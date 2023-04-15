Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе

Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном внедорожнике, в мини-группе до 7 человек.

Насладитесь фантастической природой, покачаетесь на горных качелях и сделаете сногсшибательные фото на знаменитом Языке Тролля. Сопровождать вас будет профессиональный и дружелюбный гид-водитель.
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красочная Верхняя Балкария

Всего за 1 день вы успеете очень много! А именно:

  • Полюбуетесь Голубым озером, окружённым горами и альпийскими лугами
  • Проедете под нависающими скалами через Черекскую теснину
  • Посмотрите на древние родовые башни в старинном селе Карасу
  • Покатаетесь на горных качелях и сделаете красочные фото на память
  • Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля с головокружительным видом на вершины-пятитысячники

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости: Уаз Патриот или Тойота
  • На обед мы остановимся в кафе с балкарской кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По желанию группы мы можем добавить остановку в Аушигерских термальных источниках

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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