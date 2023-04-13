Удивительная БалкарияНаше путешествие мы начнем с удивительного скального выступа под названием «Язык Тролля». Он находится в удивительно красивом ущелье — Безенги. С выступа открывается вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы пятитысячники. Здесь получаются очень крутые и атмосферные фотографии.

Следующим местом будет комплекс из пяти природных карстовых озер под названием Голубые озера. Самым популярным и впечатляющим является озеро Церик-Кель, что с кабардинского означает "Вонючее озеро". Названо оно так из-за легкого запаха сероводорода.

Дальше мы проедем Черекскую теснину. Прройдёмся по краю ущелья, глубиной в 500 м, заедем в 2 тоннеля, а после отправимся в Верхнюю Балкарию. Здесь сохранились средневековые родовые башни, наскальные крепости и развалины старых аулов. Это конечная точка нашего путешествия.