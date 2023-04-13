Приглашаем вас в путешествие по самым удивительным и прекрасным местам Кабардино-Балкарской республики.
Мы побываем на «Языке Тролля» — это небольшой скальный выступ, на котором получаются крутые фотографии. Увидим изумрудно-голубые глубины Голубых озер и пахнущее сероводородом «Вонючее озеро».
Мы побываем на «Языке Тролля» — это небольшой скальный выступ, на котором получаются крутые фотографии. Увидим изумрудно-голубые глубины Голубых озер и пахнущее сероводородом «Вонючее озеро».
Ближайшие даты:
13
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даты
Что вас ожидает:
- Язык тролля
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Удивительная БалкарияНаше путешествие мы начнем с удивительного скального выступа под названием «Язык Тролля». Он находится в удивительно красивом ущелье — Безенги. С выступа открывается вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы пятитысячники. Здесь получаются очень крутые и атмосферные фотографии.
Следующим местом будет комплекс из пяти природных карстовых озер под названием Голубые озера. Самым популярным и впечатляющим является озеро Церик-Кель, что с кабардинского означает "Вонючее озеро". Названо оно так из-за легкого запаха сероводорода.
Дальше мы проедем Черекскую теснину. Прройдёмся по краю ущелья, глубиной в 500 м, заедем в 2 тоннеля, а после отправимся в Верхнюю Балкарию. Здесь сохранились средневековые родовые башни, наскальные крепости и развалины старых аулов. Это конечная точка нашего путешествия.
Четверг в 7.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Дорога туда и обратно
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Колоннада, проспект Мира, 1Завершение: Колоннада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 7.00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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