находится в Безенгийском ущелье, полюбуемся потрясающей панорамой и сделаем эффектные снимки.
- Далее мы едем в самое живописное место Черекского ущелья — Черекскую теснину, которая является самой глубокой на Кавказе. Здесь вы прогуляетесь по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.
Также во время тура мы посетим Голубые озера. Так называют группу из пяти озер разного размера, которые знамениты своим удивительным оттенком воды. Из-за того, что в озере содержится сероводород, в зависимости от погодных условий, цвет воды может становиться то насыщено лазурным, то светло-голубым!
Еще мы побываем в старинном селении Кюнлюм, в котором сохранилась одна целая башня Абаевых и несколько разрушенных древних сторожевых башен. Позднее вы сможете окунуться в бассейны с лечебной водой на термальных источниках Аушигер — не забывайте купальники!
Важно:
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Можно с детьми
Необычные
Выездные
На весь день
Обзорные
Голубые озера
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