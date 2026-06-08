Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном внедорожнике, в мини-группе до 8 человек.
Насладитесь фантастической природой, покачаетесь на горных качелях и сделаете сногсшибательные фото на знаменитом Языке Тролля. Сопровождать вас будет профессиональный и дружелюбный гид-водитель.
Насладитесь фантастической природой, покачаетесь на горных качелях и сделаете сногсшибательные фото на знаменитом Языке Тролля. Сопровождать вас будет профессиональный и дружелюбный гид-водитель.
Описание экскурсии
Красочная Верхняя Балкария
Всего за 1 день вы успеете очень много! А именно:
- Полюбуетесь Голубым озером, окружённым горами и альпийскими лугами
- Проедете под нависающими скалами через Черекскую теснину
- Посмотрите на древние родовые башни в старинном селе Карасу
- Покатаетесь на горных качелях и сделаете красочные фото на память
- Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля с головокружительным видом на вершины-пятитысячники
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на минивэнах или автомобилях повышенной (Уаз Патриот или Тойота)
- На обед мы остановимся в кафе с балкарской кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- По желанию группы мы можем добавить остановку в Аушигерских термальных источниках
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7460 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Путешествовали из Кисловодска на комфортном авто со Станиславом по Верхней Балкарии. Группа состояла из 8ми человек, всем было комфортно ведь с нами был лучший сопровождающий - Станислав. Пунктуален, ответственен и
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А
Отличная экскурсия. Удачный маршрут, на протяжении всей дороги завораживающие виды, а сама дорога комфортная. Погода была большую часть экскурсии пасмурная, периодически дожди, но это совершенно не испортило впечатлений. Очень рекомендую
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Очень сильно понравилась экскурсия, спасибо нашему гиду Рустаму за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию. Мы получили очень большой заряд энергии, впечатлились прекрасными видами, вкусной едой и узнали очень многое о КБР, спасибо большое Рустаму
+1
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всё супер 👍
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А
Все понравилось!! Советую!
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В этот день все совпало. Отличная, солнечная погода, прекрасный гид, веселая компания. Виды просто изумительные! Спасибо большое всем, кто организовал и осуществил данную поездку!
+2
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