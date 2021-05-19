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Местное время в Кисловодске
00:0659
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКисловодск
По-английскиKislovodsk
Население города132 771 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота815 м. от уровня моря

Где находится Кисловодск на карте

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