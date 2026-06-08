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Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе

Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном внедорожнике, в мини-группе до 8 человек.

Насладитесь фантастической природой, покачаетесь на горных качелях и сделаете сногсшибательные фото на знаменитом Языке Тролля. Сопровождать вас будет профессиональный и дружелюбный гид-водитель.
5
15 отзывов
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-путешествие в мини-группе

Описание экскурсии

Красочная Верхняя Балкария

Всего за 1 день вы успеете очень много! А именно:

  • Полюбуетесь Голубым озером, окружённым горами и альпийскими лугами
  • Проедете под нависающими скалами через Черекскую теснину
  • Посмотрите на древние родовые башни в старинном селе Карасу
  • Покатаетесь на горных качелях и сделаете красочные фото на память
  • Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля с головокружительным видом на вершины-пятитысячники

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на минивэнах или автомобилях повышенной (Уаз Патриот или Тойота)
  • На обед мы остановимся в кафе с балкарской кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По желанию группы мы можем добавить остановку в Аушигерских термальных источниках

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7460 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Ирина
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек, всем было комфортно ведь с нами был лучший сопровождающий - Станислав. Пунктуален, ответственен и
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терпелив, хороший водитель и замечательный рассказчик, сплотил нашу разновозрастную группу и открыл для нас удивительные виды. Потрясающе красивые места мы проехали и осмотрели, вдоволь наделали фотографий, на каждой локации Станислав проявлял терпение и помогал нам выбрать наилучшие ракурсы для фотографий, сопровождал всю поездку историческими справками о том или ином объекте. Впечатления наилучшие! Смело рекомендую команду исполнителей и эту экскурсию к посещению.

Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек,
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А
Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была большую часть экскурсии пасмурная, периодически дожди, но это совершенно не испортило впечатлений. Очень рекомендую
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посетить, ни одно фото не передаст великолепия этих мест.
Отдельно отмечу гида. Рустам - большой молодец, очень талантливый гид. Вёл очень аккуратно, провёл пешком по всем местам, к каждому участнику относился с заботой и вниманием.
P.S. не попробовать местную кухню - преступление.

Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была
Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была
Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была
Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была
Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была
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Мария
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию. Мы получили очень большой заряд энергии, впечатлились прекрасными видами, вкусной едой и узнали очень многое о КБР, спасибо большое Рустаму
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.+1
Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию.
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Михаил
всё супер 👍
всё супер 👍
всё супер 👍
всё супер 👍
всё супер 👍
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А
Все понравилось!! Советую!
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Андрей
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо большое всем, кто организовал и осуществил данную поездку!
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо+2
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо
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